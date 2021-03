ANKETA: Zákonodárci většinou odmítají neschválené vakcíny, části by stačila zelená od českého lékového ústavu

Pro očkování proti koronaviru jen vakcínami schválenými Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) je většina zákonodárců, kteří se zapojili do ankety Radiožurnálu. Ze všech 281 oslovených odpovědělo přes 100 poslanců a téměř 60 senátorů. Očkování v Evropě neschválenou látkou odmítá 122 z nich. Opačný názor mají jen poslanci SPD a KSČM. Nejednotné je vládní hnutí ANO.

„Pokud by se nám podařilo získat nějaký příslib a náš SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv - pozn. red.) by schválil tu dokumentaci a čekalo by se na schválení Evropskou lékovou agenturou, tak bychom mohli získat nějaký náskok,“ prohlásil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš při své únorové návštěvě Srbska, kde se zajímal o ruskou vakcínu Sputnik V.

Očkování touto látkou v Česku bez schválení Evropské lékové agentury prosazuje prezident Miloš Zeman. Minulý týden řekl, že bude chtít po premiérovi, aby z funkce odvolal ministra zdravotnictví za ANO Jana Blatného a ředitelku SÚKL Irenu Storovou, a to právě kvůli jejich postoji ke Sputniku V. Jejím odmítáním podle něj nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19.

Šéf resortu zdravotnictví na schválení EMA dlouhodobě trvá. „Dokud budu ministr zdravotnictví, tak nebudeme v Česku očkovat látkou, kterou neschválila Evropská léková agentura,“ prohlásil například v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Předseda vlády se k tomu dosud vyjadřoval nejednoznačně. A nejasný názor mají i poslanci jeho hnutí ANO. Z 36, kteří odpověděli v anketě, jich přes dvacet trvá na schválení vakcíny Evropskou komisí. Většině zbývajících poslanců hnutí by pak stačilo schválení českým ústavem pro kontrolu léčiv.

„Jsem pro, aby si ČR zajistila dosud neregistrované vakcíny. Pokud jejich používání 'posvětí' SÚKL, mělo by se očkovat. Nechal bych se očkovat vakcínou, která by byla odsouhlasena SÚKL,“ řekl Radiožurnálu poslanec ANO Pavel Juříček.

Radiožurnál se zeptal poslanců na následující otázky:

Mělo by Česko používat i vakcíny neregistrované agenturou EMA? A nechal/a byste se takovou vakcínou očkovat? Souhlasíte s vyjádřením prezidenta Miloše Zemana, že by kvůli přístupu k vakcíně Sputnik měli ve funkci skončit ministr zdravotnictví Jan Blatný a šéfka SÚKL Irena Storová?

