ANO a SPD se nezúčastní schůzky k bezpečnosti země. Podle Fialy je to neodpovědné

Po straně SPD oznámilo i hnutí ANO, že se nezúčastní čtvrteční schůzky předsedů parlamentních stran zaměřené na bezpečnostní otázky a posílení obranyschopnosti Česka v reakci na aktuální mezinárodní situaci. Premiér Petr Fiala (ODS), který ji svolal, uvedl, že je to nezodpovědné. Praha 16:14 11. března 2025

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že schůzka k obranyschopnosti a bezpečnosti by byla formální a zbytečná. Vláda podle něj už všechna zásadní rozhodnutí učinila.

„Schůzka není skutečným odborným jednáním, ale součástí předvolební kampaně vlády,“ míní Babiš. Cenná by byla podle něho v případě, že by se uskutečnila na začátku cyklu obranného plánování NATO a pokud by byla svolaná před rozhodnutím kabinetu o zvyšování obranných výdajů na tři procenta hrubého domácího produktu. V současnosti by jednání iniciované Fialou sloužilo k legitimizaci tohoto rozhodnutí, soudí lídr ANO.

Fialova vláda se podle něho vydala cestou nekoncepčních a nesystémových nákupů vojenské techniky. Babiš znovu kritizoval nákup amerických vojenských letounů F-35, které podle něho po Česku nikdo nechtěl. Řekl, že podle koncepce měla armáda loni dostat 159 lehkých útočných vozidel, letos 74 samohybných minometů a za tři roky dva nové systémy protivzdušné obrany.

Kabinet tyto nákupy odložil podle předsedy ANO na polovinu 30. let. „Vláda nezvládá řešit kritický nedostatek vojáků a dalšího personálu,“ prohlásil Babiš. Za znepokojivou pokládá situaci na ministerstvu obrany.

Navyšování výdajů na obranu

O postupném navyšování výdajů na obranu o 0,2 procenta hrubého domácího produktu ročně do roku 2030 rozhodla Fialova vláda minulý týden. Podle Babiše to znamená desítky miliard korun navíc a hrozí neefektivní a nehospodárné vynakládání peněz.

„Jako předseda vlády jsem chtěl – a stále chci – hledat širokou politickou shodu na tom, jak má Česká republika postupovat, aby zajistila bezpečí vlastním občanům. Proto jsem pozval k jednání všechny strany, které jsou dnes zastoupené v Poslanecké sněmovně,“ vysvětlil Fiala záměr. I hnutí SPD se podle něj „bohužel rozhodlo, že se o bezpečné budoucnosti bavit nechce, a nemá zájem se podílet na zvyšování obranyschopnosti země“.

„Mrzí mě to, považuji to za neodpovědné. Stále věřím, že jsme schopni na chvíli hodit za hlavu vnitropolitické neshody a společně jednat o zajištění bezpečnosti našich občanů,“ uvedl.

Cíl: dohodnout se

Stanoviska vládní koalice a strany se podle předsedy SPD Tomia Okamury zásadně liší, nevidí v současné době reálnou možnost jejich sblížení. Opoziční hnutí považuje další zvyšování výdajů na zbrojení za neefektivní. „Jedná se o utrácení peněz daňových poplatníků, které v konečném důsledku může ohrozit sociální smír v České republice,“ řekl.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v reakci na oznámení SPD, že se schůzky nezúčastní, na síti X napsala, že SPD nestojí o dialog ani o odpovědnost. „Budují svou politiku na křiku a rozdělování, protože je to pohodlnější než odvaha a skutečná práce. Skutečné vlastenectví neznamená křičet o obraně země – znamená mít odvahu ji bránit. A tu SPD znovu odmítla,“ uvedla.

Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová novinářům řekla, že záměrem jednání nebylo přijít s nějakým konkrétním výstupem. „Cílem bylo dohodnout se, že přestože se hádáme o reformách, daních, co se týká bezpečnosti se shodneme a hádat se nebudeme. K tomu nepotřebujeme mimořádný bod jednání a ani mimořádnou schůzi Sněmovny,“ uvedla Pekarová Adamová.

Připomenula spolupráci, kterou poskytli jako tehdejší členové opozice nynější koaliční politici Babišovi v době odhalení ruského pozadí výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku.

Za opoziční Piráty se ve čtvrtek zúčastní předseda Zdeněk Hřib a odborník strany na bezpečnost Vladimír Votápek.