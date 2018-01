ANO by mohlo prosazovat naše politické body, věří v budoucí spolupráci Okamura

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura po čtvrteční schůzce s premiérem Andrejem Babišem a dalšími představiteli ANO uvedl, že mezi nimi lze nalézt programové kompromisy a že by ANO mohlo prosazovat politické priority SPD. To se zástupci ANO nejednalo o tom, jestli vstoupí do vlády nebo případně nový kabinet podpoří. Babiš řekl, že jednotlivé požadavky SPD zanalyzují experti a poté bude ANO iniciovat případnou další schůzku, řekl Okamura novinářům.

