ANO přeskupilo síly, tepe vládu a roste mu podpora. Čerpá od SPD i vládních konzervativců

Dlouho to vypadalo, že v české stranické politice nedochází k velkým přesunům voličské podpory mezi vládní pětikoalicí a opozicí. Pokud ano, šlo například o přesuny od jedné vládní strany k jiné, jinak byly obě skupiny v zákopech. To už ale podle čísel výzkumných agentur neplatí. Koalice Spolu, ale i samostatná ODS a lidovci viditelně klesají, zatímco hnutí ANO roste a bere voliče vládním konzervativcům i Okamurově SPD. Praha 5:00 28. července 2023

Nejsilnější vládní strana ODS je s blížící se polovinou funkčního období pod tlakem. Kabinet premiéra Petra Fialy schvaluje úsporný balíček, za což je ministr financí Zbyněk Stanjura (oba ODS) kritizovaný zevnitř strany i zvnějšku.

Do toho je pod palbou Pirátů ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a v posledních průzkumech a volebních modelech navíc ODS i koalice Spolu začíná viditelně ztrácet podporu.

Jasně je to vidět například v číslech agentury Kantar CZ. Kdyby ODS kandidovala samostatně, tak se z únorových 21,5 procenta propadla na 17, zatímco ANO za tu dobu vyrostlo o čtyři procentní body až k přibližně 33procentní podpoře.

Kantar CZ měří i druhý scénář, tedy že by ODS, TOP 09 a KDU-ČSL nešly samostatně, ale jako v minulých sněmovních volbách v rámci koalice Spolu. Ta by se z únorových 31 procent propadla v měření agentury na 24.

„Situace se u ODS pozvolna horší. Klesá jí počet voličů, kteří nejčastěji přecházejí k ANO. Začíná se dít to, co se dříve stávalo jen zřídka – přelivy mezi vládním a opozičním táborem,“ popsala pro Otázky Václava Moravce analytička Kantar CZ Nikola Kopáčová.

Vysychající proud

Analytik Kantar CZ Pavel Ranocha popsal, že ze zhruba čtyř procentních bodů, které ANO v jejich měření v poslední době získalo, zhruba dvě třetiny pochází od bývalých voličů vládních stran, především ODS.

„Jako důvody uvádí zejména rozčarování s prací vlády, neplnění předvolebních slibů, špatnou komunikaci apod. Na druhou stranu to vypadá, že tento proud už začíná vysychat, jelikož z lidí, kteří by se stále ještě přiklonili k vládním stranám, je naprosté minimum těch, kteří by ANO zvažovali jako alternativu,“ popsal.

Ranocha ještě doplnil, že zbylá třetina nových příchozích do řad voličů ANO se rekrutuje převážně z bývalých podporovatelů SPD. „Jako důvod nejčastěji uvádějí příklon k silnějšímu subjektu, který má větší šanci něco prosadit. Mezi voliči SPD je stále ještě asi každý desátý, který zvažuje ANO. Potenciál tam ještě je,“ popsal.

Další zvažované strany podle dat Kantar CZ | Zdroj: Kantar CZ

Propad nepřekvapil

Podle politologa z Metropolitní univerzity Petra Justa není oslabení vládní podpory tak překvapivým trendem. „Vývoj voličských preferencí má tradiční cykly. Zpravidla před polovinou funkčního období dělají vlády nepopulární kroky, které je mohou stát podporu,“ popsal.

Zároveň však upozornil, že má kabinet ještě celou druhou polovinu funkčního období na dohnání manka, nabrání hlasů zpět a realizaci věcí, které budou mít pozitivní dopad na jejich preference před sněmovními volbami plánovanými na podzim 2025. „Není tak překvapivé, že teď vláda čelí poměrně velkému propadu,“ doplnil.

Politolog Ladislav Cabada dokonce pokles vládních konzervativců ODS nebo KDU-ČSL nepopisuje jako tak významný. „Myslím, že vláda nečekala, že bude někdo radostně akceptovat šetřící kroky. Že nedošlo k dramatickému poklesu důvěry vládních stran v průzkumech, naznačuje, že je Andrej Babiš (ANO) polarizující osobnost.“

Přeskupení ANO

Za zvyšující se podporou ANO lze totiž najít výsledky strategie, na kterou se hnutí přeorientovalo po prohraných lednových prezidentských volbách. Předseda a expremiér Andrej Babiš se kromě sněmovních obstrukcí mediálně stáhl a cílí spíš na radikální voliče stran typu SPD, zatímco komunikaci s vládními stranami (a jejich voliči) si vzali na starost Karel Havlíček a Alena Schillerová.

Toto duo kabinet nijak nešetří, zároveň ale vystupuje umírněněji než Babiš. První místopředseda ANO Havlíček v rozhovoru pro iROZHLAS.cz sice například kritizoval ministry Stanjuru (ODS) a Jozefa Síkelu (STAN), zároveň ale nabídl vstřícnější slova směrem k Martinu Kupkovi, Janě Černochové (oba ODS), Mikuláši Bekovi (STAN) nebo Ivanu Bartošovi (Piráti).

Přestože jednotliví politici ANO mají ve směřování hnutí podle zjištění iROZHLAS.cz spíše zmatek a neexistuje jasná linie, stínový premiér a nyní hlavní hlas ANO Havlíček mluví o hnutí jako o liberálně-konzervativním, což je již od založení ODS ideové ukotvení právě občanských demokratů.

Zda je to snaha o sblížení pro možné budoucí společné vládnutí, anebo si v centrále ANO na pražském Chodově vytipovali ODS jako další oběť lovu nových voličů, zatím není jasné. O zklamané voliče občanských demokratů se ale představitelé ANO nestydí veřejně přihlásit.

Kromě Havlíčka tak činí například i pražský lídr ANO a místopředseda poslaneckého klubu Patrik Nacher, zástupce pravicově-konzervativního křídla hnutí. Pro Deník N nedávno řekl, že ANO může oslovit voliče „zklamané ztrátou pravicovosti ODS“.

Minimálně část ODS si tento problém uvědomuje. „Když se podíváte na poslední průzkumy, mám pocit, že za poslední měsíce, kdy hnutí ANO tyto věci více akcentuje, jim pomalu roste podpora,“ řekl o posunu ANO do konzervativních vod europoslanec Jan Zahradil (ODS).

Zpět k číslům

Ani poslední model agentury Median vládní pětikoalici neukázal obzvláště dobré zprávy. Na první pohled zaujala pouhá dvě procenta pro KDU-ČSL (méně než SOCDEM, Zelení, komunisté, Trikolora či Přísaha, byť vše v rámci statistické odchylky), daleko hůře ale pro vládu vychází jiná čísla.

Sněmovní opozice ANO a SPD by získala dohromady 45,5 procenta, zatímco pětikoalice jen 37,5. „Podpora ANO nadále roste,“ uvádí výzkumníci. Hnutí dál těží hlavně z hlasů seniorů, mezi lidmi ve věku 65 a více už jej volí dvě třetiny.

Median sice neměří sílu koalice Spolu, ale jen jednotlivých stran, zato však nabízí i volební jádra (podíl přesvědčených voličů) a potenciály (maximální možný zisk) a i v těchto metrikách se hnutí ANO daří čím dál tím lépe. Jádro má na 26,5 procenta a potenciál až na 40 procent.

Volební jádra a potenciály jednotlivých stran | Zdroj: Median

„Vláda nemůže spoléhat na to, že jí budou tleskat voliči opozičních stran, ale musí minimálně přesvědčit své voliče. Obávám se, že řada kroků, vyjádření, prohlášení a rozhovorů některých ministrů v médiích je takových, že i své voliče odrazují. Ministr Stanjura není úplně komunikačně silný,“ popsal politolog Just.

A doplnil, že vypovídajícím v tomto ohledu byl ministrův rozhovor pro Radiožurnál po zveřejnění konsolidačního balíčku. „Byl to v jistém slova smyslu i arogantní přístup. Vláda a její komunikační experti by měli zabrat,“ uzavřel.