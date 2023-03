Že nemáme většinu, jsme zjistili z médií. Ostravské ANO nám o odchodu neřeklo, říká Dohnal ze Spolu

Ostravská koalice ztratila většinu mandátů a rozpadla se. Strany a hnutí tak čeká nové jednání o tom, kdo nakonec v zastupitelstvu města bude. Přežije v něm nakonec i hnutí ANO, jež teď v Ostravě ztratilo už šest zastupitelů? „Myslím si, že potom jejich rozkolu je krajně nepravděpodobné, že by ANO a Tomáš Macura spolu dál byli schopni fungovat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz náměstek primátora za Spolu Jan Dohnal (ODS). Rozhovor Ostrava 19:26 27. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedle primátora Tomáše Macury (druhý zprava) náměstci Andrea Hoffmanová (piráti) a za Spolu Jan Dohnal (ODS) | Foto: Denisa Doležalová | Zdroj: Profimedia

Ztratili jste teď většinu v ostravském zastupitelstvu. Jak tu situaci v současné chvíli vidíte? Respektive jste připraveni ještě jednat s hnutím ANO, případně i s primátorem Tomášem Macurou?

Samozřejmě. Koalice přestala existovat. My jsme nebyli ti, kdo by porušili koaliční smlouvu. Celou dobu jsme říkali, že je to interní věc hnutí ANO a že jim do jejich personálních věcí nebudeme zasahovat, což ale okamžikem ztráty šesti mandátů v zastupitelstvu přestala být pravda.

Musíme na to teď reagovat, protože sedmadvacet mandátů, které stávající koalice má, prostě není funkční většina. Takže za sebe si troufnu říct, že na podzim dojednaná a uzavřená koaliční smlouva je dneska ze strany ANO nedodržena, porušena, což nám dává legitimní důvod ta jednání rozjet znovu.

Když budu mluvit za sebe, respektive za koalici Spolu, tak budeme určitě jednání vést se všemi subjekty v zastupitelstvu vyjma komunistů. A myslím, že za sebe ještě vidím jako velice nepravděpodobnou spolupráci s SPD. Takže s Tomášem Macurou a hnutím ANO se v obou případech určitě bavit budeme.

Budoucí koalice

A s kým z nich byste koalici upřednostňovali v případě, že by tyto dvě strany spolu odmítly spolupracovat?

Nejsem insider toho, co se děje u nich, ale myslím si, že potom jejich rozkolu je krajně nepravděpodobné, že by ANO a Tomáš Macura spolu dál byli schopni fungovat. Takže máte pravdu, že se budeme přiklánět ke koalici buď s jedním, nebo s druhým z nich. Ale to, kdo to bude, je v tento moment předčasné.

Musíme vyskládat koalici, která nám bude programově blízká tak, abychom pokračovali v projektech, které má Ostrava jako strategické a se kterými jsme do voleb šli.

Řekl bych, že po dnešku (po pondělí - pozn. red.) jsme na začátku. Máme to, jako by bylo po volbách. Jednání jsou teď otevřená napříč všemi subjekty v zastupitelstvu Ostravy. Teď asi není nikdo schopen predikovat ani naznačit, jak by to mohlo dopadnout.

Pro nás je ta situace nová, ač jsme trošku kalkulovali s tím, že to může nastat. V pondělí večer budeme mít jednání zastupitelů Spolu, to znamená nás a lidovců spolu s TOP 09, a ve čtvrtek, to znamená den po oblastním sněmu hnutí ANO, bude mít naše stranické vedení ODS v Ostravě schůzi, kde budeme také ladit další postup.

Takže předpokládám, že během úterý začnou nějaké úvodní konzultace s partnery, ale dříve než ve čtvrtek se z naší strany nic dramatického neodehraje.

Máte už teď nějaké priority, které chcete zohlednit při tvoření té nové koalice?

My stejně, jako na podzim, budeme logicky chtít vzhledem k volebnímu výseku, který jsme měli, realizovat co nejvíce věcí z našeho volebního programu a tomu ta jednání budeme přizpůsobovat.

Osobně teď opravdu nejsem schopen říct, jestli budeme preferovat jednu stranu, nebo druhou, nebo jestli se to třeba upeče nějak jinak. Protože teoreticky ta matematika říká, že koalice může být tak různorodá, že jsou varianty, kdy třeba ani Spolu nemusí být přítomno.

Ale uděláme opravdu všechno pro to, abychom to domluvili a aby to bylo funkční, aby to bylo hlavně stabilní. Protože co si budeme povídat, to, co se teď v Ostravě dělo, ke stabilitě úplně nepřispívalo, protože změny ve vedení města zasahují jak do praktického fungování města jako takového, tak i do fungování městských obvodů.

Takže chceme to město nějakým způsobem stabilizovat tak, aby se mohlo pokračovat v těch věcech, které jsou potřeba udělat.

Když se bavíme o změnách ve vedení, jaká je podle vás šance, že Macura zůstane primátorem i nadále?

Samozřejmě nevím, na jakém čísle se klub Tomáše Macury zastaví, protože začal na třech, pak jich bylo čtyři, pět a šest a to číslo se může ještě nějakým způsobem měnit, ale nemyslím si, že je jeho setrvání ve funkci primátora úplně pravděpodobné. Neříkám, že je to vyloučeno, ale považuji to za krajně nepravděpodobné.

Kdo bude primátorem?

A pokud tam nezůstane, budete se snažit prosadit nějakého vlastního kandidáta na primátora?

I to je samozřejmě jedna z uvažovaných variant. Může to k tomu vést.

Kdo by se tam za Spolu mohl ocitnout? Jestli tedy můžete udělat nějaký odhad.

Pokud by to měl být zástupce koalice Spolu, tak si troufnu říct, že bych to byl já, protože jsem byl volebním lídrem pro komunální volby na podzim a dostal jsem důvěru všech zúčastněných stran na projektu Spolu.

Takže pokud ta varianta nastane a jednání tímto směrem se budou odehrávat, tak si myslím, že se budeme bavit o mně.

Ale opravdu je to teď předčasné. Nejsilnějším klubem v zastupitelstvu je stále hnutí ANO. S ANO jsme spolupracovali a spolupracujeme i v některých dalších obvodech. A poté, co jsem se dozvěděl - nutno říct, že de facto z médií - o tom, že jsme tu většinu ztratili, a že už s ANO funkční většinu v zastupitelstvu nemáme, samozřejmě jsem kontaktoval aktuální předsedkyni klubu Hanu Tichánkovou z hnutí ANO, abych si od ní nechal říct, jak to vidí dál.

Určitě i ANO je jedna z variant, se kterou musíme počítat, takže i s ním se budeme bavit.

Ale to neznamená, že se musíme nutně dohodnout. My nevíme ani, jak dál se jejich klub bude štěpit a jestli jsou vůbec schopni garantovat ten stávající počet, který mají, protože už jsme několikrát slyšeli, že ty ztráty jsou konečné. A vždycky se to pak změnilo. Takže se ta situace určitě bude vyvíjet.

Ztráty hnutí ANO

Říkal jste, že jste se o tom, že už nemáte většinu, dozvěděl de facto z médií. Znamená to, že se před vámi o těchto ztrátách hnutí ANO nezmiňovalo?

Hnutí ANO nám vzkazovalo po středečním zastupitelstvu, že ten počet je konečný, to znamená, že jich je v klubu 17. To dávalo koalici 29 mandátů. O víkendu přišli o stávajícího radního, pana Němečka, který přešel k nezařazeným Tomáše Macury. To už jsme nijak nekomentovali, když ta většina klesla na 28.

A ano, to že se dostali tím úbytkem ještě níže, jsem se dozvěděl z médií. Takže máte pravdu, ANO nám to neřeklo. Nechci hodnotit, jak to jejich hnutí aktuálně vypadá, ale člověk by si skoro mohl myslet, že oni sami to minulý týden ještě nevěděli.

Proto říkám, že teď nechci dělat nějaké závěry, dokud nebudeme vědět, kolik členů v hnutí ANO nakonec zůstane.