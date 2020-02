‚Dělala jsem, co jsem mohla,‘ říká Šabatová o konci ve funkci ombudsmanky. Ocenila lidskost v úřadu

Ombudsmanka vyklízela svoji kancelář, na zemi tak netypicky ležely krabice s věcmi. Na stole pak byly k nepřehlédnutí vázy s květinami. „Loučím se tu se všemi postupně. Myslím, že mohu skončit s tím, že jsem udělala, co bylo v mých silách. Člověk nemůže udělat víc,“ uvedla osmašedesátiletá Šabatová.

Ombudsmanka Šabatová: Nebyl důvod zasáhnout do Babišovy kauzy, šlo by o krok proti určitému člověku Číst článek

Chybět jí budou především kolegové z kanceláře. „Pro mne je nejdůležitější to, že jsem vždycky chtěla, aby lidi viděli, že mi na tom záleží. Že to není jen nějaký výkon funkce, ale že mi opravdu záleží na lidech, kteří se na nás obracejí a pro které pracujeme. Pro mne to znamenalo mít s kolegy velmi úzké dialogické vztahy, protože to není tak, že ombudsman nějak řekne a tak to bude. Ten názor se utváří prostřednictvím dialogů,“ uvedla Šabatová.

S ombudsmankou se loučili i někteří její bývalí kolegové, kteří nyní pracují v jiných institucích. Šabatová řekla, že opouští velmi dobře fungující úřad, ocenila i lidský přístup kanceláře. „Ten lidský pohled na to, že děláme pro lidi, to byla hlavní devíza, kterou jsme tu vědomě budovali,“ řekla.

Ve funkci Šabatovou nahradí její bývalý zástupce Stanislav Křeček, kterého minulý týden zvolila Poslanecká sněmovna. Jednaosmdesátiletý Křeček ve středu skládá ve Sněmovně slib, kterým se procedura výběru ombudsmana uzavře a nový ombudsman bude moci nastoupit k řízení instituce. Funkce se v Brně ujme pravděpodobně ve čtvrtek.