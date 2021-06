Těžba v dole Turów ohrožuje české spodní vody významně víc, než se připouštělo, kritizuje právnička

Ministr životního prostředí Richard Brabec v pondělí navečer oznámil, že do Polska odeslali návrh dohody, která má stanovit podmínky další těžby v hnědouhelném dole Turów. Bližší podrobnosti ale nesdělil. „My, veřejnost, a víceméně ani poslanci nemají větší představu o tom, co v té dohodě může být. Je to poměrně netransparentní přístup,“ řekla ještě před oznámením v Interview Plus právnička Petra Urbanová z organizace Frank Bold. Interview Plus Praha 17:10 14. 6. 2021 (Aktualizováno: 21:32 14. 6. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Obsahuje podmínky, jejichž plnění budeme po Polsku chtít před i po případném stažení žaloby. Jde především o dobré životní prostředí pro naše občany,“ napsal ministr Brabec na twitteru s tím, že jednání mají začít ve čtvrtek. „Jsme připraveni vyjednávat tvrdě,“ dodal.

Richard Brabec

Podle Petry Urbanové hrozí „bezprostřední škody, které jsou vážné a nevratné“.

„Místní obyvatele od rypadel dělí Soudní dvůr Evropské unie, který je ochraňuje, a pokud by mělo dojít ke stažení žaloby – což by vedlo i ke stažení předběžného opatření –, tak zde musí být taková dohoda, která obyvatele i přírodu ochrání,“ řekla v pondělí dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Poukázala přitom na stanoviska expertů, na které se organizace Frank Bold obrátila, podle nichž neexistuje opatření, které by českou stranu ochránilo. Nejprve je prý třeba komplexně zanalyzovat současné dopady nelegální těžby, protože dostupná data jsou zastaralá.

„Česká republika monitoringem na svém území zjistila, že poklesy spodní vody jsou jen za posledních několik let mnohonásobně větší, než polská strana tvrdila, že budou po 24 letech těžby. Riziko je významně větší, než se v tom řízení připouštělo,“ upozornila.

Esa v rukávu

Těžba v dole Turów dál probíhá, prodloužena byla až do roku 2044, a polský premiér Mateusz Morawiecki ji - nehledě na předběžné opatření - odmítá zastavit. Česko už pohrozilo žádostí k Soudnímu dvoru o uvalení sankcí, současně ale dalo Polsku tři týdny na vyjádření.

Během té doby se má jednat o dohodě, podle Urbanové to ale není dostatečná doba pro nutnou analýzu dopadů těžby. „Jediný způsob, jak efektivně rozsudky vynutit, jsou finanční sankce,“ uvedla.

„Pro nás je nedůležitější, aby byla těžba legalizovaná, ještě než se žaloba stáhne. Jakákoli těžba, která působí škody na území České republiky, je v rozporu s tím, co říká evropská legislativa. Jestliže nevíme, zda je vůbec možné, aby těžba škody nepůsobila a mohla být legální, je problém dohodu s Polskem uzavírat,“ vysvětlila.

Urbanová přitom odmítá, že by cílem organizace Frank Bold bylo okamžité a definitivní zastavení těžby. „Kdy bude ten finální rok, to si musí rozhodnout Polsko. Česká republika může mít nějaké návrhy, dává smysl vše před rokem 2030, ale nesmí to být nelegální,“dodala.

„Česká republika má všechna esa v rukávu: má předběžné opatření a stanovisko Evropské komise, která se připojila na její stranu, což je poměrně bezprecedentní,“ uzavřela s tím, že komise by se měla účastnit i jednání o dohodě.

Je lepší se s Polskem soudit, anebo usilovat o dohodu? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.