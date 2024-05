Ani nevím, jestli ty židle házeli po nás, říká redaktor České televize o bitce příznivců Plzně a Sparty

Po konci středečního zápasu mezi Plzní a Spartou museli proti fanouškům obou klubů zasahovat na hřišti těžkooděnci. Změna nálady byla podle novináře České televize Davida Kozohorského nečekaná. „Fanoušci Sparty se cítili, že je hlídá policie, a pak viděli, jak se na druhé straně bez zájmu dostali plzeňští příznivci na hřiště,“ popisuje. Jeho směrem fanoušci hodili během výtržností tři židle a přerušili televizní vysílání. Rozhovor Praha 10:58 23. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jaká byla nálada během zápasu? Všiml jste si něčeho na stadionu, co by naznačovalo, že by se situace mohla vyhrotit?

Vypadalo to, že bude všechno v pohodě. My jsme byli v místě tribuny sparťanského kotle, kde byla připravena v rohu za plotem policie, aby tam vylezla, kdyby se něco semlelo. Neměli jsme moc dobrý rozhled, protože naše studio bylo v rohu na zemi.



Před kotlem stáli bodyguardi a vypadalo to celkem v pohodě, že by se nic nemělo stát. Potom jsme najednou z dálky viděli, jak se blíží fanoušci Plzně. Dá se říct, že se nálada okamžitě změnila a lidé začali být agresivní.

Jak jste to dole vnímali? Jak vypadala situace, když se to zlomilo?

Je zvláštní zkušenost to vidět zblízka, když tam je člověk a děje se to pár metrů od něj. Věděli jsme, že musíme v určitou chvíli začít vysílat a pustili jsme se do toho ve chvíli, kdy se ještě nezdálo, že by mohla situace vygradovat. Začali jsme tedy vysílat, ale rozsvícení světel ve studiu některé sparťany trošku vyhecovalo.



Podle toho, co jsem vyposlechl, se cítili, že je hlídá policie, a pak viděli, jak se na druhé straně snadno dostali plzeňští fanoušci na hřiště a že jdou směrem k hráčům. Měli pocit, že oni jsou ti nejhorší, že to je nespravedlivé a že fanoušci jiných klubů pod takovým drobnohledem policie nejsou.



To je v tu chvíli naštvalo, byl to takový spouštěč všeho. I toho, že po nás hodili ty židle – já ani nevím, jestli to bylo po nás. Ta druhá prolétla kolem mě a Václava Procházky a zastavila se až u Maria Holka, kterého to trefilo do obličeje.

Zažil jste někdy něco podobného?

Byl jsem několikrát na stadionu, když se něco takového stalo, ale nikdy ne takhle blízko. Nikdy předtím jsem nebyl ve studiu, které by bylo situované takhle blízko kotli, v místě, kde se pohybovalo tolik policistů ani kde docházelo ke střetům.

Co následovalo? Šli jste se někam schovat?

Potom už bylo na místě dost policistů, kteří se snažili fanoušky separovat a pomaličku vybízet, aby šli zpátky. Naše vysílání bylo přerušeno, pokračovali kolegové komentátoři s klasickými obrázky ze hřiště.



Předem byl ohlášen ceremoniál, tak jsme ještě chvíli čekali. Schovali jsme se v rohu, ale v podstatě jsme tam byli neustále. Poodstoupili jsme kousek dál a počkali jsme, až se to přežene. Nakonec se to přehnalo.

Za jak dlouho se to asi přehnalo?

Neměl jsem dost dobrý přehled, protože jsem stál na zemi a neviděl jsem ani přes policisty na hřiště. Kotel více méně zůstával na místě, vyběhlo pár desítek lidí, ale nemám ani představu kolik. Jakmile se Plzeňáci stáhli, tak se to uklidnilo. Ve chvíli, kdy začal ceremoniál, to bylo v pohodě. Mohlo to být do nějakých deseti minut.