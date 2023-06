Nejsilnější tuzemská politická partaj v posledních měsících opět řeší, jak se ideologicky označovat. V souvislosti s vyhlášeným bojem o voliče SPD nyní špičky hnutí ANO mluví o konzervativním či vlasteneckém směřování. Otázkou ale je, zda se to propisuje do názorů i ostatních politiků ANO.

Z 90 oslovených poslanců, senátorů, europoslanců, hejtmanů a primátorů hájících barvy ANO jich na otázky týkající se názorových posunů a ideologického zařazení v kategoriích levice/pravice a konzervativní/liberální odpověděla zhruba dvacítka.

Důvodem ankety bylo ověřit, zda smýšlení jednotlivých politiků hnutí ANO odráží posun do konzervativních vod, který pro dříve liberální subjekt narýsoval jeho předseda Andrej Babiš. I od něj však zaznívají protichůdné informace.

Když na začátku května navštívil národoveckou a konzervativní konferenci CPAC v Budapešti a organizátoři ho představili mimo jiné jako „konzervativního vůdce“, pro iROZHLAS.cz se vůči tomuto označení vymezil. „Po našem upozornění to změnili,“ uvedl tehdy.

„Oslovujeme všechny voliče. Jsme catch-all party, takže logicky vyznáváme i konzervativní hodnoty.“ Andrej Babiš (předseda a poslanec ANO)

Vývoj ANO

Babišovo hnutí už má přitom za sebou překotný vývoj. Začínalo jako liberální středopravicový subjekt, který cílil na zklamané voliče pravice, uvažoval o euru, chtěl být konstruktivním členem EU a přidal se do proevropské frakce v Evropském parlamentu ALDE (dnes Renew Europe).

Co je catch-all? Andrej Babiš přišel poprvé s označením hnutí ANO za catch-all stranu na sněmu v roce 2019. Podle politologa Aleše Michala se celou dobu jedná o marketingové přikrytí ideologického posunu doleva. Původnímu politologickému konceptu přitom podle něj ANO vůbec neodpovídá. „Pochází z 50. let, tehdy se jednalo o reakci na obsazování politického středu v situaci, kdy západní poválečná levice začala opouštět striktní socialistická dogmata a umírňovala svůj politický a ekonomický program,“ popisuje pro iROZHLAS.cz. Sociální demokraté tak přijali kapitalismus a křesťanští demokraté umírnili svá klerikální východiska. „Babišovo ANO se ale neumírňuje, naopak.“

Postupem času se ale ANO přesunulo do levého středu a zaměřilo se na zisk levicových voličů ČSSD a KSČM. Ještě v knize z roku 2017 „O čem sním, když náhodou spím“ Andrej Babiš představoval technooptimistický svět plný elektroaut.

Dnes už ale na EU tvrdě útočí, brojí proti zákazu prodeje aut se spalovacími motory, varuje před údajným „progresivistickým šílenstvím, které zachvátilo Evropu“, atd.

„Jestli to je věrohodné, rozhodnou voliči,“ komentuje to politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Vít Hloušek s tím, že je ANO podnikatelskou stranou, která se mění podle toho, které voliče chce získat a vlastně nemá žádný přirozený ideologický základ.

„Začínalo jako protikorupční a ekonomicky pravicové hnutí s modernizačním apelem. Potom zjistilo, že má levicový elektorát, takže se přesunulo na pozice ČSSD. A teď se rozhodlo, že se pokusí přetáhnout voliče SPD, tak se začalo tvářit jako národně konzervativní hnutí. Ale nemyslím si, že to je opřeno o realitu, je to prostě další marketingový tah, další nápad, jak získat nové voliče,“ popisuje Hloušek.

Boj s ‚progresivisty‘

Druhý muž ANO a předseda stínové vlády Karel Havlíček už v únoru, když špičky hnutí vyhodnocovaly prezidentské volby, označil partaj za „konzervativní a vlastenecké hnutí“.

Babiš na konferenci národovců. Lákali na něj jako na ‚konzervativního lídra‘, proti tomu se ale vymezil Číst článek

Ve svém březnovém vystoupení v Otázkách Václava Moravce to následně rozšířil, že ANO chce být „stranou proti aktivismu, progresivismu a šíleným evropským nápadům“.

V dubnu pro Seznam Zprávy odmítl, že by šlo jen o kalkul, a sebedefinici opět posunul. „Není to jen o volné díře na trhu, ale naším přesvědčením. Mluvíme o liberálním konzervatismu. To jsou liberální postoje hlavně v ekonomice, důraz spíše na rodinné firmy než korporáty. A zároveň konzervativní důraz na tradice nebo rodinu,“ popsal Havlíček.

V jeho vidění politiky už tak nesoupeří pravice a levice, ale „progresivisté“ a „umírnění konzervativci“. Za první označuje Piráty, STAN nebo TOP 09 a vlastně celou vládu. V anketě serveru iROZHLAS.cz však na rozdíl od jiných viditelných členů ANO neodpověděl.

„Líbí se mi model catch-all party, otevřené komunikace a dialogu s různými názorovými proudy. Dnes je moderní nenaslouchat ostatním a utvrzovat se v tom, že ‚můj‘ názor je jediný správný a já jsem opravdu ráda, že hnutí ANO touto cestou nejde.“ Klára Dostálová (poslankyně za ANO)

V úvaze o progresivistech je Havlíček zajedno s bývalým předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem, který považuje za překonané dělení na levici a pravici, ztotožňuje se s catch-all pojetím hnutí a co do podpory individuálních svobod se vnímá za klasického liberála. Jenže v případě vymezení vůči progresivismu se stává konzervativcem, jak říká.

Například v hodnotových otázkách, které nyní hýbou českou politikou, je na straně uzákonění manželství pro všechny, je však proti přijetí Istanbulské úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

„Tím, že jsem zásadním podporovatelem individuálních svobod člověka, jsem klasickým liberálem stejně jako drtivá většina mých kolegů. Při vymezení vůči směrovému progresivismu, který označení liberální pouze využívá a někdy znamená přesný opak, stávám se konzervativcem. Obdobně to má dle mého názoru většina mých kolegů. Hnutí ANO 2011 nemůžete jen tak nálepkovat.“ Radek Vondráček (poslanec ANO)

Podle Aleše Michala z Institutu politologických studií FSV UK není snaha přepólovat souboj pravice vs. levice na progresivci vs. konzervativci úplně špatný nápad z hlediska politické strategie.

„Jde o snahu redukovat politickou soutěž před evropskými volbami na boj dobra se zlem. Pro jistou relevanci kulturních válek a úpěnlivou snahu některých politiků spojovat Evropskou unii s negativními rysy globalizace může tato redukce celkem účinně fungovat,“ domnívá se.

Konzervativní křídlo

Spíše tradicionalisticky či konzervativně reprezentují hnutí ANO například poslanci Alena Schillerová, Aleš Juchelka, Klára Dostálová nebo Patrik Nacher.

„Nevím, jak to mají ostatní. Ale já zastávám spíše konzervativní názory.“ Aleš Juchelka (poslanec ANO)

Schillerová podle svých slov nemá ráda pravo-levé dělení a podle Dostálové stojí ANO „někde uprostřed“. Na jedné straně říká, že za poslední roky v hnutí nevnímá názorový posun, přiznává ale vnitřní nestejnorodost.

Babiš na lovu ‚dušiček‘, SPD v kleštích a stálá podpora vládních stran. Voličské tábory jsou hluboce rozděleny Číst článek

„Dlouhodobě se profilujeme jako catch-all party a tomu i odpovídají různé názorové proudy uvnitř hnutí, ale i na poslaneckém klubu,“ popisuje Dostálová.

Z tohoto křídla hnutí ANO také vedou snahy oslovovat zklamané konzervativně pravicové voliče. Především Havlíček se v poslední době vyjadřuje v tom smyslu, že přijímaná vládní opatření nejvíc odnáší podnikatelé.

„Vidím zklamání konzervativních voličů, kteří nikdy neměli moc v lásce EU, kde se podle těchto lidí vláda chová servilně. Je tu ještě skupina lidí, která nemá ANO ráda, ale teď hledá alternativu, protože je zklamaná z příliš eurohujerského postoje nebo ztráty pravicovosti,“ přihlásil se v rozhovoru pro Deník N o voliče ODS Nacher. Sám je jedním z nejvýraznějších euroskeptiků v řadách ANO.

Liberální klika

Na druhé straně jsou liberálněji smýšlející politici, kteří však z ANO v průběhu let postupně odchází. V minulosti šlo například o bývalého europoslance Pavla Teličku nebo exposlance Jiřího Zlatušku.

Babiš je za zenitem. Hlad po změnách v české politice dál zůstává, říká sociolog a ředitel agentury Median Číst článek

Zatím posledním velkým odchodem z ANO bylo ostravské duo – hejtman Ivo Vondrák a primátor Tomáš Macura.

První jmenovaný stojí nadále v čele Moravskoslezského kraje. Ještě před svým odchodem pochyboval o tom, zda je ANO schopné se vrátit k tomu, čím bylo na začátku – liberálním hnutím.

„Už rok upozorňuji na to, že se více a více pohybujeme doleva. Už není kam ustoupit, začíná to být krajní levice, na kterou navazuje krajní pravice. Tam není řešení. Při politice, kterou děláme, s námi nikdo do koalice nepůjde,“ varoval v únoru. Nyní po odchodu už nechtěl ideologické směřování komentovat.

Z politiků, kteří v ANO zbyli, lze hledat liberální baštu mezi europoslanci, především Dita Charanzová a Martina Dlabajová se považují za liberálky.

„Hnutí ANO je v současné době na evropské úrovni součástí politické frakce, která vyznává liberální hodnoty. A to je politika, za kterou já stojím a i nadále stát budu.“ Dita Charanzová (europoslankyně za ANO)

Charanzová si určitého posunu ANO v poslední době všímá. „Zaznamenala jsem některá vyjádření představitelů ANO směrem ke konzervativnímu a vlasteneckému proudu, což v minulosti nebylo,“ popsala.

Na jedné lodi je s nimi i eurokomisařka Věra Jourová, která se ze své pozice k politickým otázkám vyjadřovat nechce, v podcastu Bruselské chlebíčky však zmínila, že se hlásí k liberálům.

Jejich europoslanečtí kolegové Ondřej Knotek a Ondřej Kovařík si žádného posunu hnutí nevšimli, partnerem je pro ně kdokoliv pragmatický a ANO považují za „catch-all“.

„Delegace ANO je v Evropském parlamentu součástí liberální politické skupiny Renew Europe. Já osobně zastávám liberální centristickou politiku.“ Martina Dlabajová (europoslankyně za ANO)

Z domácích poslanců zastávají spíše společensky liberální názory například Jana Pastuchová nebo Helena Válková. Obě podporují manželství pro všechny, Pastuchová dokonce velmi aktivně.

Manželství pro všechny budu dál předkládat, říká poslankyně ANO Pastuchová. ‚Pokud vím, Babiš je pro‘ Číst článek

Válková je kromě europoslankyň jako jediná oslovená i pro ratifikaci Istanbulské úmluvy. Na otázku ohledně ideologických postojů hnutí i svých vlastních odpověděla, že jde o středolevé postoje a nejpřirozenějším partnerem je ČSSD.

„U některých problematik se podle mého názoru vyskytují nicméně i postoje konzervativní, např. ratifikace Istanbulské úmluvy,“ popsala Válková.

Přidat lze i nestranického senátora Zdeňka Matuška, který byl do horní komory Parlamentu zvolen loni na podzim za ANO a ČSSD. Když měl definovat ideové i své zařazení hnutí ANO, použil slova „středolevé, liberální“ a za nejpřirozenějšího možného partnera vybral také sociální demokraty.

Podle primátora Zlína Jiřího Korce si ANO na jednu stranu drží svou hlavní původní myšlenku catch-all party, v poslední době se podle něj ale přesunulo ke konzervativní politice.

„Hnutí ANO jsem vždy vnímal jako pravý střed a spíše liberální. Vývojem ‚catch-all‘ se v některých odvětvích více posunulo do středu a celkově ke konzervativní politice. Já osobně se vnímám stále jako středopravicový politik.“ Jiří Korec (hejtman Zlína)

Sám Korec je podle svých slov středopravicový politik a podle něj je nejpřirozenějším partnerem ODS. „Bohužel vzhledem k různým politickým aj. kampaním vyvolávajícím v některých případech takřka až nenávist v osobních rovinách toto logické spojení však asi není aktuální,“ popsal.

Ideologie zvaná ‚Šumpersko a Jesenicko‘

Jedním z mála nepříliš viditelných zvolených politiků ANO, kteří se v anketě pro iROZHLAS.cz vyjádřili, je dlouholetý jihočeský poslanec a člen třináctičlenného předsednictva hnutí Roman Kubíček.

Podle něj se skutečně hnutí částečně ideologicky posouvá. „Orientuje se i na jiné voličské skupiny. Více se zabývá sociální problematikou,“ popisuje a dodává, že dnes ANO vidí jako liberálně konzervativní se sociálním akcentem.

„Použil bych příklon k liberálnímu konzervatismu s akcentem na sociální spravedlnost. Já preferuji především předvídatelné podnikatelské prostředí a sociální smír, nepopsal bych se jako typický konzervativec.“ Roman Kubíček (poslanec ANO)

Podle politologa Michala není příliš překvapivé, že se méně viditelní členové hnutí odpovědím na otázky vyhnuli. „ANO je ze své podstaty hnutí vzniklé shora a jeho vnitřní struktura je velmi centralistická. Z toho důvodu se do médií vyjadřují především významní členové. Struktura kopíruje i aktivitu ve Sněmovně, kde někteří poslanci za celé volební období promluví jen několikrát.“

V odpovědích se ale sešly i odpovědi typu: „Mé postoje jsou Šumpersko a Jesenicko.“ Tak šéf senátorského klubu ANO a ČSSD Miroslav Adámek (za ANO) sám sebe zařadil na politickém kompasu. Zastává totiž názor, že by senátor měl rozhodovat ve prospěch svého regionu, a ne na základě ideologických postojů.

I ohledně nejpřirozenějších možných partnerů pro ANO odpověděl svérázně: „Nevím, co znamená nejpřirozenější partner, ale možných partnerů je několik, například ČSSD, ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti, SPD.“

„Zastávám názor, že senátor by se měl rozhodovat ve prospěch svého regionu, za který byl zvolen, a ne na základě ideologických postojů. Mé postoje jsou Šumpersko a Jesenicko.“ Miroslav Adámek (senátor za ANO)

Jeho senátorský kolega Ondřej Feber se také staví do řady těch, kteří vnímají pravo-levé dělení jako přežité. „Teď sice padl názor, že směřujeme ke konzervatismu, ale já stále vnímám ANO jako moderní hnutí,“ popisuje.

Tři klastry české politiky: vládní pravice, sociálně orientovaná levicová opozice a antisystémový extrém Číst článek

Podle brněnského politologa Hlouška se ukáže až v budoucnu, kam hnutí ANO zamíří a zda se skutečně ukotví ve své nově proklamované pozici. „Zajímavé budou v tomto ohledu volby do Evropského parlamentu, které mohou posloužit jako výborné ‚tréninkové pole‘ pro jednotlivé strany. Voliče příliš nezajímají, a tak si tam můžou vyzkoušet věci, na které by si v důležitějších volbách netroufly,“ nastiňuje.

Rozdílné odpovědi jednotlivých členů či nestraníků za ANO podle politologa Michala vypovídají zejména o ideologické nesoudržnosti hnutí. „Zatímco část bezvýhradně přejímá Babišův posun, jiná trvá na reflexi vlastního ‚genetického kódu‘ ANO, tedy prezentace vracející se ke kořenům. Mezi vysokými představiteli se stále najdou lidé, kteří tuto cestu preferují, byť jich v posledních letech značně ubylo,“ vysvětluje.

A dodává, že někteří se snaží zachovat si důvěryhodnost, pro jiné je ideologická pružnost zjevnou výhodou.

Politici zvolení za hnutí ANO odpovídali na následující otázky:

Za tu dobu, co jste v hnutí, vnímáte sám/sama nějaký jeho ideologický posun? Jak byste definoval/a postoje hnutí ANO v kategoriích levice/pravice a konzervativní/liberální atd.? A jak své osobní postoje? Jaký politický subjekt je podle Vás pro ANO nejpřirozenějším možným partnerem?

Odpovědi v plném znění naleznete po rozbalení jednotlivých vizitek.

Poslanci

Klára Dostálová poslankyně za ANO 1. Já nejsem členkou hnutí, ale za poslední roky nevnímám nějaký názorový posun. Líbí se mi model catch-all party, otevřené komunikace a dialogu s různými názorovými proudy. Dnes je moderní nenaslouchat ostatním a utvrzovat se v tom, že „můj“ názor je jediný správný, a já jsem opravdu ráda, že hnutí ANO touto cestou nejde. 2. Hnutí ANO podle mě stojí někde uprostřed, ale dlouhodobě se profilujeme jako catch-all party a tomu i odpovídají různé názorové proudy uvnitř hnutí, ale i na poslaneckém klubu. 3. Nebudu definovat konkrétní stranu. Vždy je to o lidech a o programu.

Aleš Juchelka poslanec ANO 1. Ne. Hnutí zůstává věrné stejným zásadám, jako v době, kdy jsem ho poznal. Takže neřekl bych. 2. Nevím, jak to mají ostatní. Ale já zastávám spíše konzervativní názory. 3. Vaše otázka implikuje, že hledáme nějakého politického partnera, což není pravda. Pokud jde o spolupráci, tak ta se vždy odvozuje spíše od programu daného subjektu a také osobností, které ji reprezentují. Partnerství se uzavírá většinou až po volbách.

Roman Kubíček poslanec ANO 1. Ano, hnutí oslovuje i jiné voličské skupiny než na začátku a více se zabývá sociální problematikou. 2. Použil bych příklon k liberálnímu konzervatismu s akcentem na sociální spravedlnost. Já preferuji především předvídatelné podnikatelské prostředí a sociální smír, nepopsal bych se jako typický konzervativec. 3. Zde bych se nepřikláněl k osobní preferenci, jednalo by se o programový průnik a určitě se odkláním od krajní pravice i levice.

Jana Pastuchová poslankyně ANO 1. Neřekla bych. Ano je stále hnutím pro všechny. 2. Myslím, že kategorie pravice a levice jsou dnes už trochu přežitek. Důležité jsou postoje k jednotlivým tématům. 3. Řekla bych, že každý, kdo to myslí s ČR vážně. Rozhodující je pro nás program politických stran a také jejich ochota ho plnit. Myslím, že ale fér je hledat partnery vždy spíše až po volbách. Jinak jde většinou pouze o politický kalkul, což nemám moc ráda.

Alena Schillerová poslankyně ANO 1. Ne. 2. Nemám příliš ráda to pravo-levé dělení politické mapy. Myslím, že i současná koalice ukazuje, že to nemá příliš smysl. 3. Určitě taková strana, se kterou prosadíme nejvíce z našeho programu a vizí.

Helena Válková poslankyně ANO 1. Ano. 2. Středolevé postoje, u některých problematik se podle mého názoru vyskytují nicméně i postoje konzervativní, např. ratifikace Istanbulské úmluvy. 3. Pro mě osobně by to byla ČSSD, ale na vládní úrovni bychom to mohli/měli jako Hnutí ANO zvládnout sami.

Radek Vondráček poslanec ANO 1. V našem prvním úspěšném volebním období 2013-2017 došlo z mého pohledu spíše k ideologickému rozšíření a posílení sociálního akcentu v politice našeho Hnutí ANO 2011. Příčiny byly vnitřní, ale také vnější, s ohledem na to, jakou politiku praktikovali naši političtí protivníci. 2. Rozdělení na levici a pravici v současném politickém dění považuji za překonané. Koneckonců jasno v tom nemá ani tato vládní koalice. Naprosto se ztotožňuji s pojetím CATCH-ALL PARTY neboli všelidové strany. To mi umožňuje prosazovat politiku a hodnoty, kterým věřím. U liberalismu a konzervatismu také dochází k posunu jejich obsahu. Tím, že jsem zásadním podporovatelem individuálních svobod člověka, jsem klasickým liberálem stejně jako drtivá většina mých kolegů. Při vymezení vůči směrovému progresivismu, který označení liberální pouze využívá a někdy znamená přesný opak, stávám se konzervativcem. Obdobně to má dle mého názoru většina mých kolegů. Hnutí ANO 2011 nemůžete jen tak nálepkovat. 3. Za 10 let, co jsem v politice, se mi potvrdilo, že politika je především o lidech. Přirozeným partnerem pro mě bude každý, kdo dělá politiku poctivě, nelže a drží slovo.

Milan Feranec poslanec ANO Lituji ale nemám zájem odpovídat na Vaše dotazy.

Martin Kolovratník poslanec ANO Vnímám, že probíhá standardní demokratická debata, vy sám jistě víte, že naší aktuální prioritou je kvalitní opoziční práce v PSP (jako největšího a nejsilnějšího poslaneckého klubu) a také odborná a profesionální práce jednotlivých garantů (stínových ministrů) v rámci Stínové vlády Hnutí ANO. Ideově máme naprosto jasno: chceme z Česka opět udělat zemi pro budoucnost.

Jiří Mašek poslanec ANO Musím říct, že vaše otázky jsou pro mě překvapením. Když premiér a předseda ODS, která o sobě mluví jako o konzervativní pravicové straně, prohlašuje, že je na jedné lodi s Piráty, přitom jsem žádné články a ankety mezi členy ODS nezaznamenal. Mohu vás ubezpečit, že žádný ideologický posun nenastal. Hnutí ANO vždy hájilo zájmy občanů a v Evropě zájmy České republiky.

Vůbec neodpověděli: Věra Adámková, Andrej Babiš, Andrea Babišová, Ondřej Babka, Margita Balaštíková, Josef Bělica, Jana Berkovcová, Stanislav Berkovec, Richard Brabec, Milan Brázdil, Lubomír Brož, Jaroslav Bžoch, Lenka Dražilová, Jaroslav Faltýnek, Kamal Farhan, Eva Fialová, Romana Fischerová, Stanislav Fridrich, Jana Hanzlíková, Karel Havlíček, Tomáš Helebrant, Igor Hendrych, Ivan Jáč, Miloslav Janulík, David Kasal, Lenka Knechtová, Tomáš Kohoutek, Josef Kott, Robert Králíček, Jan Kubík, Martin Kukla, Hubert Lang, Ivana Mádlová, Taťána Malá, Lubomír Metnar, Jana Mračková Vildumetzová, Patrik Nacher, Marek Novák, Monika Oborná, Ladislav Okleštěk, Renata Oulehlová, Zuzana Ožanová, Berenika Peštová, František Petrtýl, Jaroslava Pokorná Jermanová, David Pražák, Karel Rais, Michal Ratiborský, Jan Richter, Pavel Růžička, Drahoslav Ryba, Petr Sadovský, Jiří Strýček, Robert Stržínek, Julius Špičák, David Štolpa, Karel Tureček, Jan Volný, Petr Vrána, Lubomír Wenzl, Milan Wenzl

Senátoři

Miroslav Adámek senátor za ANO 1. Od té doby, co jsem kandidoval jako nestraník za hnutí ANO, jsem nějaký výrazný ideologický posun nezaznamenal. 2. Zastávám názor, že senátor by se měl rozhodovat ve prospěch svého regionu, za který byl zvolen, a ne na základě ideologických postojů. Předpokládám, že to ode mě očekávají také lidé, kteří si mě ve volbách vybrali. Mé postoje jsou Šumpersko a Jesenicko. 3. Nevím, co znamená nejpřirozenější partner, ale možných partnerů je několik, například ČSSD, ODS, STAN, TOP09, KDU, Piráti, SPD.

Ondřej Feber senátor ANO 1. Upřímně nevnímám žádné zásadní změny. Od začátku jsme stranou pro všechny, kdo se chtějí angažovat na různých úrovních samosprávních celků, stejně jako ve vyšší politice. Spojuje nás cíl, a to zlepšit život lidí a rozvíjet Českou republiku. 2. To navazuje na mou předcházející odpověď. Možná bych ještě doplnil, že ANO od počátku odmítalo nálepkování, jako levice/pravice. Teď sice padl názor, že směřujeme ke konzervatismu, ale já stále vnímám ANO jako moderní hnutí, které chce hlavně řešit problémy v této zemi, jak je úspěšně řešilo ve prospěch všech za své vlády. 3. Každý, kdo má podobný program jako my.

Zdeněk Matušek senátor za ANO a ČSSD 1. Doposud nevnímám ideologický posun. 2. Středolevé, liberální. 3. ČSSD

Vůbec neodpověděli: Ladislav Václavec (za ANO) a Věra Procházková (ANO)

Europoslanci

Dita Charanzová europoslankyně za ANO 1. Osobně se řídím volebním programem, na základě kterého mě do Evropského parlamentu zvolili občané. V poslední době jsem zaznamenala některá vyjádření představitelů Hnutí směrem ke konzervativnímu a vlasteneckému proudu, což v minulosti nebylo. 2. Hnutí ANO je v současné době na evropské úrovni součástí politické frakce, která vyznává liberální hodnoty. A to je politika, za kterou já stojím a i nadále stát budu. 3. Na evropské úrovni je hnutí ANO součástí frakce evropských liberálů. Osobně tak spolupracuji s liberálnimi a středovými stranami z celé Evropy.

Martina Dlabajová eurosposlankyně za ANO 1. V Evropském parlamentu jsem 9 let a po celou dobu prosazuji volební program, se kterým mě voliči ve volbách zvolili. Budu v tom pokračovat i nadále. 2. Delegace ANO je v Evropském parlamentu součástí liberální politické skupiny Renew Europe. Já osobně zastávám liberální centristickou politiku a k mým velkým prioritám patří především podpora podnikání, zejména malých a středních firem, dále pak mladých lidí, hlavně jejich talentu a motivace něčeho dosáhnout, a vědy a výzkumu. Tyto priority jsou plně v souladu s volebním programem, se kterým jsem kandidovala před čtyřmi lety. 3. ANO je již od roku 2014 součástí liberální frakce, nejprve ALDE, poslední čtyři roky pak Renew Europe.

Ondřej Knotek europoslanec ANO 1. Posun nevnímám. Naše politika a priority vždy odráží aktuální situaci a potřeby občanů. 2. Jsme „catch all“ liberální hnutí s prvky konzervatismu. 3. Jsme schopni pracovat se všemi, kteří brání svobodu, preferují pragmatismus před ideologií a jsou schopni se přizpůsobit našemu vysokému pracovnímu nasazení.

Ondřej Kovařík europoslanec za ANO 1. V rámci svého mandátu jako poslanec Evropského parlamentu posun nevnímám. 2. Nejspíše jako hnutí v duchu „catch all“ politického směrování. 3. Spolupráce je možná se subjekty, které umí hledat pragmatická řešení aktuálních problémů.

Martin Hlaváček europoslanec za ANO Určitě postačí odpovědi kolegů.

Primátoři a hejtmani

Jiří Korec primátor Zlína 1. Hnutí ANO se samozřejmě vyvíjí, ale svou hlavní původní myšlenku „catch-all party“ si drží. 2. Hnutí ANO jsem v této kategorizaci vždy vnímal jako pravý střed a spíše liberální. Vývojem „catch-all“ se v některých odvětvích více posunulo do středu a celkově ke konzervativní politice. Za sebe nevidím však zásadní odklon, změnu, neboli je to určitý vývoj reagující na vývoj společnosti a udržení myšlenky „catch-all party“. Já osobně se vnímám stále jako středopravicový politik. 3. Na vrcholové politické úrovni ODS. Bohužel vzhledem k různým politickým aj. kampaním vyvolávající v některých případech takřka až nenávist v osobních rovinách toto logické spojení však asi není aktuální. Byl bych rád, kdyby se politická kultura zlepšila a místo reality show pro občany byla více konstruktivní s respektováním odlišných názorů, jak je to v demokracii přirozené a na čem je demokracie založena. Cíl, ke kterému samozřejmě vede více cest, přeci musí mít vždy stejný a to rozvoj České republiky ve prospěch občanů.

Petr Nedvědický primátor Ústí nad Labem Děkuji Vám uctivě za váš zájem, ale nabídku ankety nevyužiju.

Roman Zarzycký primátor Plzně Můj názor se v základu shoduje s názorem Hnutí ANO. Nemyslím si, že nějak vybočuje.

Ivo Vondrák hejtman Moravskoslezského kraje Bohužel, budete se muset obrátit na členy hnutí. Je mi líto...

Vůbec neodpověděli: Radim Holiš (hejtman Zlínského kraje), Jan Schiller (hejtman Ústeckého kraje), Miroslav Žbánek (primátor Olomouce), Andrea Pfeffer Ferklová (primátorka Karlových Varů), Jan Nadrchal (primátor Pardubic)

Jakub Grim