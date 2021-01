Proč poslanci ANO podpořili přes Babišův nesouhlas potravinové kvóty: ‚Musíme to aspoň zkusit, ne?‘

„Zcela zbytečné politické gesto,” kritizoval ve středu premiér Andrej Babiš (ANO) schválení novely o potravinových kvótách. Velké prodejny potravin podle ní budou muset od roku 2022 nabízet nejméně 55 procent domácích produktů. Zákon podle expertů odporuje principům Evropské unie a nahrává velkým koncernům. Proč byl tedy schválen? iROZHLAS.cz oslovil všech 36 poslanců hnutí ANO, kteří pro návrh hlasovali. Odpovědělo jich osm. ANKETA Praha 5:00 22. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít hlasy poslanců a poslankyň hnutí ANO ze středy 20. ledna 2021 o potravinových kvótách | Zdroj: psp.cz

„Kdybychom zákon uvedli v platnost, neumím si představit, jak bychom to ustáli, přišel by velký politický tlak. Mohlo by to vyústit i v odebrání jistých hlasovacích práv, jako v případě Maďarska nebo Polska,“ okomentoval zákon z pera SPD Petr Kaniok z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity.

„Návrh nevejde v účinnost. A nemůže. Nehrajme tady divadlo pro voliče. Jde proti principu volného trhu Evropské unie,“ řekl o novele ve vysílání Českého rozhlasu Plus poslanec Radek Holomčík (Piráti).

Zákon sněmovnou prohlasovaly SPD, ČSSD, KSČM, Trikolóra a 36 poslanců hnutí ANO, jehož předseda Babiš se podle informací redakce kvůli novele pohádal se svým klubem. Server iROZHLAS.cz oslovil všechny poslance ANO, kteří novelu podpořili. Odpovědělo jich osm, jejich celé odpovědi najdete na konci článku.

‚Rizik jsem si vědoma‘

„Hlasoval jsem pro, a to i s vědomím, že to odporuje obecným principům Evropské unie,“ napsal redakci poslanec Jaroslav Kytýr (ANO). „Beru výsledek hlasování za jasný signál pro Evropskou unii, že je nutné řešit v členských zemích postavení zemědělců, jejich udržitelnost a podporu jejich produkce,“ doplnil.

Poslankyni Věrou Procházkovou (ANO) přesvědčil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). „Evropských rizik jsem si vědoma," napsala redakci.

Předseda klubu ANO a poslanec Jaroslav Faltýnek potvrdil nesoulad s Babišem, zákon hájil.„Je to signál pro naše zemědělce, že máme zájem o jejich produkci, nechceme vozit brambory, ovoce a zeleninu přes celou Evropu,“ vyjádřil se.

„Zákon musí být notifikovan Evropskou komisí, je na to rok, pokud ho nebude notifikovat, tak nebude platit,“ reagoval Faltýnek pro server iROZHLAS.cz na kritiku odborníků.

ANKETA

Otázka: Svým hlasem jste podpořil/a novelu o potravinových kvotách. Váš předseda a premiér byl podle svého vyjádření proti a zákon podle odborníků odporuje principům Evropské unie, nemůže tedy bez problémů platit.

Proč jste podpořil/a tento zákon? Je pravda, že byl premiér Babiš proti?

Zuzana Ožanová

poslankyně hnutí ANO

poslankyně Zuzana Ožanová (ANO) | Foto: René Fluger | Zdroj: Fotobanka ČTK

Je pravda, že byl premiér výrazně proti.

Ondřej Babka

poslanec hnutí ANO

poslanec Ondřej Babka (ANO) | Foto: René Fluger | Zdroj: Fotobanka ČTK

Ano, pan premiér na klubu vystoupil s tím, že se zákonem nesouhlasí, ale měli jsme tak jako téměř vždy volné hlasování a můj názor byl jiný.

Já jsem jednoduše chtěl upozornit na potřebu částečné soběstačnosti v potravinách a jsem přesvědčen, že je správné podpořit české zemědělce.

Nechme to skutečně na Evropské komisi. Zákon byl připraven tak, že nabývá účinnosti až 1. ledna 2022, tedy aby byl vytvořen čas pro reakci ze strany komise.

Věra Procházková

poslankyně hnutí ANO

poslankyně Věra Procházková (ANO) | Foto: Martin Štěrba | Zdroj: Fotobanka ČTK

Ano, premiér byl proti, měli jsme volné hlasování. Přesvědčilo mne vystoupení ministra zemědělství. Evropských rizik jsem si vědoma.

Miloslav Janulík

poslanec hnutí ANO

poslanec Miloslav Janulík (ANO) | Foto: René Fluger | Zdroj: Fotobanka ČTK

Ano, premiér byl proti, protože to nemá šanci na úspěch a zase to otočíte proti němu... Chci podpořit naše zemědělce a ne všechno z Bruselu je super...

Musíme to aspoň zkusit, ne?

David Pražák

poslanec hnutí ANO

poslanec David Pražák (ANO) | Foto: René Fluger | Zdroj: Fotobanka ČTK

Ano, byl silně proti a nesouhlasil s případným schválením. Hlasoval jsem pro, protože chci podpořit většinu nás zemědělců v Česku a chci mít v regálech co nejvíce kvalitních a bezpečných potravin z Česka.

Nehrozí, že si zákazník nebude moci vybrat, jen by měl řetězec preferovat více potraviny z krátkého dodavatelského řetězce v místě a čase. Myslíte, že mít v červenci v regálu biookurku ze Španělska je správné? Já ne. Krom okurky jako takové, ještě např. značka BIO by měla být u potravin produkované šetrným způsobem k životnímu prostředí. Považujete cestu biookurky ze Španělska do Česka za šetrnou k životnímu prostředí? Nebyla by lepší tato zelenina od českých zemědělců, a tím i plnit strategii Evropské unie „z farmy na vidličku”?

Myslíte, že brambory z Holandska jsou lepší než z Vysočiny? Proč má některý řetězec sedm odrůd jablka z EU a dvě odrůdy z Česka? Jsou ty z Evropské unie lepší? Příkladů mám víc než dost. Rok má Ministerstvo zemědělství a zástupci zemědělců na to, aby se pokusili domluvit s Evropskou komisí.

Jak řekl dnes (ve čtvrtek) ráno kolem sedmé hodiny redaktor Radiožurnálu, tak z Bruselu zaznělo, že až bude finální legislativní verze, posoudíme ji i s koncepcí „z farmy na vidličku”, do té doby se k tomu nebudeme vyjadřovat. Tak je nechte pracovat a uvidíme.

To, že je i v zákoně zákonné zakotvení možného upřednostnění odběru místních potravin při zadávacích řízeních veřejných zadavatelů jste nikdo nepochválil, nebo to je také špatně?

Monika Oborná

poslankyně hnutí ANO

poslankyně Monika Oborná (ANO) | Foto: René Fluger | Zdroj: Fotobanka ČTK

Český spotřebitel bude mít možnost koupit kvalitní lokální potraviny za rozumnou cenu. Kvóty se týkají pouze českých potravin, které se dají v Česku vyprodukovat.

Pan premiér návrh neinicioval a měl k návrhu zákona výhrady.

Jaroslav Faltýnek

předseda klubu a poslanec hnutí ANO

poslanec Jaroslav Faltýnek (ANO) | Foto: René Fluger | Zdroj: Fotobanka ČTK

Ano, je pravda, že pan premiér byl proti a svůj názor jasné vyjádřil na jednání našeho klubu. Zemědělský výbor podpořil zavedení kvót českých potravin na pultech našich obchodů z následujících důvodů: je to signál pro naše zemědělce, že máme zájem o jejich produkci, nechceme vozit brambory, ovoce a zeleninu přes celou Evropu. Sama Evropská unie nařizuje státům strategii Farm to Fork (z farmy na vidličku), upřednostnit potraviny z krátkého dodavatelského řetězce. A to je přesně ono.

Zákon musí být notifikován Evropskou komisí, je na to rok, pokud ho Evropská komise nebude notifikovat, tak nebude platit.

A chceme podpořit naše zemědělce, protože zaměstnávají lidi a platí tady daně. V Rakousku a v Německu v supermarketu nekoupíte žádný český výrobek. A také si myslím, že každý stát by měl být potravinově soběstačný u základních komodit, pro případ krize, pandemie, což, jak vidíme, je možné. Legislativní proces není ukončen, s komisi se bude jednat a uvidíme.

Jaroslav Kytýr

poslanec hnutí ANO

poslanec Jaroslav Kytýr (ANO) | Foto: René Fluger | Zdroj: Fotobanka ČTK

Ano, pan premiér byl skutečně proti. Hlasoval jsem pro, a to i s vědomím, že to odporuje obecným principům Evropské unie.

Beru výsledek hlasování za jasný signál pro Evropskou unii, že je nutné řešit v členských zemích postavení zemědělců, jejich udržitelnost a podporu jejich produkce. Je potřeba se pozastavit nad uhlíkovou stopou při globalizaci trhu a následné redistribuci produkce.

Principy EU jsou fundamentální, ale ve světle dnešní doby, je možná čas na jejich přehodnocení.