ANO dokáže uznat chyby. V kampani teď ukazujeme fakta, pak nabídneme řešení, říká Havlíček

Do voleb zbývá půl roku a přesný termín ještě není známý, přesto strany spouští své kampaně. Hnutí ANO nyní sází nejen na billboardy, na nichž kritizuje současnou vládu, ale také na každodenní komunikaci s voliči. „Jsme dnes jedinou stranou v Česku, která dokáže vygenerovat alespoň dva kandidáty na premiéra,“ říká pro Český rozhlas Plus místopředseda Sněmovny i ANO Karel Havlíček. Praha 12:04 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dalo by se říci, že hnutí ANO zatím vsadilo na negativní kampaň?

Ne tak úplně, zatím jsme vsadili na fakta. Protože máme-li ukázat řešení, což bude následující vlna naší komunikaci, tak si musíme nejprve říct, v jakém jsme stavu. Proto jsme ukázali, že tato vláda zvýšila ceny energií a podobně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Karlem Havlíčkem, prvním místopředsedou hnutí ANO

Zatím ale řešení neukazujete. Teď máte na billboardu, který často vídám, premiéra Petra Fialu (ODS) s heslem „nejhorší premiér na světě“.

Velmi se mýlíte. Možná je to dáno tím, že nesledujete naše aktivity. Naše kampaň rozhodně nespočívá v billboardech.

Každý den se setkávám se dvěma třemi skupinami živnostníků a tam ukazujeme naše řešení. To znamená, že směřujeme naši komunikaci zejména do osobní roviny.

Ale je tu samozřejmě kampaň billboardová, ta je založená na faktech. To o panu premiérovi je pouze zkonstatování toho, co uváděla jednotlivá média včetně Českého rozhlasu.

Zamést si před vlastním prahem

Na jednom z billboardů se odvoláváte na průzkum. Předpokládám, že billboardy jsou zatím nejviditelnější součástí vaší kampaně, proto jsem se na něj odvolával. Vaše spolustranička Alena Schillerová nedávno nazvala premiéra Fialu parchantem, potom řekla, že jí ujely nervy. Budete se takto vyjadřovat i během kampaně?

Nebudeme se takto vyjadřovat. Paní Schillerová to potom uvedla na pravou míru. Vždycky je dobré, aby si všechny strany, které propadají určitým emocím, když se jich něco dotkne, trochu zametly před vlastním prahem. Doporučuji si jenom zopakovat to, co říkal starosta Řeporyjí a jakým způsobem se k tomu postavil premiér Fiala.

Vy jste si zametli před vlastním prahem?

To není o tom, jestli my jsme si zametli, nebo nezametli, pane redaktore. Já jsem říkal, že paní Schillerová to potom uvedla na pravou míru. A byl bych jenom rád, aby se všem měřilo stejným metrem, toť vše.

24:05 Nebudeme vládě dělat křoví. Ví, s čím nesouhlasíme, schůze k obraně je jen marketing, říká Havlíček Číst článek

Pandemický chaos

Koalice Spolu na svých billboardech pro změnu varuje před návratem chaosu s narážkou na vaši bývalou vládu. Jak na to budete reagovat?

Především byste, pane redaktore, mohl zmínit, že koalice varuje před Ruskem. Dává našeho předsedu na billboard vedle ruského prezidenta Vladimira Putina. Myslím, že to je asi tak o tři třídy horší než to, když my zkonstatujeme, že premiér byl prohlášen za toho s nejnižší důvěrou.

Promiňte, ale to byla koalice Spolu v minulosti. Také jsme se na to koalice ptali kritickými otázkami, můžete se o tom přesvědčit v archivu našeho vysílání. Zajímá mě, jestli přece jenom vaše vládnutí nebylo chaotické? Například během pandemie covidu.

To byla naprosto mimořádná situace. A pokud bychom to chtěli překlopit, potom se chaoticky řídily všechny země. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale nevědělo se, co bude druhý den, natož za týden, natož za čtrnáct dní. Vláda zasedala obden a dělala desítky, někdy i stovky rozhodnutí. A dělala se i celá řada chyb.

Ale na rozdíl od této vlády jsme dokázali tyto chyby uznat a snažili jsme se z toho poučit. Pokud chcete něco změnit, musíte říct, co se nedělá správně. Překlopte si to, prosím, do energetické krize této vlády a do jejích kroků. Tato vláda se na rozdíl od nás tváří, že dělá všechno úplně nejlépe.

24:20 S inflací jsme na tom tragicky. Může za to nezvládnutá energetická politika, kritizuje Havlíček Číst článek

Když tedy koalice Spolu bude s narážkou na vás varovat před návratem chaosu, tak vaše odpověď je, že jste se poučili?

Samozřejmě. My jsme nikdy netvrdili, že jsme dělali v době covidu všechno správně. Ale představte si, že by covid řídila tahle nesourodá čtyřapůlkoalice.

Dva kandidáti na premiéra

Stále platí, že hnutí ANO má dva kandidáty na premiéra, tedy vás a předsedu hnutí Andreje Babiše?

Ano, na tom se nic nemění. Možná se to bude zdát někomu divné, ale my teď v hnutí ANO neřešíme, kdo by případně měl šanci stát se premiérem. Nám jde v tuto chvíli o to, abychom vyhráli. A všichni dobře vědí, že chceme-li uspět a chceme-li stavět vládu, chceme-li mít našeho premiéra, tak musíme vyhrát zásadním rozdílem. To je pro nás dnes alfou a omegou.

Tím nejdůležitějším je, abychom byli schopni prosadit náš program, to, co dnes slibujeme na každodenních setkáních s našimi voliči.

A k tomu vám pomůže, že budete mít dva kandidáty na premiéra?

O tom to není, my takhle nespekulujeme. Já myslím, že lidé velmi dobře znají jak pana Babiše, tak mě. Nejsme v politice úplně krátce. A jsem přesvědčen, že lidé se budou více rozhodovat podle toho, co jim nabízíme v našem programu a co jsme jim slíbili v minulosti, co jsme splnili a co třeba nesplnili.

Stejně tak se budou dívat i na tuto vládu, co ona jim slíbila a nesplnila. A v jakém stavu dnes Česko je. To ať si vyhodnotí každý sám.

Není nepřehledné, že voliči nebudou vědět, kdo je vaším kandidátem na premiéra, když máte dva? Nebudete nakonec v nevýhodě vůči koalici Spolu, která bude mít, předpokládám, kandidáta jednoho?

Já myslím, že je naopak dobré, že ukazujeme, že máme alternativu. Rozhodnou voliči. Podle mě nebude vůbec špatné, když ukážeme, že máme kandidátů více podle toho, jak voliči rozdají karty.

Vojtěchův návrat potvrzen. Exministr půjde do voleb a je opět kandidátem ANO na ministra zdravotnictví Číst článek

Troufám si tvrdit, že jsme jedinou stranou v Česku, která dokáže vygenerovat alespoň dva kandidáty na premiéra, kteří mají předpoklady a zkušenosti k tomu stát v čele vlády.

Každý je konkurent

Hnutí ANO dnes v průzkumech vede. Ale soudě podle těch posledních se zdá, že začínáte mírně oslabovat. Máte pro to nějaké vysvětlení?

Když se podíváte na preference, tak se pohybují posledního půl roku někde mezi 30 a 37 procenty, záleží na tom, jaká agentura výsledky zrovna prezentuje. Rozhodně se nedomníváme, že je o něčem rozhodnuto.

Nejásali jsme, když jsme měli 37 procent, spíše jsme to brali s určitým odstupem. Stejně tak když máme 33 procent, tak se nedomníváme, že je to zásadní pokles. V podstatě každý den si vyhodnocujeme, co ještě děláme blbě a co bychom mohli udělat lépe, jak ještě více mobilizovat jak naše členy, tak naše voliče i známé, příbuzné a tak dále.

Dáváme do toho opravdu vše a jsme pokorní, jsme při zemi a rozhodně si nemyslíme, že je dnes rozhodnuto.

Roste vám konkurence v podobě nových uskupení?

My bereme jako konkurenta úplně každou stranu.