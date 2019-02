„U závazných věcí jsem stanovisko poslaneckého klubu vždycky dodržel,“ vysvětluje největší rebel mezi poslanci ANO Patrik Nacher, který se svým klubem hlasuje v 78,4 procentech případů. „Pokud mám jiný názor, snažím se na klubu aktivně přesvědčovat kolegy, jednou nebo dvakrát se mi to u velkých věcí skutečně podařilo. Naopak, kdyby tam někdo jako já nebyl, tak by byl legitimní váš dotaz, proč všichni hlasují jako jeden muž, byť ten klub má 78 poslanců.“

Nejdisciplinovanější jsou poslanci SPD, nejméně jednotná ČSSD. Z ODS vyčnívají tři rebelové: Václav Klaus mladší, Marek Benda a Pavel Blažek. Vyplývá to z analýzy hlasování jednotlivých poslanců. V posledních patnácti letech jednota stran při hlasování roste.

„Předpokládám, že je to tím, že se dost často zdržují hlasování,“ vysvětluje další politolog z brněnské Masarykovy univerzity Roman Chytilek. „Děje se to u nepopulárních témat nebo tam, kde je strana fakticky rozdělená a nechtějí se přidat na žádnou stranu. Další variantou jsou populární opoziční návrhy – u těch zase zdržení se hlasování může znamenat, že předseda koaliční strany není proti, ale návrh chce podat jako vládní tisk.“

Druhým způsobem, jak měřit jednotu strany, je sledovat shodu poslanců s jejím předsedou. Ta je u všech stran nižší – předsedové paradoxně nepatří k těm, kteří by měli nejvyšší shodu se svými poslanci. Naopak, často hlasují odlišně od svého poslaneckého klubu. Největšími „rebely“ ve svých stranách jsou například Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) nebo Vojtěch Filip (KSČM). Výjimkou není ani Andrej Babiš se čtvrtým nejodlišnějším hlasováním od většiny své strany.

„ANO navíc nepostihly ani v tomto, ani v minulém volebním období zásadnější vnitřní spory, a to ani ohledně evergreenu Čapí hnízdo a dalších kontroverzí spojených s předsedou,“ pokračuje Kopeček. „Když jsme s poslanci ANO připravovali knihu Já platím, já rozhoduji! Političtí podnikatelé a jejich strany, říkali, že veřejné tlaky je naopak semkly kolem lídra.“

Hlasování, kterých se poslanec neúčastnil, jsme při jeho hodnocení vyřadili. Například u premiéra Andreje Babiše to znamená vyřazení 1344 z 2059 sněmovních hlasování, tedy snížení vzorku asi o dvě třetiny. Hlasování, kdy byl pro, proti, nebo se zdržel, naopak započítáváme (tj. pokud většina hlasovala pro návrh a poslanec se zdržel hlasování, považujeme to za neshodu s většinou).

„U obou stran také může hrát jistou, spíš ale méně významnou roli i to, že měly či mají menší poslanecké kluby,“ dodává Kopeček. „Ty se lépe kontrolují, na jednotlivé poslance je z vedení klubu i strany víc vidět.“

„Důležitou proměnnou může být i fáze volebního cyklu: v období, kdy sněmovna končí, by měla disciplína spíš klesat,“ dodává.

„Opoziční smlouva vytvářela spojenectví, které uvnitř stran vyvolávalo vnitřní pnutí a disent,“ komentuje data Kopeček. „Spojenectví ČSSD a ODS mělo své důsledky v nespokojenosti poslanců při některých hlasováních. Platí to ale i pro ‚nesmluvní‘ opozici.“

Kliknutím do legendy grafu můžete zobrazit poslance kterékoliv strany, která měla zastoupení v poslanecké sněmovně. Míra shody je průměrem za všechna hlasování v daném sněmovním období.

Důvodem je podle Kopečka stranická krize a s ní spojené vnější tlaky, které před volbami 2013 ohrozily samu existenci strany: pád Nečasovy vlády, prudký propad voličské podpory nebo silný mediální tlak. Všechny dohromady donutily poslance ODS vystupovat jednotně, aby nedali příležitost k mediálním útokům. Svou roli podle něj opět hraje i méně poslanců, kde je menší pravděpodobnost názorových rozdílností. Jsou ovšem výjimky: například mediálně hlasitý Václav Klaus mladší, ale i navenek méně výrazní, nicméně pro stranu klíčoví rebelové Marek Benda a Pavel Blažek.

Například Klaus mladší ale sám sebe jako rebela nevnímá. „To je naprostý nesmysl, ve všech závazných hlasováních hlasuji stejně, a tam, kde můžeme každý volit, tak nějak volíme,“ reagoval Václav Klaus mladší.

Na rozdíl od ODS nejsou v současné ČSSD rebelové výjimkou: jednotně hlasují průměrně 82,4 procenta poslanců, sociální demokracie je nejméně jednotná ze všech devíti sněmovních stran. Mezi trojicí největších rebelů jsou předseda strany Jan Hamáček a místopředseda Jaroslav Foldyna.

„Když člověk hlasuje jinak, než kolegové z politického klubu, tak to asi nebude zásadní problém,“ míní Jaroslav Foldyna, největší rebel mezi současnými poslanci ČSSD; se svými kolegy se shoduje v 71,9 procentech hlasování. „Často hlasuji rozdílně v otázkách, které se dotýkají třeba zahraniční politiky, kde mám poněkud jiný názor třeba na postoje k Evropské unii. Někteří mí kolegové se na zahraniční politiku dívají z globálního pohledu a já si myslím, že je potřeba se dívat hlavně na to, co je dobré pro naše občany.“