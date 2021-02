‚Já jsem to nechtěl.‘ Přednostně očkovaný byl i hejtman Vondrák a dva šéfové krajské policie

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) byl přednostně očkovaný proti covidu-19. Zjistil to Radiožurnál, když oslovil všechny hejtmany, primátory krajských měst a krajské policejní šéfy. Z těch potvrdili očkování i ředitelé pražské a moravskoslezské policie Tomáš Lerch a Tomáš Kužel. Všichni tři dostali vakcíny v době, kdy se podle ministerstva zdravotnictví měli očkovat hlavně zdravotníci, kteří se setkávali s nakaženými pacienty. Původní zpráva Praha 5:00 4. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) | Zdroj: Moravskoslezský kraj

Na konci loňského roku se v Moravskoslezském kraji šířila epidemie koronaviru nejsilněji ze všech regionů Česka, kvůli logistickým potížím firmy Pfizer však právě tady vázly dodávky vakcíny proti covidu-19.

Podívejte se na pořadník očkování. Široká veřejnost se dočká vakcíny proti covidu nakonec až v létě Číst článek

Když 140 ampulí nakonec dorazilo do Ostravy a ve zdejší fakultní nemocnici 29. prosince začali s očkováním, hejtman Ivo Vondrák z hnutí ANO mluvil o tom, kdo má dostat vakcínu jako první. Podle serveru Novinky.cz řekl, že „v regionu má být nejprve naočkováno kolem 17 tisíc zdravotníků a 10 tisíc zaměstnanců sociálních zařízení, teprve poté se zde začne s očkováním veřejnosti“.

Jenže hned druhý den 30. prosince šel na očkování on sám. „Ano, byl jsem očkovaný,“ potvrdil Vondrák Radiožurnálu, „bylo to z mimořádné dávky prostřednictvím naší Zdravotní záchranné služby,“ dodal.

Proč vakcínu dostal? „Protože zbyly nějaké dávky a protože za to celé tady zodpovídám, za zajištění vakcinace celého kraje,“ odpověděl. I ostatní hejtmani řídí své krizové štáby, Vondrák je ale jediným hejtmanem, který se nechal očkovat, jak vyplývá z ankety Radiožurnálu.

Přednost mají zdravotníci

Vondrák trvá na tom, že to bylo správné rozhodnutí. „Dostali jsme dodávky, otevřené, které měly expirační dobu. A bylo mi nabídnuto ze strany záchranné služby, že bychom měli provést proočkování těch, kteří se o to celé starají, že tady je možnost proočkovat úzké vedení krizového štábu. Tak jsem na to kývnul. Já jsem to nechtěl, ale protože jsem se domníval, že je to racionální a racionální to je, tak jsem na to přistoupil. A nemám zájem se tady v tomto obhajovat,“ tvrdí.

Radní nechal naočkovat manželku. ‚Vakcínu u nás dostane každý, kdo se přihlásí jako dobrovolník,‘ tvrdí Číst článek

Jenže když se ve Fakultní nemocnici Ostrava začalo 29. prosince s očkováním, ředitel Jiří Havrlant řekl, že prvních zhruba 700 dávek ze 140 ampulí spotřebují na očkovaní lékařů na covidových pracovištích bez problémů do tří dnů. A také doufal, že hned na Silvestra dostanou další příděl pro další lékaře a pacienty.

V té době navíc platil dokument nazvaný „Strategie očkování proti covidu-19 v České republice“, který vydalo ministerstvo zdravotnictví už 22. prosince a podle něj měli vakcínu dostávat přednostně různé skupiny zdravotníků. „Nemusíte mi to číst, já to znám, samozřejmě, že to znám,“ odbyl dotazy Vondrák a dodal, že „to ale nebyl žádný závazný příkaz, kdo se má očkovat“. „Je to šestnáctistránkový dopis, nic neříkající, zcela obecného charakteru,“ prohlásil.

Ve skutečnosti má zmíněný dokument 35 stran a podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové ho projednala vláda. Podle ministerstva zdravotnictví přednostní očkování zdravotníků závazné bylo. A to i v době, kdy se nechal očkovat Vondrák.

„Byla nastavená jasná pravidla, to je očkovat pracovníky ve zdravotnictví, a to ty nejohroženější, kteří jsou v přímém kontaktu s covid pozitivními pacienty nebo jim tento kontakt hrozí. Od počátku ledna byl poté pokyn očkovat souběžně i seniory v pobytových zařízeních, třeba v domovech pro seniory,“ sdělila mluvčí resortu Barbora Peterová.

Ostatní hejtmani čekají

Zatímco Vondrák tvrdil, že jeho očkování bylo „racionální“, protože řídí krizový štáb, ostatní hejtmani, kteří rovněž řídí krizové štáby ve svých krajích, s očkováním čekají, až na ně přijde řada. Vyplývá to z ankety Radiožurnálu, který oslovil všechny hejtmany v Česku. Vondrák je očkovaný jako jediný.

Hejtman Kuba: Vpíchnutí jehly je na celé vakcinaci to nejjednodušší. Potřebujeme srozumitelný systém Číst článek

„Nebyl jsem očkovaný, nespadám do žádné prioritní kategorie,“ odpověděl například hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a Stan). „Moje věková skupina přijde na řadu až mnohem později,“ odepsal karlovarský hejtman Petr Kulhánek (KOA).

„Pan hejtman to nějak vyhodnotil, já na to mám názor jiný, myslím si, že jsou ohroženější skupiny,“ reagoval na Vondrákovo očkování jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS). Řekl, že asociace nevydala žádné doporučení hejtmanům nechat se očkovat a ani k tomu nevidí důvod.

„Já mám řízení krizového štábu každý den, kromě toho sedím za asociaci v Ústředním krizovém štábu a většina jednání probíhá on-line a to že řídím krizový štáb nepovažuju za věc, kdy bych si pro tu vakcínu dojít a myslím si, že v jižních Čechách je řada lidí, která na ni čeká mnohem úpěnlivěji a potřebují ji mnohem víc než já,“ dodal Kuba.

Očkování u policie

Radiožurnál oslovil s dotazem na očkování i krajské policejní ředitele. Z nich potvrdili očkování šéfové pražské a moravskoslezské policie Tomáš Lerch a Tomáš Kužel. Na dotazy Radiožurnálu odpovědět odmítli a odkazovali na policejní mluvčí.

Policie ve středu zveřejnila na svém webu zprávu, že očkovaní byli proto, neboť se podílejí na řízení policie a jsou členy krizových štábů. Minulý týden Seznam Zprávy informovaly, že vakcínu proti covidu-19 dostal také plzeňský policejní ředitel Jaroslav Vild.

Policie uvedla, že celkem bylo naočkováno 3 500 policistů. Policejní mluvčí Kateřina Rendlová to obhajuje tím, že měla být zajištěna akceschopnost bezpečnostních složek.

„Další vakcíny, vyčleněné krajskými koordinátory očkování pro složky integrovaného záchranného systému v jednotlivých krajích, byly nabídnuty policistům zajišťujícím kritickou infrastrukturu, ochráncům ústavních činitelů včetně ochránců prezidenta republiky a členům krajských krizových štábů, kterými jsou vždy ředitelé krajských ředitelství policie,“ sdělila Rendlová.

V polovině ledna po schválení „Národní strategie očkování proti nemoci covid-19“ policie vakcinaci svých lidí zastavila.

Mimo systém byl v minulosti očkovaný třeba ředitel VZP Zdeněk Kabátek, radní v Hradci Králové Zdeněk Fink s manželkou, restauratér Zdeněk Pohlreich nebo úředníci Státního zdravotního ústavu a jejich příbuzní.