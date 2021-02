Ani na sekundu jsem historce o únosu nevěřila, řekla policistům k Babišově cestě na Krym jeho matka

Byla to aféra, která otřásla tuzemskou politickou scénou. Policisté však po více než dvouletém šetření došli k jednoznačnému závěru: Andrej Babiš mladší na Krym zavlečen proti své vůli nebyl. Co je k tomu vedlo? Celou kauzu osvětlily zejména výpovědi jeho blízkých i zdravotnická dokumentace. „Jeho oznámení, které učinil prostřednictvím e-mailových zpráv, není věrohodné,“ shrnuli kriminalisté v protokolu, kterým případ odložili. Dokument Praha 5:00 19. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie možné zavlečení Andreje Babiše mladšího na Krym odložila s tím, že se trestný čin nestal | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Byl jsem unesen na Krym.“ Alespoň tak to Andrej Babiš napsal v lednu 2018 policistům. A prostřednictvím tří e-mailů adresovaných do pražského Kriminalistického ústavu je žádal o pomoc. Bál se totiž o svůj život.

„Čeká mne nedobrovolný psychiatrický zákrok. Můj otec potřeboval, abych zmizel po čas kauzy Čapí hnízdo,“ připojil premiérův syn v oznámení pro policii. O několik měsíců později svoje tvrzení zopakoval také reportérům Seznam Zpráv.

Ale popořadě. Na Krym se Babiš mladší poprvé dostal koncem září 2017. Na dovolenou ho tam vzal jeho ošetřovatel Petr Protopopov, který na něj kvůli zdravotním potížím dohlížel. Babiš měl za sebou totiž hospitalizaci v psychiatrických léčebnách v Havlíčkově Brodě i v Klecanech.

Ubytovali se v Sevastopolu. „Navštěvovali muzea, pobřeží, pláže. Pořizovali si bohatou fotodokumentaci,“ píše se v čerstvém policejním protokolu, kterým se celá aféra ukončila a který server iROZHLAS.cz získal s pomocí informačního zákona.

O rok dříve, tedy v květnu 2016, s Babišem mladším zavítali zase do Kaliningradu, ruské enklávy na pobřeží Baltského moře. Destinace s rusky mluvícím obyvatelstvem vybíral Protopopov prý kvůli tomu, že se tam domluvil.

Přítelkyně Jelizaveta

Na Krymu dvojice strávila měsíc. Zůstala by i déle, ale Babiš mladší měl ruské vízum jen na 30 dní. Týden před odjezdem se navíc seznámil s Jelizavetou, drobnou blondýnkou z Ukrajiny. „Chodili spolu ven, byli spolu asi třikrát nebo čtyřikrát,“ popsal podle policistů posléze Protopopov.

Když se tedy Babiš mladší vrátil do Bratislavy, kde žila jeho matka Beata, nevydržel tam podle informací sesbíraných detektivy dlouho. Chtěl prý zpátky na Krym za Jelizavetou. Vrátil se tam za dva týdny, opět v doprovodu Protopopova. Tentokrát se ale ubytovali na Jaltě, kde bydlela Jelizaveta. Pronajali si tam čtyřpokojový byt s výhledem na moře.

Andrej Babiš mladší se svou přítelkyní Jelizavetou | Zdroj: Facebook Andrej Babiš

„Oni měli svůj život a on měl svůj. Chodil na turistiku, jezdil na kole, oni zase chodili na procházky, na večeře nebo jen vysedávali u televize. Docela jim to fungovalo, vztah měli dobrý,“ přeříkávají Protopopův výslech policisté. Po čase v něm ale prý začal Babiš mladší vidět konkurenta.

„Začal mít mylný pocit, že mu chodí za přítelkyní, a požádal ho o trochu soukromí, aby odjel, i když tam měl vlastní pokoj,“ vychází dále policejní protokol z Protopopovy výpovědi. Svému svěřenci podle svých slov vyhověl a odjel zpět do Prahy sám za svou ženou Ditou, psychiatričkou, díky níž se o Babiše mladšího staral.

Duševní nemoc

Dita Protopopová byla Babišovou ošetřující lékařkou. Ujala se ho v roce 2015 po incidentu na dálnici D1, kdy u něj měla propuknout duševní nemoc. Konkrétně schizofrenie, jak později upřesnil sám premiér Andrej Babiš (ANO). „Volala policie, že našli mého syna na dálnici D1, kde vyprávěl hrozné věci,“ popsal šéf kabinetu.

„Roku 2015 jsem dal výpověď v práci (Travel Service). Šel jsem v depresi (kvůli pracovní situaci/osobní krizi) řídit auto a omylem ho zastavil na odstaváku D1 vedle Průhonic. Policie si mě všimla, zastavila za mnou, vystoupila. Dovoloval jsem si a naschvál jsem jim řekl nesmysl.“ Andrej Babiš mladší (květen 2017, deník Blesk)

„Mluvil střídavě česky, anglicky, slovensky, tvrdil, že má v autě bombu, tvrdil, že je George Clooney, že je Barak Obama apod. Při legitimaci od policie začal být neklidný, agresivní,“ píše se v usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě k incidentu, který Babišovi mladšímu zajistil hospitalizaci v tamní psychiatrické léčebně.

Z Havlíčkova Brodu byl poté převezen do Národního ústavu duševního zdraví. A tam se Babiš seznámil prý také s Protopopovou. „Potřeboval někoho, kdo by se o něho staral. Doporučila mu proto svého manžela,“ parafrázují posléze policisté premiérův výslech v listopadu 2018.

Před vyšetřovateli mluvil jen týden potom, co svého syna navštívil v Ženevě. Mezitím aféra zaplnila titulky všech médií v Česku. „Byli tam asi dva nebo tři dny zavření v bytě a báli se vyjít ven kvůli novinářům, kteří jim v pravidelných frekvencích bouchali na dveře a nechávali vzkazy,“ zněl premiérův popis.

Ukázka z výpovědi premiéra Andreje Babiše (ANO), který na policii dorazil v listopadu 2018 | Zdroj: Policie ČR

Ani pro Babiše to nebyla lehká situace. Označoval to za veřejný lynč. Aféra totiž spustila politickou krizi. Opozice se snažila kabinetu vyslovit nedůvěru a volala po Babišově odvolání. Setrváním ve vládě si nebyla na okamžik jista ani koaliční ČSSD.

Navíc se ukázalo, že si Babiš přivedl Protopopovou v roce 2016 na ministerstvo financí coby poradkyni. V dresu hnutí ANO poté lékařka kandidovala také v komunálních volbách na Praze 4, po vypuknutí aféry se ale mandátu vzdala. Vedle toho je autorkou lékařské zprávy, díky níž Babiš mladší nemusel vypovídat v kauze Čapí hnízdo.

Odjezd na Ukrajinu

Ale zpátky na Krym. Jelizaveta musela po čase odjet do Krivého Rogu na východě Ukrajiny za rodinou. Protopopov proto Babiše mladšího na Jaltě vyzvedl a odletěli do Bratislavy. Jemu se ale pár dní na to začalo po přítelkyni stýskat a chtěl za ní.

„Uvedl, že mu cestu zkoušel několikrát vymluvit, jelikož ji nepovažoval za vhodnou a bezpečnou,“ píše se v protokolu, ke kterému se dostal také server Aktuálně.cz. V okolních oblastech totiž stále probíhaly boje s proruskými separatisty.

Následující přehled ukazuje místa, kde se Babiš mladší s Protopopovem pohybovali. Červeně jsou vyznačena města, kde trávili delší čas. Modře jsou pak vyznačeny letecké transfery. Podrobnosti se zobrazí po kliknutý na vybraný bod.