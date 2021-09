Úřad pro kontrolu stran řeší magazín, který v Praze 11 vydává ANO. Není součástí kampaně, brání se hnutí

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí se začal zabývat podezřením z nelegální kampaně hnutí ANO. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí úřadu Luisa Divišová, která zároveň uvedla, že se jedná o lokální časopis hnutí na Praze 11. Hnutí ANO to odmítá a tvrdí, že časopis není součástí kampaně. Praha 6:52 13. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí ANO (ilustrační foto) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

V uplynulých dnech se dohledový úřad začal zabývat novým případem, konkrétně prošetřováním lokálního časopisu, které hnutí ANO vydává na Praze 11. „Kvůli podezření z nelegální kampaně se tímto začal zabývat z vlastní iniciativy,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí úřadu Luisa Divišová. Ta zároveň uvedla, že úředníci konkrétně prověřují časopis Jižní město žije.

Sněmovní strany za 7 měsíců předvolební kampaně utratily 140 milionů korun. Nejvíc SPD a Spolu Číst článek

Magazín už na Praze 11 vydávají komunální politici hnutí zhruba od začátku roku 2020 a jako vydavatel časopisu je podle databáze periodického tisku vedené ministerstvem kultury zapsané hnutí ANO.

‚Nic společného s kampaní‘

Poslední číslo magazínu hnutí vydalo letos v červnu, kdy úvodní slovo měl v časopisu místostarosta Prahy 11 a člen hnutí ANO Ondřej Prokop. Podle něj ale časopis nijak nepomáhá kampani hnutí v podzimních parlamentních volbách. „Informujeme čistě o komunální politice, píšou do toho naši lokální zastupitelé na Praze 11 včetně mě a nemá to nic společného s kampaní do sněmovny,“ řekl pro iROZHLAS.cz Prokop, který zároveň dodal, že ho z úřadu zatím nikdo nekontaktoval.

Právě názorové zabarvení úřad prověřuje. Člen úřadu Jan Outlý, který podnět v rámci úřadu na prověření magazínu vznesl, se nechtěl ke konkrétnímu případu vyjadřovat. Pouze potvrdil, že podnět podal. „Mohu tuto informaci potvrdit, ale k tomuto magazínu se nechci konkrétně vyjadřovat,“ reagoval pro iROZHLAS.cz Outlý.

V obecné rovině ale podle něj platí, že politické strany v rámci kampaně musí označit své materiály za volební propagaci a dále je musí započítat do celkových nákladů kampaně.

Zemanovy výjezdy do krajů byly předvolební kampaň. Třikrát porušil zákon, konstatoval dohledový úřad Číst článek

„Jsou články, které mohou mít charakter PR článků a ty mohou naplňovat znaky reklamy, pokud propagují nějakou osobu, kandidáta strany. V tom případě se na to vztahují stejná pravidla jako na inzerci. To znamená, že musí být označená a musí být vykázaná,“ uvedl Outlý.

‚Nic jsme neporušili‘

Mluvčí ANO Martin Vodička ale popírá, že by strana cokoliv porušila. „Poslední vydání vyšlo v červnu, žádný z našich kandidátů v něm nebyl prezentován a veškeré texty se týkaly pouze komunální politiky a života na Praze 11. Z toho důvodu jsme přesvědčeni, že o kampaň rozhodně jít nemůže,“ reagoval pro iROZHLAS.cz Vodička.

Místostarosta Prahy 11 pak dodal, že se v rámci magazínu vyjadřoval proti Zdeňku Hřibovi (Piráti). „Který ale také nekandiduje. Mám k tomu právní rozbor, to vydání časopisu schvalují právníci, jestli je to v pořádku,“ tvrdí Prokop.

Pokud se prokáže, že hnutí magazín neoznačilo a nevykázalo jej v účetnictví, bude zahájeno správní řízení a následně může padnout finanční sankce. Podle Outlého se pokuty pro takové přestupky politických stran pohybují v řádu desetitisíců.

„Záleží na typu přestupku. V tomto směru jsou tři rozmezí sankcí, deset až dvě stě tisíc, dvacet až tři sta tisíc a třicet až pět set tisíc,“ uvedl s tím, že v případě neoznačené reklamy u politické strany, jako je například magazín, by pokuta spadala do sankce deset až dvě stě tisíc.