Ani devět měsíců od povodní mnoho lidí pořád nemá vyřešené žádosti o státní pomoc

Už téměř 900 lidí poslalo žádost o státní pomoc v programu Živel 3. Potvrdil to Státní fond podpory investic. Tyto příspěvky jsou zaměřené na obnovu bydlení po loňských záplavách a týkají se hlavně Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Podávání žádostí ale není jednoduché. Třeba v případech, kdy lidé o domy úplně přišli. Ostrava 23:23 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky ničivých povodní v obci Zátor | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Josef Častulík měl svůj dům v Mikulovicích. Nezbylo po něm u břehu řeky po povodni loni v září vůbec nic. „Měsíc po povodni jsem měl padesát. Chtěl jsem se tam stěhovat a dát si takový dárek,“ říká. Teď žádá o pomoc v programu Živel 3.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podrobnosti k tématu zjišťoval reportér Martin Knitl

Třeba v Opavě je žadatelů už 80, potvrdila Lucie Trunečková z Občanské poradny místní charity. Je to ale, jak říká, složité, jenom metodický postup má 40 stran. „Takže pro velkou část žadatelů je ta aplikace vlastně nepřístupná, neumí si moc poradit už se samotným přihlášením,“ dodala.

A problémy jsou i s tím, že téměř tři čtvrtě roku po povodních někteří pořád nemají potřebné podklady. „Někteří nemají ještě ani korunu od pojišťoven. Je to tři čtvrtě roku, lidem to přijde dlouho, ale budou to řešit roky,“ poznamenala Trunečková.

A další potíže. Stavební povolení, pokud velká dům hodně poškodila nebo zničila. „Tam je největším problémem rychlost stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že příjem žádostí pro Živel 3 bude končit na konci roku, může nastat situace, kdy ty žádosti budou podány, ale nebudou zprocesovány, protože tam prostě chybí to stavební povolení,“ dodává Aleš Souček z organizace Člověk tísni.

Přesto už začne výplata prvních žádostí v rámci Živlu 3, potvrdil Státní fond podpory investic, a to v příštím týdnu. Necelých 900 podaných žádostí je zatím v objemu zhruba 870 milionů korun.