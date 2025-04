ANO dál ztrácí, jeho náskok na Spolu se smrskává. SPD si díky posilám masivně polepšila, ukazuje model

Dubnový volební model NMS Market Research ukazuje další oslabení podpory hnutí ANO, které by nyní dosáhlo na 28,1 procenta hlasů, což je u této agentury nejméně od loňského července. Druhá je dál koalice Spolu, která zaznamenala nárůst na 20,9 procenta. Největší změnou v dubnovém modelu je výrazný nárůst SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO. Toto spojenectví by skončilo třetí se ziskem 12,5 procenta. Do Sněmovny by se dostalo až sedm stran. volební model Praha 14:01 15. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

ANO se dál drží na prvním místě, oproti březnovému měření NMS však oslabilo o dalších 3,2 procentního bodu. Oproti únoru jde o propad již o 6,4 procentního bodu. Slábnoucí ANO je trend, který potvrzují i jiné agentury.

Zároveň také na 16,3 procenta pokleslo i jádro podpory ANO. „To značí, že se dále snížila jistota dříve přesvědčených voličů volit právě hnutí ANO,“ zmiňují výzkumníci.

Druhá koalice Spolu zaznamenala meziměsíční růst o necelé dva procentní body na 20,9 procenta. Na vedoucí ANO tím stáhla ztrátu na 7,2 procentního bodu.

Hnutí STAN, které se dlouhodobě umísťovalo na třetím místě, v dubnovém měření oslabilo o 1,6 procentního bodu na 12,2 procenta a sesunulo se tak těsně na čtvrtou pozici.

Na třetí příčku se nově posunula SPD, která v březnu oznámila společnou kandidaturu s Trikolorou, PRO Jindřicha Rajchla a Svobodnými. Zatímco samostatné SPD v březnu naměřila agentura NMS 7,2 procenta, v dubnu už by toto spojenectví získalo 12,5 procenta.

„V dubnovém měření se potvrdil pokles ANO z března. Rostou mu alternativy – sledujeme posilování stran z opozičního tábora. Volební kampaň nyní startují i subjekty, které na permanentní kampaň, na rozdíl od ANO, nemají během čtyřletého volebního období kapacitu. Příkladem je SPD,“ poukazuje politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

Výrazný meziměsíční nárůst SPD o 5,3 procentního bodu lze vysvětlit právě spojenectvím se třemi menšími stranami. „Vypadá to, že v dubnovém modelu se mu podařilo získat většinu podpory voličů původních malých stran,“ doplňuje Friedrichová.

Zleva předseda PRO Jindřich Rajchl, šéfka Trikolory Zuzana Majerová, místopředseda SPD Radim Fiala, předseda SPD Tomio Okamura, volební lídryně Svobodných Markéta Šichtařová a předseda Svobodných Libor Vondráček | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Trojice na hraně

Pátí by byli stejně jako v březnu Motoristé, byť mírně oslabili. Získali by hlasy rovných šesti procent voličů. Šestí Piráti by získali 5,9 procenta a sedmé Stačilo! 5,2 procenta.

NMS upozorňuje, že se kvůli menšímu jádru (1,9 procenta u Motoristů, 1,4 procenta u Pirátů a 2,9 procenta u Stačilo!) jejich podpora pohybuje v intervalu spolehlivosti, jehož spodní hranice je pod pěti procenty. Šanci na vstup do Sněmovny tak má až sedm politických stran, trojice Motoristé, Piráti a Stačilo! ale nemají v tuto chvíli účast jistou.

Ohrožením pro Motoristy a Stačilo! jsou jejich velké voličské překryvy s jinými opozičními stranami ANO a SPD, zatímco velká část nerozhodnutých voličů Pirátů zvažuje vládní Spolu a STAN, jak ukazuje i série textů iROZHLAS.cz o voličských překryvech.

Mimo Sněmovnu by i dle dubnového modelu zůstala Přísaha s 2,8 procenta, SOCDEM s 2,5 procenta či Zelení s dvěma procenty.

Rozdělení mandátů

Dle aktuálního modelu by získalo ANO 68 poslaneckých křesel. Pokud by chtělo po příštích volbách vládnout, z opozičních stran by si při takovéto konstelaci muselo vypomoci SPD a ještě jedním dalším subjektem. SPD by měla 28 mandátů, Motoristé 10 a Stačilo! 9.

Strany původní vládní pětikoalice by nyní získaly dohromady 85 mandátů.

„Situace je extrémně volatilní – většina stran s výjimkou ANO, Spolu a SPD má velmi malé jádro. Dynamika volební soutěže bude pravděpodobně vysoká,“ komentuje analytička Friedrichová.

„Jednotlivé události na domácí i zahraniční scéně mohou mít velký dopad na meziměsíční podporu stran a konečný výsledek ve volbách. Ukázkou může být nepředvídatelný vývoj politiky USA směrem k evropským spojencům, který bude české politiky držet v napětí a nutit je reagovat na témata, která třeba v kampani nechtěli akcentovat,“ doplňuje.

Voleb by se nyní zúčastnilo 55,5 procenta oprávněných voličů, což je podobná hodnota jako v předchozím měsíci. V posledních sněmovních volbách k urnám přišlo 65,4 procenta voličů. „Děje se tomu tak především proto, že do volebního modelu vstupuje velké procento váhajících voličů,“ upozorňují výzkumníci NMS.

Sběr dat probíhal od 2. do 9. dubna. Výzkumu se zúčastnilo 1000 respondentů.