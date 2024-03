ANO nepotřebuje víc viditelných politiků. Triumvirát Babiš, Havlíček a Schillerová stačí, říká odborník

„Jsme jednoznačně nejsilnější politická strana, proto není třeba nic měnit.“ Tak by se dalo shrnout současné rozpoložení hnutí ANO, které se v modelech a průzkumech preferencí pohybuje mezi 30 a 40procentní podporou. Byť za něj navenek mluví jen hrstka politiků, do nadcházejícího roku a půl, kdy budou čtvery volby, jde ANO v silné pozici a má tři různé rezervoáry, kam se snaží sahat pro nové voliče: k vládní pravici, SPD i ‚mikrostranám‘. Praha 6:22 20. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Triumvirát ve vedení ANO. Zleva Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zda je hnutí ANO skutečně v dobré formě, ověří během nadcházejícího roku a půl hned čtyři testy. Nejprve červnové volby do Evropského parlamentu, na podzim krajské a senátní a hlavně o rok později sněmovní volby.

V zatím posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 ANO těsně prohrálo s koalicí Spolu, prakticky ihned od té doby je ale jako hlavní opoziční síla v čele všech modelů a průzkumů preferencí.

„ANO je a dlouhodobě bude dominujícím politickým subjektem. Je základní otázkou, jestli vůbec někdy bude mít možnost dostat tolik procent, aby vyhrálo volby tak, že by si mohlo šachovnici poskládat úplně samo. U prezidentské volby jsme viděli, že proti Babišovi ve společnosti existuje poměrně velký odpor a on tak není schopný to překlopit do majority,“ popsal aktuální data ředitel výzkumné agentury Median Přemysl Čech.

Triumvirát na čele

Do sněmovních voleb 2025 ANO opět povede znovuzvolený předseda Andrej Babiš, přestože stínovým premiérem zůstává 1. místopředseda hnutí Karel Havlíček.

Až koaliční jednání o případné vládě rozhodnou, zda ANO do Strakovy akademie povede Babiš, Havlíček, Alena Schillerová či někdo úplně jiný. „Je dobře, že hnutí má tři lidi, kteří jsou schopni řídit vládu,“ řekl k tomu Babiš na únorovém sněmu ANO.

Havlíček jen pár dní před sjezdem mluvil o tom, že „pokud k tomu bude konstelace a koaliční potenciál“, je připraven převzít odpovědnost jako případný premiér. „Bude se to ale odvíjet od toho, jak zvítězíme. Dnes si nemůžu nárokovat pozici premiéra, kdybychom nezvítězili tak, jak si představujeme,“ řekl.

„Je zjevné, že je to skutečně Babiš, kdo tam rozhoduje. Tím neříkám, že se musí stát premiérem za ANO nutně za všech okolností on, nakonec ale bude záležet čistě na jeho rozhodnutí, zda by případně tuto pozici přenechal někomu jinému,“ popsal situaci politolog z Masarykovy univerzity Vít Hloušek.

Vedoucí triumvirát ANO a Richard Brabec | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sněm ANO také potvrdil, že v hnutí není důvod k velkému přepřahání ve vedení. Pozice hnutí je velmi stabilní, poslední modely agentur Median a STEM shodně uvádí jádro ANO až na úrovni 25 procent s potenciálem lehce přesahujícím až 40procentní hranici.

K tradičně úspěšnému oslovování nejstarší věkové kategorie se v poslední době začal přidávat i politický marketing cílící na nejmladší voliče, který se již zřejmě projevuje i v podpoře ANO.

„ANO má prostředky, aparát i zkušenosti a úplně v tom poráží zbytek politických stran. I díky tomu se k ANO začínají přiklánět i mladší věkové skupiny. Důkazem toho je i tolik propíraná komunikace představitelů ANO na TikToku a dalších sítích pro mladé lidi,“ zmínil ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Podle politologa a odborníka na politický marketing Otto Eibla z Masarykovy univerzity jsou politici ANO na TikToku ukázkou „naprostého vyprázdnění a rezignace nad politickým obsahem“, jak popsal pro iROZHLAS.cz.

„Je to sice bizarní, ale zvyká to mladou generaci na určité politiky. Může to fungovat, uvidíme ale jak,“ doplnil.

another day, another Babiš TikTok (guest starring Schillerová) pic.twitter.com/Jbjih0sTdk — Šimon △ ✊ (@thee_simonn) February 11, 2024

Politolog Hloušek k tomu přidává: „ANO je díky tomu, jak funguje zevnitř, velmi stabilní, jeho rozhodovací základna je velmi úzká a tím pádem je to hnutí, které může manévrovat tak, jak má pocit, že chtějí jeho voliči.“

Podle něj zároveň pro ANO není problémem, že nemá k dispozici přehršel politiků, kteří by za něj chodili například do televizních debat.

„ANO dnes znamená triumvirát Babiš, Havlíček a Schillerová. V médiích za ně mluví převážně druzí dva, protože mají trochu lepší pozici mezi méně rozhodnutými voliči ANO. Současná forma politické komunikace totiž nepotřebuje, abyste měli příliš mnoho lidí. Když jsou oblíbení a dokážou mluvit, tak to stačí. Do Havlíčka dáte korunu a on vám začne vykládat ke všemu,“ vysvětlil politolog Hloušek.

Zmíněné trio v mediálních výstupech případně doplňují jiní viditelní poslanci jako Patrik Nacher, Klára Dostálová, Aleš Juchelka nebo Radek Vondráček. Hlavní mediální zájem ale míří právě na Babiše, Havlíčka a Schillerovou.

Tři rezervoáry

ANO si před časem vytipovalo tři voličské skupiny, ze kterých se snaží čerpat nové podporovatele. Jde o malé strany pod pětiprocentní hranicí, druhé opoziční hnutí SPD a pravicové vládní voliče. V souladu se svou vizí „catch-all party“ neboli „strany pro všechny“ se tak snaží mířit prakticky na všechny možné voličské skupiny.

„Lidé už by neměli zopakovat chybu a volit ‚mikrostrany‘. Je lepší vsadit na silnějšího,“ poslal Havlíček vzkaz voličům KSČM, SOCDEM, Přísahy a dalším menším stranám.

Například poslední model agentury Kantar ukázal, že tato taktika je úspěšná. ANO tyto strany vysává natolik, že se přiblížilo 40procentní podpoře. Konkurenční agentuře Median ale vyšel úplně jiný trend, ANO je v jejím měření blíže 30 procentům, a komunisté a sociální demokraté se naopak zespoda blíží pěti procentům.

„I když výsledky teď vyšly jinak, tak právě odlišnost okolo malých stran se v dlouhodobém horizontu dá interpretovat tak, že právě toto nejspíš budou voličské skupiny, které mohou rozhodnout příští sněmovní volby,“ popsal ředitel Medianu Přemysl Čech.

„Současné uspořádání, které odstavilo ANO a instalovalo vládní pětikoalici, nebylo dané jen tím absolutním výsledkem, ale i tím, že právě tyto menší subjekty se nedostaly nad pět procent,“ připomněl.

Oslovovat pravicovější voliče má v hnutí na starosti Karel Havlíček. Dle veřejných dat nejsou přesuny významné, byť sám 1. místopředseda ANO nedávno uvedl, že dle jejich interních průzkumů k hnutí od posledních sněmovních voleb přešla desetina tehdejších voličů Spolu.

V té souvislosti se také vymezil vůči tomu, že by ANO lovilo v „hnědých vodách“, například u SPD. „Netvrdím, že se nesnažíme umírněnou část voličů SPD získat. Rozhodně si nemyslíme, že bychom mířili do ‚hnědých vod‘, mohl bych oponovat, že výrazně víc míříme do ‚modrých vod‘. Deset procent voličů Spolu by dnes přišlo k ANO, od SPD je to výrazně méně,“ zmínil.

Havlíček například na ODS útočí, že se chová příliš aktivisticky, přebírá hodnoty svých partnerů a utápí se ve Spolu.

ANO má navíc novou komunikační strategii, na stále fungující a mobilizační „antibabiš“ kampaň reagovat útokem na premiéra. „Defializace znamená zabránit a ukončit aroganci, elitářství, lži a nebývalou nekompetenci,“ řekl na sněmu Havlíček.

Spadá do toho i nedávný „fialový zlý mimoň“, plyšová hračka, se kterou natáčel videa předseda Babiš.

Ten ostatně nyní i v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu ostřeluje lídra koalice Spolu Alexandra Vondru (ODS).

Právě zmíněné „hnědé vody“ jsou třetím rezervoárem voličských hlasů, na který si ANO myslí. Z lednového průzkumu analytického ústavu STEM vyplývá, že až tři čtvrtiny potenciálních voličů SPD zvažují zároveň i ANO.

Na voliče hnutí Tomia Okamury je mířená hlavně obojaká rétorika představitelů ANO vůči válce na Ukrajině. ANO se sice nebrání posílat materiální pomoc, opatrnější jsou s výroky ohledně vojenské pomoci, ale v otázce posílání vojáků jsou nekompromisně proti.

„Na současné voliče SPD už nejspíš rétorika Andreje Babiše neplatí. Pokouší se jim nadbíhat svou notou proti pomoci Ukrajině a řečmi o tom, že je potřeba vyjednat mírové uspořádání. Ale Babiš už je pro ně někým, kdo už vládl, už dostal příležitost a příliš se neodlišoval od současných vládních stran,“ nabídl svůj pohled politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu.

Babiš a jeho hnutí ale sází i na to, že velká část voličů SPD i jiných neparlamentních stran jej již jednou volila. V loňských prezidentských volbách ve druhém kole jich získal většinu. Tento tzv. efekt odloženého hlasu mu tak může v sérii nadcházejících voleb hned několikrát pomoci.

Cíle do voleb

V červnových eurovolbách chce být ANO úspěšnější než před pěti lety, tehdy hnutí získalo za 21 procent hlasů šest europoslaneckých mandátů. „ANO už je v pozici, že si nemůže dovolit být druhé v žádných volbách,“ říká Havlíček.

Evropskou kandidátku povedou poslanci Klára Dostálová a Jaroslav Bžoch, trojkou a čtyřkou budou stávající europoslanci Ondřej Knotek a Martin Hlaváček, na páté místo si Babiš dosadil Janu Nagyovou, šestku má poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová a sedmičku europoslanec Ondřej Kovařík.

Ohledně senátních voleb je ANO opatrné, dlouhodobě se mu ve dvoukolovém volebním systému nedaří.

V krajských volbách chce „změnit mapu“. Na podzim 2020 sice zvítězilo v deseti krajích ze třinácti, nakonec ale dnes drží jen tři hejtmanská křesla. V Ústeckém kraji má Jana Schillera, ve Zlínském Radima Holiše a v Moravskoslezském po odchodu Ivo Vondráka má ANO Jana Krkošku.