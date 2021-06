Poslanci ANO a KSČM zablokovali projednávání novely o střetu zájmů, odmítli program schůze

Poslanci hnutí ANO a KSČM odmítli podpořit program středeční mimořádné schůze k novele zákona o střetu zájmů, kterou iniciovali opoziční poslanci. Jednat měli mimo jiné o pirátském návrhu, který by zpřesnil zákaz politikům vlastnit média nebo čerpat dotace. Podle Pirátů šlo o jednu z posledních možností, kdy sněmovna mohla novelu v tomto volebním období projednat. Praha 9:58 9. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) také obvinil opozici, že sabotovala úsilí vlády během pandemie koronaviru | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslanci program mimořádné schůze, která byla naplánovaná na celé dopoledne neschválili. Ruku pro něj nezvedli poslanci hnutí ANO a KSČM. A opozice společně s několika poslanci ČSSD tak neměla dostatek hlasů.

Zástupce ANO a komunistů kvůli tomu následně zkritizoval předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Podle něho tím chtějí jen chránit premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Myslím, že toto je zásadní otázka a měli bychom se zamyslet nad tím, jestli toto hlasování skutečně slouží všem občanům této země, nebo jestli to slouží jen jednomu člověku v tomto sále,“ popsal Michálek.

Poslanec je autorem pozměňovacího návrhu, podle kterého by v budoucnu nestačilo, že politik vloží své firmy do svěřenského fondu, jak to udělal Babiš s koncernem Agrofert. Návrh ve sněmovně podpořil i ústavně právní výbor.

‚Za hranou ústavnosti‘

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že mimořádných schůzí je v poslední době ve sněmovně obrovské množství. Zároveň připustil, že důvodem odmítnutí schůze byl právě i nesouhlas s Michálkovým návrhem.

„Po analýze a diskuzi se ukazuje, že je to vyloučení podnikatelů z politického života. Podle mě je to za hranou nějaké ústavnosti, celé je to směřováno politicky na osobu premiéra. Vždycky když se dělá zákon kvůli jednomu člověku, tak se to nedomyslí...,“ řekl.

Není jasné, zda ještě ve sněmovně na projednávání zákona dojde. Během středečního dopoledne mají poslanci volno. Ve 12 hodin začíná další mimořádná schůze, tentokrát k tématu možného zpřísnění trestů za sexuální násilí.