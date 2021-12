Kandidátka na ministryni životního prostředí Hubáčková: Kanál Dunaj-Odra-Labe nelze podpořit

Samu sebe představuje pravděpodobná budoucí ministryně životního prostředí Anna Hubáčková jako velkého patriota se srdcem na, Slovácku a jižní Moravě. Ve čtvrtek jede senátorka za KDU-ČSL do Lán, aby se tam setkala s prezidentem Milošem Zemanem. Ten pokračuje v maratonu rozhovorů s kandidáty na členy nové vlády. Hubáčková uvedla, že diskutovala s mnoha lidmi, ale debatu s prezidentem považuje jako velkou čest. Praha 11:18 2. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidátka na ministryni životního prostředí a současná senátorka za KDU-ČSL Anna Hubáčková | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Před rokem Anna Hubáčková v regionálním vysílání Českého rozhlasu Brno mluvila o kontroverzním návrhu na vybudování kanálu Dunaj - Odra - Labe. Právě Miloš Zeman je jedním z nejvýraznějších podporovatelů projektu.

„Pokud jsme oba dogmatičtí, skoro bych řekla na různých koncích, tak mám pocit, že ho mé názory nijak zvlášť nezajímají. Nevyhýbám se konfliktu se Zemanem, spíš si myslím, že se vyhýbá on mně,“ říkala tehdy Hubáčková.

Až doteď si spolu názory na projekt splavnění a propojení tří řek osobně nevyměnili. Na rozdíl od hlavy státu je senátorka s ekology, vodohospodáři a dotčenými městy a obcemi proti megalomanským plánům za 600 miliard korun.

„Když vám někdo řekne: ‚Nevadí, že není vody, my si ji dovedeme z jiného povodí‘, a mluví o povodí Dunaje, tak je to velký zásah do přírodních poměrů, a s tím určitě nemohu souhlasit,“ prohlásila jednoznačně.

Chránit vodu

Ochraně vody by se chtěla hodonínská senátorka věnovat i jako ministryně životního prostředí. Pokud se jí stane, zaměří se i na snížení závislosti na uhlí jako zdroje energie, jak řekla nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Jedna věc je, co si přejeme, druhá věc je, k čemu nás donutí zhoršující se životní prostředí. Kvůli němu musíme dělat ty kroky rychleji, a myslím, že právě v tom omezení a zastavení těžby jsou ty limity pro nás neprolomitelné. Největším úspěchem by bylo, kdyby to byl rok 2030, nejpozději 2033,“ uvedla Hubáčková.

Pochází z jihomoravských Ratíškovic, kde působila jako starostka. V roce 2016 uspěla ve volbách do Senátu. V horní komoře je místopředsedkyní ústavně-právního výboru a taky členkou Stálé komise VODA-SUCHO. Nabídku stát se ministryní dostala poté, co post kvůli rodině a krajskému angažmá odmítl lidovecký místopředseda Petr Hladík. Anna Hubáčková má dva dospělé syny a rodina jí podle jejích slov ve vstupu do vysoké politiky nebrání.