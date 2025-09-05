ANO bude mít po volbách zajímavý potenciál. Divil bych se, kdyby ‚neoťukalo‘ všechny, míní politolog
Politické strany a hnutí začaly s ostrou fází kampaně před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. „Průzkumy dlouhodobě ukazují na dva nesmiřitelné tábory a všichni komentátoři se to snaží skládat jen v rámci dvou nesmiřitelných bloků,“ poukazuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity.
Školník vysvětluje, že voliče k volebním urnám mnohdy dostanou emoce nebo témata, která se mohou objevit jen několik dní před otevřením volebních místností. Poslední předvolební průzkumy je tak vůbec nemusí zohlednit.
„Voliči jsou samozřejmě racionální bytosti a snaží se svůj hlas maximálně zhodnotit,“ všímá si Školník. Proto, i když volič nejvíce souzní se stranou, která je podle průzkumů pod klíčovou pěti procentní hranicí, volí někdy raději alternativu s větší šancí dostat se do Sněmovny.
„I já sám budu kalkulovat a budu se snažit maximalizovat svůj hlas. Koukejme se i na ty strany, které jsou pod pěti procentní hranicí,“ navrhuje politolog. Právě malé strany mohou i v povolebním dění představovat velkou neznámou.
Podle politologa je situace méně jistá také proto, že se nespojily tak, jak se předpokládalo. „Na to, jak to vypadalo, že se všichni poučí z voleb 2021 a podle toho přizpůsobí strategie, tak to vidíme, že se úplně neděje,“ všímá si.
„Titáni české politiky“
Poslední měsíc před volbami s sebou přináší ostrou část volební kampaně. Nejen lídři stran oslovují potenciální voliče zkratkovitými hesly, příspěvky na sociálních sítích nebo billboardy.
„Prvního září, zrovna když byl napaden Andrej Babiš (ANO, kandiduje do Sněmovny), jsem jel na univerzitu a viděl jsem billboard: rudě vyobrazený Andrej Babiš a slogan ve smyslu: Chcete návrat StB?“ porovnává Školník. „Říkám si, jestli to je nutné, jestli to ještě vůbec na někoho zabírá.“
Podle průzkumu pro Seznam zprávy je dnes v české společnosti téma Antifiala pětkrát silnější, než je téma Antibabiš“
„Jak Petr Fiala (ODS, kandiduje za Spolu), tak Andrej Babiš musí počítat s tím, že jsou prostě titáni české politiky – i marketing je staví jako představitele dvou nesmiřitelných táborů – a že se bude rozhodovat primárně o tom, jestli bude premiérem Petr Fiala, nebo Andrej Babiš. Případně nám do toho hází cihlu Vít Rakušan (STAN, kandiduje),“ shrnuje politolog.
Hnutí ANO podle něj bude mít jako případný vítěz voleb výrazně lepší pozici, než tomu bylo v roce 2021. Jeho šéf Babiš se netají tím, že by chtěl vládnout sám, třeba i v menšinové, někým podpořené vládě.
„Myslím, že hnutí ANO bude mít mimořádně zajímavý manévrovací potenciál napříč politickým spektrem,“ odhaduje na závěr politolog Školník. „A divil bych se, kdyby neoťukalo všechny a kdyby ta oťukávání už dávno neprobíhala.“
Jak se strany snaží zaujmout své voliče? Kam až může narůst zvyšující se napětí ve společnosti? A změní něco napadení Andreje Babiše? Poslechněte si celý pořad v audiu na začátku článku.