Šéfové 52 českých nemocnic: Vláda zaspala, meleme z posledního, pomozte nám

Co je cestou z koronavirové krize? Podle vedoucích nemocnic očkování. „Nechte se očkovat proti covidu, protože očkování je jedinou cestou, jak se ho zbavit nebo alespoň co nejdříve zmírnit jeho dopady, o čemž svědčí současná situace v domovech seniorů, kde jsou již lidé naočkováni a nemocnost tam výrazně poklesla,“ dává příklad Vladimíra Danihelková z Nemocnice Blansko.

Chybí personál

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden v pátek na tiskové konferenci prohlásil, že by lidé ve chvíli vyčerpání kapacit mohli být umístěni do zařízení, která k tomu neslouží. „Dá se to říct i parafrázovat třeba tím, že by to mohly být i ty tělocvičny,“ podotkl. O dva dny později v pořadu Partie uvedl, že výrok byl vytržený z kontextu.

Šéfové nemocnic se ovšem shodují, že taková varianta rozhodně není v možnostech českého zdravotnictví. „Nemocnice mají dostatečné kapacity, pacienti s lehkým průběhem mají být léčeni doma,“ míní Ladislav Václavec z krnovského zdravotnického zařízení.

Více než chybějící lůžka trápí jeho i další desítky vedoucích nedostatek personálu. Upozorňují, že právě na tom ztroskotaly polní nemocnice v Letňanech a na brněnském výstavišti. S tělocvičnami nebo jinými sály by přišel stejný problém.

„Spíš než vyvádět péči z nemocnic bychom se měli snažit dostat do nich zdravotníky, ať už profesionály z ambulantního sektoru, či soukromých pracovišť, nebo ty, kteří se na zdravotnickou profesi teprve připravují. Preferovali bychom tedy spíš opětovnou pracovní povinnost,“ volá po opětovném zapojení mediků Tomáš Gottvald z Nemocnic Pardubického kraje.

Také Martin Stračák z Vojenské nemocnice Brno nabízí řešení. „Spíše by bylo dobré maximálně využít stávající léčebny dlouhodobě nemocných, pracoviště následné péče, domovy důchodců a podobně. Následná péče je v brněnském regionu dlouhodobě poddimenzovaná a neřešení této situace se nám nyní vymstilo,“ kritizuje.

Že je v Česku nedostatek kvalifikovaného personálu, potvrdil na úterní tiskové konferenci i náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. Možnou cestu přitom ukazuje například Slovensko, které žádá o pomoc okolní země. O to ovšem ministerstvo zahraničí podle jeho šéfa Tomáše Petříčka zatím nikdo nepožádal.

„Nepřišel požadavek na to, abychom partnery v Evropě žádali o poskytnutí personálu. Kdyby k tomu došlo, jsme připraveni vstoupit do jednání,“ řekl šéf Černínského paláce na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Podle ministerstva zdravotnictví je nicméně termín „tělocvična“ spíše pro ilustraci toho, jak vážný problém je nedostatek kapacity. „Ve chvíli, kdy budou vyčerpány kapacity nemocnic v tom smyslu, že tam budou ležet jenom pacienti na jednotkách intenzivní péče s covidem nebo něčím jiným, potom další pacienty, kteří nějakou zdravotní péči rovněž potřebují, bude nutné umístit jinam,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí Barbora Peterová.

„Jednou z možností, o které se nyní jedná, je umístění těchto pacientů do lázeňských zařízení. Jednalo by se samozřejmě o pacienty, kteří nepotřebují intenzivní péči,“ dodala mluvčí ministerstva.

Regionální zpravodajové Českého rozhlasu, Martin Štorkán a Vít Svoboda