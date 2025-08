Ani tvrdá smlouva nepomohla. Obrana zřejmě stovky milionů korun za nekvalitní boty pro armádu nezíská

Resort obrany podal stížnost proti odložení vyšetřování firmy Xena Praha, která dodávala sportovní boty českým vojákům. Podle ministerstva byla dodávka nekvalitní a firma proto měla resortu uhradit smluvní pokutu ve výši stovek milionů korun. Než ale ve věci rozhodl soud, firma sfúzovala se zahraničními společnostmi mimo dosah českých úřadů. Ministerstvo proto podalo trestní oznámení, policie ale porušení zákona nezjistila. Původní zpráva Praha 11:45 3. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní obuv, která byla určená pro vojáky | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Ministerstvo obrany České republiky

Už tak malá šance minsiterstva obrany na získání smluvní pokuty ve výši téměř 700 milionů korun za dodávku nekvalitních bot pro armádu ještě klesla. Vyšetřování případu firmy Xena Praha, která za údajně nekvalitní dodávkou obuvi stála, inicioval svým trestním oznámením sám resort. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) ale nakonec případ po letech odložili. Podle mluvčího Jaroslava Ibeheje nezjistili nic, co by je oprávnilo zahájit trestní řízení.

„Proti usnesení byly podány stížnosti, o kterých ze strany dozorujícího státního zastupitelství dosud nebylo rozhodnuto. Věc tedy ještě nebyla ukončena,“ popsal serveru iROZHLAS.cz.

Za stížností proti odložení případu stojí opět resort obrany, pro který je trestní řízení jedinou možností jak si udržet šanci, že stovky milionů korun získá. „Pokud by stížnosti nebylo vyhověno, stát by se již nemohl domáhat zaplacení předmětné částky,“ vysvětlil mluvčí resortu Marek Vala.

Celou situaci komplikuje skutečnost, že firma, která zakázku na dodávku sportovní obuvi pro vojáky v roce 2015 získala – Xena Praha podnikatele Vlastislava Římského, který je aktuálně ve výkonu trestu – během sporu s ministerstvem v roce 2019 sfúzovala s italskou společností Milano Lavora. A ta během let policejního vyšetřování, zanikla.

„Skutečnost, že závazek přešel na italský subjekt, by v zásadě při vymáhání pohledávky nebyl překážkou. Překážkou je skutečnost, že předmětný italský subjekt zanikl bez právního nástupce,“ vysvětluje Vala.

Vymáhání škody by bylo ale i bez toho náročné. Jak totiž už dříve popsal Radiožurnál, formálně za dnes již zaniklou italskou firmou stál invalidní důchodce z Kutné Hory Jaroslav Š., jehož majetek odhadla insolvenční správkyně na 50 tisíc korun. Přitom čelil exekucím v hodnotě asi šesti milionů. Šlo tak zřejmě jen o takzvaného bílého koně, tedy nastrčeného majitele, který o činnosti firmy ve skutečnosti nic neví.

Římský však dříve pro Radiožurnál odmítl, že by přechod firmy do zahraniční sloužil k tomu, aby se vyhnul pokutě, kdyby náhodou resort uspěl u soudu. „My jsme firmu prodali jenom z důvodu obchodní taktiky a nový vlastník ať si dělá, co chce,“ uvedl před lety Římský pro Radiožurnál a zpochybnil i nárok ministerstva na vymáhanou částku.

Bývalý majitel firmy Xena Praha Vlastislav Římský, v roce 2023 odsouzený za daňové úniky při nelegální výrobě cigaret | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Boty pro vojáky

Celý případ má kořeny v roce 2015, kdy resort obrany uzavřel s firmou Xena Praha kontrakt na dodávku sportovní obuvi pro vojáky až do vyčerpání částku 45,1 milionu korun. Armáda ale nakonec odebrala asi 10 tisíc párů za 10 milionů korun. Vojáci si totiž stěžovali, že se jim boty rychle rozpadají. Ministerstvo si nechalo prověřit jejich kvalitu a zjistilo, že neodpovídá jeho požadavkům a zadání. Část dodávky vrátilo, další ani nevyzvedlo.

Klíčový je ale kontrakt, který resort s firmou uzavřel. Ten je totiž velmi tvrdý a jeho součástí je například i smluvní pokuta 500 korun za každou vadu a den prodelní pro její odstranění, sepsání patřičného protokolu a předání bezchybného zboží. I proto se sankce nakonec vyšplhala až k téměř 700 milionům korun.

Někdejší majitel firmy Vlastislav Římský, který stál v jejím čele až do 19. října 2019 – než došlo k přesunu firmy do zahraničí – a který za firmu kontrakt s resortem podepsal, tvrdil, že na botách šlo o „malichernou vadu“. Problémy byly s podrážkami bot, které měly mít správně trojtou podešev. Jenomže neměly a nesplňovaly tak zadávací dokumentaci.

Kvůli stejné vadě se s firmou Xena Praha přeli v roce 2016 také pražšstí strážníci, kteří se nakonec rozhodli, že obuv od firmy za 24 milionů korun nakonec nepřevezmou. Jak zjistil Radiožurnál, firma se snažila strážníkům podle vedení Městské policie Praha podstrčit jiné boty, než se kterými vyhrála soutěž. I tehdy někdejší majitel Římský odmítal pochybení a tvrdil, že byl poškozen.

Deset dní před přesunem firmy za hranice bylo navíc s firmou zahájeno insolvenční řízení kvůli dalším pěti věřitelům.

Komu přesně Římský firmu prodal, tvrdil, že neví. O její další osud se podle svých slov nestaral, a proto prý neví ani nic o tom, že se později v Itálii domluvila fúze Xeny Praha s italskou společností Milano Lavora, která patří již zmíněnému zadluženému důchodci. A v důsledku jejíž likvidace stát zřejmě smluvní pokutu již nikdy nezíská.