ANO mírně oslabilo a Spolu posílilo, ukazuje i volební model Kantar CZ

Opoziční hnutí ANO v březnu oslabilo na 35,5 procenta a koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, posílila na 19 procent, vyplývá z volebního modelu agentury Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize. Do Sněmovny by prošlo také hnutí STAN s 12 procenty a dále SPD, Motoristé sobě a Piráti. Praha 9:47 13. dubna 2025

Zisk hnutí ANO proti únorovému modelu klesl o dva procentní body a pohybuje se tak na podobné úrovni jako v závěru loňského roku, uvedli autoři průzkumu. Koalice Spolu si ve srovnání s předchozím měsícem polepšila o 1,5 procentního bodu, čímž se vrátila na svůj lednový zisk.

Přízeň potenciálních voličů STAN, SPD, Motoristů sobě a Pirátů zůstává stabilní. Podpora STAN klesla proti únorovému modelu o půl procentního bodu, stejným tempem naproti tomu vzrostla podpora SPD na sedm procent a Motoristů sobě na 6,5 procenta. Piráti si na březnových šest procent pohoršili také o půl procentního bodu.

Do průzkumu se zatím nepromítlo memorandum o spolupráci SPD, Trikolory, Svobodných a PRO, protože ho zástupci těchto subjektů podepsali až ve druhé polovině března.

Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstalo Stačilo! se 4,5 procenta, což je však o procentní bod víc než v únoru. Ze statistického hlediska však nelze říci, zda by se toto uskupení kolem KSČM v březnu do Sněmovny nakonec dostalo, či nikoliv. Dvouprocentní zisk model přisoudil shodně SOCDEM, Přísaze a Zeleným.

Průzkum agentura Kantar CZ provedla mezi 17. březnem a 4. dubnem, dotazovala se 1035 lidí. Statistická chyba se pohybuje od 1,1 procentního bodu u stran a hnutí s nejmenším ziskem po 3,5 bodu u politických subjektů s největší podporou.