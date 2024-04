Hrad zveřejnil zápis z jednání o důchodech, ANO zvýšení hranice pro odchod do penze nerozporovalo

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ K DŮCHODOVÉ REFORMĚ

Záznam z jednání k důchodové reformě

Místo: Hrad, 28/3/2024; 11.00-12.30 hod

Přítomni:

- zástupci hnutí ANO (A. Schillerová, K. Havlíček, A. Juchelka, M. Bílková)

- zástupci vlády (M.Jurečka, I. Merhautová, K. Procházková, T. Machanec)

- zástupci KPR (P.Pavel, M.Vašina, T.Lebeda, J.Němec, V.Kolář, D.Marek, V.Bezděk)

Agenda:

1) Existuje shoda na tom, že bez úprav je důchodový systém dlouhodobě finančně neudržitelný

– tedy není přijatelný scénář „není třeba nic dělat“?

2) Je nutné zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu? (včetně problematiky tzv.

náročných profesí s možností dřívějšího odchodu do důchodu)

3) Vytvoření 2. pilíře a jeho základní principy1

4) Je nutné zpomalení tempa růstu nově přiznaných starobních důchodů?

Závěry z diskuze a úkoly:

V úvodním slově pana prezidenta byly zmíněny 4 základní principy, dle kterých diskuze bude probíhat:

1) Dobrá vůle – všichni aktéři jdou do diskuze s tím, že mají skutečný zájem o dialog

s protistranou

2) Argumentace na základě dat a analýz – všichni aktéři jsou připraveni podepřít svá tvrzení a

argumenty daty a analýzami

3) Soustředíme se na budoucnost – nebudeme se utápět v tom, co kdo kdy udělal či neudělal,

řekl či neřekl

4) Společná komunikace výstupů – po skončení jednání proběhne společná TK ve formátu

prezident + 1 zástupce vlády a 1 zástupce opozice

Tato pravidla byla všemi účastníky odsouhlasena a všichni souhlasili s jejich dodržováním.

Ad 1)

- Zástupci hnutí ANO i vlády se shodli, že beze změn není první důchodový pilíř dlouhodobě

finančně udržitelný

- Zástupci hnutí ANO i vlády se shodli, že za dlouhodobě udržitelné považují, pokud rozdíl mezi

příjmy a výdaji důchodového systému nepřekročí hranici cca 1% HDP ročně

- Zástupci hnutí ANO vyjádřili zájem o aktuální analýzu udržitelnosti důchodového systému,

kterou MPSV musí na jaře t.r. zpracovat ze zákona

- ÚKOL: MPSV rozešle pracovní verzi aktuálních projekcí důchodového systému; T: 15/4/2024

Ad 2)

- Zástupci hnutí ANO nezpochybnili nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu,

nicméně nesouhlasí s konkrétním navrženým způsobem jejího provedení (tzv. „nekonečný“

princip). Preferují spíše postupný způsob s vždy stanoveným stropem na dané období.

- Zástupci vlády vysvětlili postup, jakým se v průběhu posledního roku pracovalo

(MPSV+MZDR) na výčtu náročných profesí. Výstupy byly také diskutovány se sociálními

partnery, byť z časových důvodů návrh nebyl zařazen do vnějšího připomínkového řízení.

- ÚKOL: MPSV připraví popis postupu, jakým se došlo ke stávajícímu návrhu rozsahu

náročných profesí; T: 7/4/2024

- ÚKOL: zástupci hnutí ANO připraví komentáře ke stávajícímu způsobu definice náročných

profesí; T: 7/4/2024

1 O projednání tohoto bodu požádali zástupci hnutí ANO a byl přidán na agendu jednání.

Ad 3)

- Zástupci hnutí ANO uvedli svou představu o druhém pilíři (motivační pilíř, prostředky spravuje

stát se státní garancí výnosu; investuje se do dlouhodobých infrastrukturních projektů; jde o

prostředky nad rámec 28% příspěvkové sazby; účast klientů spíše dobrovolná než povinná).

Ze strany hnutí ANO je třeba pracovat na úpravách v prvním pilíři a vytvoření druhého pilíře

paralelně.

- ÚKOL: zástupci hnutí ANO připraví popis své představy o klíčových principech a

parametrech druhého pilíře; T: 7/4/2024

Ad 4) z časových důvodů ponecháno na příští jednání

Další

- V diskuzi bylo dohodnuto další setkání na 22/4/2024 v 15.00 hod.

- Vicepremiér Jurečka přislíbil, že do doby tohoto jednání nebude legislativní návrh zařazen k

projednán Vládou ČR.

- ÚKOL: vicepremiér Jurečka připraví časový harmonogram projednání úpravy prvního

důchodového pilíře (Vláda, Poslanecká sněmovna, Senát a Prezident) s cílem identifikovat

termíny, do kdy lze legislativní návrh upravit dle případné dohody „vláda – opozice“ tak,

aby zákon vstoupil v platnost 1.1.2025; T: 7/4/2024

Zapsal: Vladimír Bezděk