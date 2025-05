ANO chce svolat Sněmovnu k bitcoinům pro Blažkovo ministerstvo. ‚Podpoříme to,‘ zní ze STAN

Opoziční hnutí ANO požádalo o mimořádnou schůzi Sněmovny ke kauze bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti. Ministr Pavel Blažek (ODS) podle navrhovaného tématu schůze pere špinavé peníze drogového dealera a měl by okamžitě odstoupit. Blažek v pátek na plénu Sněmovny obvinění z praní špinavých peněz odmítl. Hnutí ANO ale není jedinou stranou, která chůzi žádá. Podpořit ji chce i vládní hnutí STAN. Aktualizováno Praha 11:28 30. 5. 2025 (Aktualizováno: 12:25 30. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Blažek | Foto: Ladislav Křivan/Mf Dnes + LN | Zdroj: Profimedia

Zařadit bod ohledně bitcoinů během dne na program schůze Sněmovny navrhovali už v pátek Piráti. Bez úspěchu. Blažek jim vzkázal, že nechápou zásady trestního řízení a trestního práva.

Není ale vyloučeno, že koalice mimořádnou schůzi umožní. Ruku pro ni zvednou například poslanci vládního hnutí STAN.

„Klub STAN mimořádnou schůzi podpoří,“ potvrdil pro server iROZHLAS.cz šéf poslanců hnutí Josef Cogan. „Přijetí daru ve výši jedné miliardy od odsouzeného drogového dealera na účet ministerstva spravedlnosti je opravdu výstřední. Svolání mimořádné schůze k tomu podpoříme a na program to pustíme,“ napsal na sociální síti X poslanec STAN Jan Lacina.

„Myslíme si, že to je takový skandál, že je nezbytné, aby se k tomu sešla mimořádná schůze,“ prohlásila předsedkyně klubu ANO Schillerová. Chce věřit tomu, že koalice schůzi umožní, a pokud nikoli, ANO podle ní zváží další kroky. Jednání podpoří také SPD, potvrdil pro iROZHLAS.cz šéf poslanců hnutí Radim Fiala.

Předseda klubu ODS Marek Benda řekl, že pokládá za pravděpodobné, že koalice schválení programu mimořádné schůze skutečně umožní.

Schillerová podle České televize sehnala pro svolání mimořádné schůze 53 podpisů, potřeba jich je 40. Samotné ANO má v dolní komoře 71 zákonodárců. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) ji musí svolat do deseti dnů od podání žádosti.

Potřeba pak ale ještě bude schválit program schůze, což u mnoha takových jednání svolaných z popudu opozice koaliční většina neumožnila.

A zda program podpoří vládní KDU-ČSL, zatím není jasné. „Dnes jsem pochopil, že i pan ministr Blažek s tím nemá problém. Ale opravdu nemohu říct oficiální stanovisko našeho klubu, dokud to v úterý neprojednáme,“ odpověděl redakci předseda lidoveckých poslanců Aleš Dufek.

Ministr Blažek pere peníze drogového dealera a měl by okamžitě odstoupit ⚠️ Tak se bude jmenovat mimořádná schůze @snemovna, o jejíž zařazení dnes požádali poslanci Hnutí ANO. Když nemá sílu volat @blazek_p k odpovědnosti premiér, tak to za něj uděláme my. pic.twitter.com/JgwTDqKhKD — Alena Schillerová (@alenaschillerov) May 30, 2025

Miliarda v bitcoinech

Ministerstvo spravedlnosti vedené Pavlem Blažkem přijalo letos v březnu bitcoiny za miliardu korun od muže odsouzeného za obchod s drogami.

Blažek ve čtvrtek tvrdil, že soudy neprokázaly, že kryptoměna pocházela z trestné činnosti. Pokud by k takovému závěru dospěly v budoucnu, finanční prostředky by stejně zabavily a odvedly do státního rozpočtu, řekl ministr na čtvrteční tiskové konferenci. A odmítl, že by šlo o praní špinavých peněz, když zmíněnou kryptoměnu získal stát.

Na závěr své páteční řeči dodal, že zatímco Piráti budou muset vysvětlovat peníze utracené za digitalizaci stavebního řízení, on bude muset vysvětlovat, kde se vzala ve státním rozpočtu miliarda korun.

„Tady se dělá kauza z toho, že státu miliarda přibyla,“ poznamenal Blažek. „Je vyloučené, aby tou darovací smlouvou byl spáchán trestný čin,“ zdůraznil.

Podle pirátské místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové můžou peníze pocházet z drogové trestné činnosti. Je podle ní velmi sporné, že by někdo dobrovolně jednu ze tří miliard korun daroval ministerstvu spravedlnosti. „Evidentně tady došlo k nějaké dohodě, která působí jako dohoda s podsvětím,“ řekla.

Podle předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka vydával ministr Blažek transakce typické pro praní špinavých peněz za ultralegální peníze.

Podle Deníku N daroval ministerstvu kryptoměnu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval online tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení.

Blažek ve čtvrtek řekl, že v březnu dostal nabídku na získání 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila.

Svého ministra se ve čtvrtek zastal premiér Petr Fiala z ODS. Podle svých slov věří, že dar od obchodníka s drogami byl v souladu s legislativou.

Česká republika získala přes ministra spravedlnosti Dona Pabla miliardu, která pravděpodobně pochází i z prodeje afghánského heroinu nebo fentanylu.



Myslím, že tenhle scénář by nevymyslel ani Netflix.



Jestli tohle není na okamžitou demisi, tak co už? — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) May 30, 2025