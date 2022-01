Antigenní testy jsou účinné i na variantu omikron. Musí být ale kvalitní, shodují se odborníci

V Česku už převládá varianta omikron. Podle odborníků, které server iROZHLAS.cz oslovil, to dokazují data o zvyšujícím se počtu nakažených. Už v následujících týdnech by to podle nich mohlo vést k opětovnému zatížení nemocnic. I proto upozorňují na důležitost testování, a to třeba i antigenními testy, které jsou vůči variantě omikron také účinné. Je důležité ale vybírat ty kvalitní. Anketa Praha 13:00 11. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na důležitost nákupu kvalitních antigenních testů upozorňuje například molekulární imunolog, mikrobiolog a biochemik Václav Hořejší. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V posledních dnech jsme začali sledovat, že počty lidí nakažených koronavirem přestaly klesat a zase rostou. Z toho se dá předpokládat, že tady máme více než padesátiprocentní podíl varianty omikron v populaci. A myslím si, že už v následujícím týdnu ten strmý nárůst nakažených uvidíme,“ předpovídá pro iROZHLAS.cz Ruth Tachezy, viroložka a členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

Na tom, že Česko už brzy čeká další silná vlna epidemie, se shoduje s dalšími odborníky. Podle nich by varianta omikron neměla způsobovat tak závažné průběhy nemoci jako předchozí varianty. Třeba epidemiolog pražského IKEM Petr Smejkal nicméně očekává, že nemocnice zatíží i tak.

„Nápor bude v nemocnicích jak ze strany nakažených pacientů, tak i ze strany nakaženého personálu. Myslím, že tyto věci nám budou život ještě v dalších dvou měsících znepříjemňovat. Nečekám něco podobného jako loni na jaře, ale to neznamená, že to nezatíží nemocnice,“ přiblížil.

Dostatečné kapacity

I proto je podle odborníků důležité připravit dostatek testovacích kapacit, které by mohly nové případy včas odhalovat. A to třeba i za užití takzvaných antigenních testů. Klíčové je sledovat jejich kvalitu.

„Bohužel ty testy, které jsou nakoupeny, tak ta kvalita je pořád stejně špatná jako v minulých letech. A dá se říct, že na omikron jsou ještě méně citlivé než na tu původní variantu. Tam také ukazovaly celkově nižší citlivost. Chybí tady nezávislá studie, která by část těch testů – předtím, než se nakoupí – otestovala,“ vysvětluje biochemička Jana Jaklová Dytrtová z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. A připomíná, že jde nejčastěji o testy z Číny.

Na důležitost nákupu kvalitních antigenních testů upozorňuje třeba i molekulární imunolog, mikrobiolog a biochemik Václav Hořejší.

„Já si myslím, že existují kvalitní antigenní testy, které jsou normálně použitelné. Ostatně stejná situace je i v zahraničí. A když zjistíte, že tam jsou statisíce případů lidí, kteří jsou detekováni právě antigenními testy, tak to ukazuje, že fungují. Problém vidím pouze v tom, jestli byly nakoupeny skutečně kvalitní testy,“ doplnil Hořejší. Vláda by se podle něj při výběru testů měla opřít o odborníky.

Celé odpovědi si můžete přečíst v anketě serveru iROZHLAS.cz.

Václav Hořejší

molekulární imunolog, mikrobiolog a biochemik

Jaký je váš výhled na vývoj pandemie koronaviru v Česku s příchodem varianty omikron?

Je prakticky jisté, že tato varianta tady bude během dvou týdnů naprosto dominantní. Úplně vytlačí deltu a je velmi nakažlivá. Myslím si, že je to snad poslední velká vlna, která bude kulminovat během následujících tří týdnů. Pak to bude klesat. A během té doby budou mimořádně vysoké nárůsty nákaz, tedy to, co se detekuje těmi citlivými testy. Ten virus teď řádí v populaci, která je proočkovaná, takzvaně promořená. Takže to nebude tak hrozné, jako kdyby byla takzvaně naivní – neměla žádnou zkušenost s tím virem. Za ty dva až tři měsíce bych předpokládal, že se epidemie dostane na úroveň, která je už všeobecně přijatelná a bude to mít takový charakter – řekl bych – chřipky. Bude to ale něco stát. Bude to stát pravděpodobně ještě nějakou krizi v nemocnicích a určitě to odskáčou další tisíce lidí, kteří zemřou.

Jsou antigenní testy dostatečně průkazné i vůči variantě omikron?

Já si myslím, že existují kvalitní antigenní testy, které jsou normálně použitelné, byť ne třeba tak citlivé na tu variantu omikron. Ostatně stejně je tomu tak i v zahraničí. A když zjistíte, že tam jsou statisíce případů lidí, kteří jsou detekováni právě antigenními testy, tak to ukazuje, že je pravda, co říkám. Problém vidím pouze v tom, jestli byly nakoupeny skutečně kvalitní testy. Jsou odborníci, kteří je porovnávají, tak by se vláda měla řídit těmito odborníky.

Jana Jaklová Dytrtová

biochemička

Jaký je váš výhled na vývoj pandemie koronaviru v Česku s příchodem varianty omikron?

Epidemie bude kopírovat podobný vývoj, jaký je třeba v Rakousku nebo Německu. Postupuje ze západu na východ. Takže někdy koncem ledna, možná poslední lednový týden, nás čeká exponenciální nárůst omikronu a měli bychom na to být připravení. Měli bychom především zajistit dostatek testovacích kapacit.

Jsou antigenní testy dostatečně průkazné i vůči variantě omikron?

Bohužel ty testy, které jsou nakoupeny, tak ta kvalita je pořád stejně špatná jako v minulých letech. A dá se říct, že na omikron jsou ještě méně citlivé než na tu původní variantu. Tam také ukazovaly celkově nižší citlivost. Chybí tady nezávislá studie, která by část těch testů – předtím, než se nakoupí – otestovala. Šlo by třeba o vzorek sto nebo tisíce kusů. Zatím se vždycky dá na doporučení výrobce, jeho informace ale nemusí být vždy úplně pravdivé. Metodika, kterou občas výrobci používají, je taková neprůhledná, aby to zkrátka vypadalo dobře. Bohužel jde právě o ty testy z Číny. Je to problém nejen v České republice, ale napříč Evropou.

Virus se skládá z několika částí. Nejvíce známý je takzvaný spike protein, který nám odemyká buňku. A potom je uvnitř ještě jeden protein, a to je nukleokapsid, což je ten cíl, který stanovujeme u antigenních testů. Ten důvod je jednoduchý – nukleokapsid v minulosti tolik nemutoval. Těch mutací bylo jenom pár, takže ze začátku měly testy daleko lepší vypovídací hodnotu. Postupem času ale i tento gen pro ten protein nasbíral některé mutace, tím pádem se od toho původního liší. A testy se dělají stále pro tu původní variantu wuchanského nového koronaviru. Takže se to nijak „neupdatuje“. Tedy: čím více máme mutací na proteinu uvnitř, tím se nám bude snižovat citlivost. Pouze každý třetí pozitivní PCR je také potvrzený antigenem, což není žádná sláva.

Petr Pazdiora

epidemiolog

Jaký je váš výhled na vývoj pandemie koronaviru v Česku s příchodem varianty omikron?

Domnívám se, že varianta omikron bude dominovat v České republice zhruba od poloviny ledna do konce března. Pro nás z toho bude vyplývat nárůst počtu onemocnění, a pravděpodobně i nárůst hospitalizací. Nechci to zatím porovnávat s jinými obdobími, ale lze očekávat, že při dramatickém nárůstu i při relativně nižší závažnosti se to musí zákonitě projevit nárůstem počtu hospitalizací. Více to nechci rozvádět.

Jsou antigenní testy dostatečně průkazné i vůči variantě omikron?

Je logické, že účinnost antigenních testů proti variantě omikron bude nižší, protože většina z těch testů byla vyráběna ještě před nástupem této varianty koronaviru. A samozřejmě i zde platí, že diagnostika se vyvíjí – jsou různě citlivé testy. A tohle platí pro testy na koronavirus obecně. Jde vždy o serióznost výrobce, jakou garantuje senzitivitu a specificitu u všech testů proti jednotlivým variantám. Obecně ale antigenní testy nejsou dobré pro sledování bezpříznakových osob.

Pokud ale není jiná možnost, třeba dílčí sledování nákazy v populaci pomocí PCR testů, tak je třeba využít to, co je k dispozici. Ale je vždy důležité brát ty výsledky s rezervou a považovat je za orientační.

Petr Smejkal

epidemiolog

Jaký je váš výhled na vývoj pandemie koronaviru v Česku s příchodem varianty omikron?

Počet nakažených rozhodně poroste, porostou také hospitalizace – to ostatně vidíme i v dalších zemích. Těch kriticky nemocných zase tolik nebude. Ale vzhledem k tomu, že bude spousta nakaženého personálu v nemocnicích, tak se projednává, jestli budou zůstávat v práci nakažení zdravotníci. To se dá asi praktikovat v covidáriích, ale nedovedu si představit, že by nakažení zdravotníci chodili také mezi pacienty třeba u nás v IKEM. Takže ten nápor v nemocnicích bude jak ze stran nakažených pacientů, tak i ze strany nakaženého personálu. Myslím, že tyto věci nám budou život ještě v dalších dvou měsících znepříjemňovat. Nečekám něco podobného jako loni na jaře, ale to neznamená, že to nezatíží nemocnice.

Jsou antigenní testy dostatečně průkazné i vůči variantě omikron?

Naprostá většina těch testů variantu omikron odhaluje – některé více, jiné méně. Je třeba, aby ty používané testy prošly prověřením alespoň v laboratorní fázi. Ale jinak bych se toho, že antigenní testy nebudou odhalovat variantu omikron, neobával. Těch skutečně neúčinných je jen minimum. Budeme také doporučovat to, aby se ten odběr dělal výtěrem z krku. Aby se zvýšila výtěžnost, když si člověk ten antigenní test dělá.

Strategie vlády – testovat, byť třeba antigenními testy, s tím já souhlasím. Důležité je to ale doplnit o respirátory a systém test-to-stay na školách. A nějaká další opatření – velké, hromadné akce by se teď po určitý čas konat neměly.

Ruth Tachezy

viroložka

Jaký je váš výhled na vývoj pandemie koronaviru v Česku s příchodem varianty omikron?

Myslím, že další vývoj už naznačují čísla, která jsou k dispozici. V posledních dnech jsme začali sledovat, že počty nakažených přestaly klesat a zase rostou. Z toho se dá předpokládat, že tady máme více než padesátiprocentní podíl varianty koronaviru omikron v populaci. A myslím si, že už v následujícím týdnu ten strmý nárůst uvidíme. Kolik z těchto případů skončí v nemocnicích, se dá jen těžko odhadnout. Neznáme totiž míru promoření populace, ani kolik lidí je skutečně odolných díky vakcinaci.

Z okolních států vidíme, že tam, kde je ta proočkovanost boostrem veliká, sice mají velké množství nových případů, ale hospitalizací je méně. I když to samozřejmě neznamená, že jsou nulové. Protože tím, že je ta vlna tak strmá a vysoká, tak v nemocnicích i tak končí relativně velký počet lidí.

Stále platí, že by se měli všichni, kdo mohou, nechat naočkovat třetí dávkou. Platí i to, že by lidé měli nosit ochranu dýchacích cest na veřejnosti, kde je nejvíce lidí. Samozřejmě platí pro školy to, aby fungovala testování. To co jsme navrhovali – test-to-stay, aby děti nemusely zůstávat v karanténě. Ty, co pouze měly kontakt s nakaženým a nejsou pozitivní, by mohly docházet do školy, samozřejmě pod podmínkou pravidelného testování. A stejně by to bylo i v oborech, kde je akutní nedostatek pracovních sil, tam by taky mohli chodit do práce, samozřejmě i za podmínky striktní ochrany dýchacích cest.

Jsou antigenní testy dostatečně průkazné i vůči variantě omikron?

Nesouhlasím s tím, že by antigenní testy byly vůči variantě omikron neúčinné. Ta data, která máme k dispozici, pocházejí z první analytické studie, prováděné zatím pouze v laboratorních podmínkách. Přesto naznačují, že test, který měl předtím dobrou vypovídací hodnotu v populaci a zároveň funguje dobře v laboratoři proti omikronu, bude pravděpodobně kvalitní, a měl by být používaný.

Jinak samozřejmě antigenní testy mají nižší záchyt těch pre-asymptomatických a asymptomatických lidí, nicméně v této situaci je to jediné řešení. Protože to není možné všechno řešit PCR testy. Testování je nutné, abychom udrželi školy otevřené. A aby pracovníci kritické infrastruktury státu mohli chodit do práce a nezůstávali dlouho v karanténě.