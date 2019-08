Marketingový projekt ANO se posunul extrémně doleva, říká Tošenovský na podporu pravicové koalice

Předseda ODS Petr Fiala chce sestavit vítězný tým, který by porazil Andreje Babiše ve volbách do sněmovny v roce 2021. Přišel s myšlenkou na vytvoření koalice se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Piráti svou účast ale vyloučili. Jaká úskalí má případná předvolební spolupráce ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09? Tématu se věnoval Český rozhlas Plus s europoslancem a místopředsedou ODS Evženem Tošenovským. Pro a proti Praha 16:20 10. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evžen Tošenovský (ODS) | Foto: Khalil Baalbaki

„Je to vyvoláno situací, kdy se marketingový projekt ANO Andreje Babiše posunul extrémně doleva. Je třeba, aby se konzervativní i liberální strany začaly bavit o tom, jak netříštit síly, kde si mohou pomoci,“ uvedl v pořadu Pro a proti Evžen Tošenovský.

Prý chápe důvody, proč Piráti tuto koalici odmítli. „Také ODS má nějaké věci, na které se dívá jinak. Ale to je i mezi TOP 09 a Starosty. Důležité je debatu zahájit a ukazuje se, že ve sněmovně je debata o rozumných návrzích možná, a na tom je třeba stavět,“ řekl europoslanec.

Místopředseda považuje za důležité postavit se tomu, čemu dal vzniknout Andrej Babiš. „Je třeba se proti tomu vymezit. Máme před sebou v příštím roce krajské volby, tam se může ukázat, na kolik se tyto strany dokážou dohodnout.“

„Jsme na začátku procesu. Co považuji za velmi důležité, je, že se pravicový konzervativně liberální svět začíná bavit, nechce se hádat. Netvoříme ale ještě koalici, ta se tvoří složitějším způsobem,“ upozornil Evžen Tošenovský.

Piráti do koalice nepůjdou

„Nemáme nic proti tomu, aby se ostatní strany konzervativního spektra domluvily. Ale Piráti jsou liberální strana, na řadu otázek se díváme jinak, takže nevidíme důvod, proč se toho účastnit,“ vysvětlil poslanec Mikuláš Ferjenčík (Česká pirátská strana).

Připomněl, že Česká pirátská strana vznikla v roce 2009. „A do značné míry to bylo třeba působení tehdejší ODS, které nás do politiky dostalo. Takže si neumím představit, že bychom s nimi dnes dělali koalici,“ dodal.

Klub KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů je v rámci hlasování ve sněmovně prakticky nerozlišitelný, tvrdí Ferjenčík. „Volič nedokáže rozeznat podle hlasování, ke které straně jednotlivý poslanec patří. U ODS i Pirátů ty rozdíly jednoznačně jsou a kluby hlasují jinak.“



„U Pirátů vím, že členská základna o to nestojí, voliči o to nestojí, takže nevidíme důvod ztrácet čas a dohadovat projekt, který je od začátku odsouzen k neúspěchu. Místo toho radši budeme spolupracovat na konkrétních věcech, což běžně děláme.“ konstatoval pirátský poslanec.