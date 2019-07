Předsednictvo ANO pověřilo Babiše, aby s prezidentem hledal možnosti zachování vládní koalice s ČSSD

Předsednictvo vládního hnutí ANO chce usilovat o zachování stávající koalice se sociální demokracií, řekl po středečním jednání předseda poslaneckého klubu hnutí Jaroslav Faltýnek. Premiér Andrej Babiš (ANO) s členy předsednictva mluvil o čtvrteční plánované schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Podle Faltýnka „není na stole“ varianta výměny ministerstev mezi ČSSD a ANO. Praha 0:10 11. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Faltýnka není ve hře možnost, že by si ANO a sociální demokracie vyměnily ministerstva | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš svým straníkům naznačil plán, jak se pokusí na čtvrtečním jednání se Zemanem vládní krizi vyřešit. Faltýnek ani hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO ale po zasedání předsednictva plánovanou vyjednávací strategii svého šéfa nechtěli prozradit.

Senát se musí ozvat, když se porušuje Ústava, říká o žalobě na prezidenta Smoljak Číst článek

„Předsednictvo se jednoznačně shodlo na tom, že chceme, aby pan premiér s panem prezidentem diskutovali o smírném řešení této situace. Předsednictvo jednoznačně preferuje variantu pokračování stávající vládní koalice se sociální demokracií,“ řekl Faltýnek.

Podle Faltýnka není ve hře možnost, že by si ANO a sociální demokracie vyměnily ministerstva. V médiích se objevily spekulace, že by například ČSSD mohla získat namísto ministerstva kultury ministerstvo pro místní rozvoj.

Koaliční smlouva platí

„Podepsali jsme koaliční smlouvu, kde to rozdělení je jasné. Je to v tuto chvíli o tom, že by pan prezident měl akceptovat požadavek pana premiéra na odvolání pana Staňka a následné jmenování nominanta za sociální demokracii,“ řekl.

Odmítl komentovat, zda by řešením bylo, pokud by ČSSD navrhla na post ministra kultury jiného kandidáta než Michala Šmardu. „To je otázka na ně. To my za ně nemůžeme řešit,“ poznamenal.

Premiér o schůzku Zemana požádal kvůli výměně ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD. Sociální demokracie totiž touto změnou podmiňuje své další setrvání ve vládě. Zeman ale Staňka už více než měsíc odvolat odmítá.

Smírné řešení

Faltýnek řekl, že hnutí ANO jednoznačně preferuje smírné řešení vládní krize.

Předsednictvo hnutí ANO se ve středu podle Faltýnka zabývalo také například výsledkem voleb do Evropského parlamentu nebo krajskými volbami, které se budou konat příští rok.

V předsednictvu ANO je v současné době 14 představitelů hnutí. Kromě Babiše a Faltýnka také ministr životního prostředí Richard Brabec nebo bývalý primátor Brna Petr Vokřál. Předsednictvo je statutárním stranickým orgánem, na starosti má například hospodaření hnutí, rozhoduje o zřízení či zrušení jednotlivých místních organizací ANO nebo navrhuje volební kandidátky.

Nejvyšším orgánem hnutí ANO mimo zasedání celostátního sněmu je výbor, ve kterém zasedají členové předsednictva a šéfové krajských předsednictev.