ANO nepostaví kandidáta do prezidentské volby, prohlásil Babiš

„Nasazení někoho už je v podstatě úplný nesmysl. Já si nemyslím, že někdo bude volit pana prezidenta podle toho, co bude říkat nějaký Babiš," uvedl předseda ANO Andrej Babiš.

Zeman je pro většinu nepřijatelný. Drahoš nabírá na síle, v přímém souboji by vyhrál, tvrdí průzkum Číst článek

Téma prezident podle něho není vůbec na stole. Pokud by byl někdo z ANO chtěl být prezidentem, musel by to podle Babiše „brutálně odmakat v terénu“. „Jako já jsem odmakal kampaň," podotkl.

Na jaře Babiš nasazení kandidáta ANO do prezidentské volby nevylučoval. Uvedl tehdy, že přístup k volbě hlavy státu bude řešit po sněmovních volbách. Uskutečnily se o víkendu. Na jaře také řekl, že o tom, jak se k prezidentské volbě hnutí postaví, rozhodne referendum mezi členy.

Nyní šéf ANO uvedl, že referendum, pokud jeho konání doporučí výbor, bude o nynějších uchazečích o funkci hlavy státu. Výbor by měl zasedat příští týden ve středu.

Kandidátní listinu podávají prezidentští kandidáti nejpozději 66 dnů před dnem volby ministerstvu vnitra, tedy do 16.00 hodin 7. listopadu.

Funkci na Hradě chce obhajovat Miloš Zeman. Babiš několikrát popřel, že existuje dohoda mezi ním a současným prezidentem Milošem Zemanem o vzájemné podpoře.

Do prezidentské volby půjdou například také bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, podnikatel Michal Horáček a bývalý velvyslanec Pavel Fischer. K dalším kandidátům patří někdejší šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

42803