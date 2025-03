ANO bude hledat Babišova nástupce. Bez šéfa ale bude hnutí poloviční, bude-li vůbec existovat, míní Šídlo

Strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL podepsaly novou koaliční smlouvu. „Podpis sám je formalita. Je to příležitost oficiálně říct ‚Jsme tady, stále ještě budeme dělat kampaň‘ – protože si toho nebylo úplně možné v poslední době všimnout. Ale když si vzpomenete na to, jak ta koalice vypadala před čtyřmi lety, kdy vznikla, a porovnáte to s dneškem, tak není potřeba moc dodávat,“ shrnuje v pořadu Osobnost Plus komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. Praha 17:18 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Před čtyřmi lety na billboardech stála Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala a Marian Jurečka. Toto trio si pak zejména v letní části kampaně mimořádně sedlo. Tam bylo něco, co v kampani nikdy nemůžete naplánovat, ale když to tam není, tak nebude úspěšná. Tam to zaklaplo, dokonce bych řekl i načasováním, na týden přesně,“ říká Šídlo pro Český rozhlas Plus.

Současná sestava špiček Spolu ale vypadá a hlavně působí jinak. Petr Fiala (ODS) je coby premiér málo populární a působí unaveně. Pekarová Adamová už znovu nekandiduje a koaliční smlouvu místo ní bude garantovat Vlastimil Válek (oba TOP 09). A Mariana Jurečku vystřídal Marek Výborný (oba KDU-ČSL).

Dnes už proto Šídlo šance koalice nevidí příliš optimisticky, ačkoliv dodává, že volby nikdy nedopadnou tak, jak to vypadá měsíc před nimi, natož půl roku.

„Vzpomeňme si na to, jak to vypadalo tady v roce 2021. V tuhle dobu před volbami 2021 si Ivan Bartoš (Piráti) myslel, že bude předsedou vlády, jezdil se představovat do Bruselu. Pak si v létě myslel zase Andrej Babiš, že bude předsedou vlády,“ připomíná komentátor.

Budoucnost vládních stran

Pokud by současná vládní koalice musela usednout do opozičních lavic, pro některé strany to bude zásadní změna. Jedinou samostatnou stranou z tehdejší pětikoalice je dnes totiž hnutí STAN. „Spoustu svých problémů vybrali na začátku volebního období,“ upozorňuje komentátor s tím, že i díky tomu jsou Starostové dnes stále životaschopní.

„Piráti už nejsou součástí vlády. A pokud se nedostanou do Sněmovny, tak je konec. Uvidíme, tam je to na hraně,“ uvažuje Šídlo.

„A co se týče těch tří stran Spolu, ODS přežije, jako vydržela 34 let a vydržela horší věci. Akorát se vrátí do úplně stejného bodu, ve kterém byla před nástupem Petra Fialy,“ odhaduje.

Pro TOP-09 nebo KDU-ČSL může ale dojít ke ztrátě smyslu jejich existence, soudí Šídlo.

„Myslím si, že se to spíš týká TOP 09 – vždycky je pro takto založenou stranu těžké přežít odchody zakladatelů. TOP 09 se to povedlo. Ale nevím, jestli to bylo tahem s Markétou Pekarovou Adamovou, nebo tím, že se strana schovala pod křídla koalice Spolu, kde ale dodávala důležité body, zejména v Praze,“ přemítá a pokračuje:

„Z lidovců je regionální strana. Na druhou stranu ještě mají kam sáhnout personálně. Byť se to možná nezdá, je to (na počet členů) velká partaj.“

Proměna ANO

Hnutí ANO, které má momentálně nejvyšší preference, se od doby svého vzniku výrazně proměnilo, poukazuje Šídlo:

„Ta partaj stojí na jediné věci, a tou je Andrej Babiš. A ten od voleb v roce 2013 dokázal kompletně vyměnit celou generaci politiků. Myslím, že jediný, kdo tam zůstal, jsou Jaroslav Faltýnek, který se nesmí moc ukazovat, Martin Kolovratník, který si pořád myslí, že bude ministrem dopravy, a Radek Vondráček, kterého ale před pár lety ještě nikdo neznal. Ale ty špičky obklopující přímo Babiše se neustále mění.“

ANO ale stále zůstává podnikatelským projektem. A jedním z jeho úkolů pro příští volební období bude podle komentátora snaha najít Babišova nástupce. Šéfovi partaje totiž bude 71 let.

„Teoreticky může být jeho nástupcem kdokoliv. Problém je, že tihle lidé nejsou Andrej Babiš a nikdo z nich nenese pro společnost takový vzkaz a pro voliče takový apel jako právě sám Babiš. Myslím si, že ANO bez Babiše bude v podstatě poloviční, ne-li třetinové. Pokud vůbec bude existovat,“ myslí si.

Jakou roli po volbách v hnutí ANO sehraje Alena Schillerová nebo Karel Havlíček? Jak se Babiš postaví k tématu bezpečnosti? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus z audia v úvodu článku.