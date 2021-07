Zeman zároveň oznámil, že ho k 30. červnu dočasně nahradí jeho náměstek Igor Stříž, který do Brna přišel ve stejné době jako on. Už tehdy se začalo spekulovat o tom, že jeho angažmá by nemuselo být jen provizorní. Benešová ale odmítla jakékoli spekulace komentovat a řekla, že jméno nástupce ohlásí až v červenci.

Jak se ale na jeho jmenování dívají další významné osobnosti právnického světa? Server iROZHLAS.cz oslovil 25 z nich s jedinou otázkou, která zněla: Jak hodnotíte, že se novým nejvyšším státním zástupcem stal Igor Stříž? Celkem se sešlo dvacet odpovědí, jejichž plné znění si můžete přečíst v anketě pod článkem.

‚Erudovaný státní zástupce’

Většina soudců, státních zástupců, advokátů nebo politologů nicméně souhlasí s Benešovou. „Jde o vysoce odborně erudovaného státního zástupce, který dokonale zná práci státních zástupců na všech stupních soustavy státního zastupitelství,“ napsal například serveru iROZHLAS.cz předseda Vrchního soudu v Olomouci Václav Čapka.

Podle bývalého náměstka nejvyššího státního zástupce Stanislava Mečla pak jde o „velmi zkušeného státního zástupce i dlouhodobého funkcionář, který zná pozadí a struktury státního zastupitelství.“ A Stříže podpořil v anketě i jeho předchůdce Pavel Zeman. „Domnívám se, že tam do určité míry zůstane v zásadních věcech zachována kontinuita, zejména co se týče nezávislosti státního zastupitelství,“ řekl.

Cejch vojenského prokurátora

Jeho profesní schopnosti v anketě nezpochybnil nikdo, někteří se přesto proti jeho jmenování postavili. Důvodem jsou jeho počátky na profesní dráze. Před rokem 1989 totiž Stříž vstoupil do komunistické strany a stal se vyšetřovatelem a vojenským prokurátorem. „Zabýval jsem se především méně závažnou trestnou činností vojáků, případně příslušníků bezpečnosti policie. Tohle je několik ojedinělých kauz, které nikdy nebyly soudem zpochybněny,“ omlouval tuto část svého života ve vysílání Radiožurnálu.

Politolog a bezpečnostní analytik Tomáš Šmíd si přesto mysí, že třicet dva let po pádu komunismu je „problematické“ jmenovat do takto významné pozice někoho s takovým pozadím. „Je to něco co si musíme vyžrat až do dna,“ dodal.

„Nesplňuje etický a morální předpoklad stát úplně v čele celé soustavy,“ přidal se k němu europoslanec a exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09).

Jen pro doplnění: proti Střížovu jmenování měl výhrady i premiér Andrej Babiš (ANO), netýkaly se ale jeho působení před rokem 1989. Předseda vlády ale pro CNN Prima News zmínil, že by Zemanova nástupce mohla navrhnout až vláda, která vzejde z říjnových voleb.

Lidové noviny uvedly, že chtěl člověka zvnějšku soustavy státního zastupitelství, podle Benešové ale výhrady plynuly z toho, že kandidáta „neznal.“ Babiš přitom stále čelí trestnímu stíhání v kauze Čapího hnízda, a to protože právě nejvyšší státní zástupce už jednou případ obnovil. Nakonec nicméně Babiš podle ministryně spravedlnosti hlasoval pro.

Dominika Kubištová, Esther Hyhlíková a Jáchym Pivovar