Já z toho musím vyvodit politickou odpovědnost, řekl o stranických problémech v Brně Faltýnek

Předsednictvo ANO v úterý zrušilo brněnskou organizaci kvůli tomu, že organizace řešila v posledních týdnech spory kvůli možnému napojení některých lidí na pochybné kauzy a lidi.

Po loňské policejní razii skončil ve vazbě kvůli podezření z korupce bývalý místostarosta Brna-středu Jiří Švachula (dříve ANO). Podle obžaloby byl hlavou skupiny lidí, kteří manipulovali stavební zakázky a brali za to vysoké úplatky. Mezi obžalovanými je i bývalý místostarosta Brna-Ivanovic a bývalý vedoucí investičního odboru v Brně-střed Petr Liškutin (dříve ANO).

Vedení ANO přijalo návrh na zrušení brněnské organizace, rozpuštění navrhl premiér Babiš Číst článek

Faltýnek řekl, že za brněnské hnutí ANO nese zodpovědnost on, protože ho, stejně jako další stranické organizace, zakládal. „A vy víte velmi dobře, že já jsem v Brně vlastně byl primátorem, krajským předsedou, kandidátem na lídra, takže všechno to jde za mnou a já z toho prostě musím vyvodit zásadní politickou odpovědnost,“ řekl moderátorce. Faltýnek jako brněnský primátor nepůsobil, nevedl ani krajskou organizaci ANO na jižní Moravě.

Jakým způsobem chce politickou zodpovědnost vyvodit, odmítl specifikovat. „My máme na jaře volební sněm, tak uvidíme,“ poznamenal. Na otázku, zda by už nemusel být prvním místopředsedou strany, řekl, že v politice je možné úplně všechno. „Řekl jsem panu předsedovi (Andreji Babišovi) několikrát, pokud budete cítit, že jsem přítěží pro naše hnutí, rád budu dělat něco jiného,“ dodal. Nikdo mu ale prý zatím neřekl, že by přítěží byl.

Opozice

Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek poznamenal, že to, čím nyní prochází hnutí ANO, je podle něj osudem všech velkých stran. To, co podle něj historicky hnutí ANO kritizovalo u ODS či ČSSD, se nyní děje u nich.

Přinesl mi složku ze Stoky, prostě vydírání, popisuje Vokřál setkání se synem Jaroslava Faltýnka Číst článek

Politici se vyjadřovali i k otázce páteční kritické rezoluce Evropského parlamentu k možnému střetu zájmů premiéra Babiše. Faltýnek ji označil za politickou proklamaci. Poznamenal, že politický boj se přesunul z České republiky do Evropského parlamentu. O tom, zda se Babiš ve střetu zájmů, může dle něj rozhodnout jen soud.

Podobně se vyjádřil i předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik. Je to podle něj proklamace a marný výkřik, protože jediný účinek či váhu by mělo jen rozhodnutí exekutivních orgánů.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že Babiš neměl napadat svými výroky české europoslance. Premiér uvedl, že ti stojí za rezolucí a dělají vše pro to, aby Českou republiku v Bruselu poškodili. Podle Zaorálka by ale Babiš neměl rezignovat na funkci premiéra především proto, že by to mohlo destabilizovat zemi v době po pandemii koronaviru.

Lidi přicházejí a odcházejí, ale Babiš zůstává. Práci si kazit nenechám, kritizuje premiér krajské kauzy ANO Číst článek

Kritické usnesení Evropského parlamentu podle Zaorálka mimo jiné obsahuje výzvu k tomu, aby se stanovily nové normy v rozdělování dotací. „Potvrzuje se, že to bude na dlouho, ale dva ministři sociální demokracie vypracovali žalobu, kterou jsme dali evropskému soudu, schválila nám ji vláda. (...) Nejrychlejší odpověď na to, jak je to se střetem zájmů, musí dát evropský soudní dvůr,“ uvedl Zaorálek.

Podle předsedy klubu STAN Jana Farského si Babiš nevybral mezi politikou a byznysem a ponechal si oboje. „Protože ty peníze a eura má nad vše rád a udělá vše pro to, aby tam zůstal,“ podotkl.

Rezoluce podle Faltýnka a Kováčika politickou sílu Babiše při vyjednávání o penězích v EU neoslabuje, podle Bartoška a Farského to českou pozici ohrožuje. Bartošek poznamenal, že reálně hrozí, že český premiér může být vyřazen z jednání o dotacích pro ČR. I podle něj může o vině či nevině Babiše rozhodnout jen soud.