Za premiéra chceme Babiše, za prezidenta Zemana, vzkázalo vedení hnutí ANO

Celostátní výbor hnutí ANO jednomyslně podpořil opětovnou nominaci svého předsedy Andreje Babiše na funkci premiéra, oznámilo to v pondělí večer vedení strany na tiskové konferenci. ANO chce dál se stranami jednat o koalici či podpoře. Vedení hnutí také vyzvalo členy a sympatizanty, aby volili prezidentem Miloše Zemana. „Považujeme ho za zkušeného politika, ztotožňujeme se s jeho postoji," řekl místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Praha 20:50 22. 1. 2018 (Aktualizováno: 21:05 22. 1. 2018)

Minulý týden ve středu premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš připustil debatu o osobě příštího šéfa kabinetu, o den později už se ale vyjadřoval jinak.

„Já jsem se jenom vyjádřil, aby lidi neměli pocit, že celý život byl můj sen být premiérem,“ řekl po jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti novinářům. Vláda bez něj není dle jeho slov jednou z variant, informoval Radiožurnál.

„Je to otázka na hnutí ANO. Neměl jsem sen být premiérem, ale šel jsem s tím do voleb. Samozřejmě je to k debatě... Nikde není zákon, že tam (ve vládě, pozn. red.) musím být, to si musí rozhodnout hnutí ANO,“ řekl minulý týden ve středu Babiš v rozhovoru pro Českou televizi.

Na otázku, jestli by ho mohl nahradit vicepremiér Richard Brabec, odpověděl šéf hnutí ANO: „Já mu to říkám, ale on z toho má velký stres.“



Ve čtvrtek označil vládnu hnutí ANO bez jeho přítomnosti v kabinetu za „zbytečnou spekulaci“. „Já jsem se jenom vyjádřil, aby lidi neměli pocit, že celý život byl můj sen být premiérem,“ řekl ve čtvrtek po jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti novinářům.

Babišova vláda minulý týden nedostala důvěru a tento týden předá prezidentovi demisi. Miloš Zeman už dřív řekl, že lídra ANO sestavením vlády pověří i podruhé. Na rozdíl od prvního pokusu po něm ale bude chtít zaručené hlasy aspoň 101 poslanců, kteří nový vládní tým podpoří.