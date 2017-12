ANO nepodpoří žádného z prezidentských kandidátů. 'Naši voliči jsou gramotní, rozhodnou se podle sebe'

Původně měli členové hlasovat o tom, jestli bude mít ANO vlastního kandidáta do prezidentské volby, a nejčastěji se mluvilo o dosluhujícím ministru obrany Martinu Stropnickém.

Po sněmovních volbách Babiš oznámil, že hnutí svého kandidáta nepostaví. Zároveň uvedl, že referendum mezi členy může pro podporu ANO vybrat některého ze známých uchazečů o funkci hlavy státu. Hlasovat se ale nebude.

„Už na to nemáme čas, máme jiné starosti. Řešili jsme to i na předsednictvu, musíme pracovat na programovém prohlášení vlády, nejde to ani z kapacitních důvodů,“ uvedl Babiš pro Lidové noviny. „Všichni jsou gramotní, rozhodnou se podle sebe, nečekají na názor nějakého Babiše,“ dodal.

Funkci na Hradě chce obhajovat Miloš Zeman. Babiš několikrát popřel, že mezi ním a Zemanem existuje dohoda o vzájemné podpoře. Pokud seznam kandidátů nezmění soud, o prezidentský úřad bude Zeman soupeřit s osmi vyzyvateli.

Jsou jimi bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, textař Michal Horáček, bývalý premiér Mirek Topolánek, někdejší šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (Realisté), předseda strany Rozumní Petr Hannig, diplomat Pavel Fischer a lékař Marek Hilšer.

První kolo prezidentské volby bude 12. a 13. ledna, případné druhé o čtrnáct dní později.