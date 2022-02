ANO a Piráti v Plzeňském kraji připouští možnou spolupráci. Ve svých programech nenašli překážky

Opoziční ANO a Piráti, kteří vypověděli v Plzeňském kraji koaliční smlouvu, po pátečním prvním společném jednání nevylučují budoucí spolupráci. Piráti i ANO budou ještě v neděli samostatně jednat s ODS, která má většinu v dosavadní krajské radě a post hejtmana. ANO má se 16 členy nejsilnější klub ve 45členném zastupitelstvu kraje. Plzeň 20:36 11. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ANO a Piráti v Plzeňském kraji nevylučují spolupráci (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zástupci ANO a Pirátů v pátek nenašli žádné zásadní programové rozdíly a překážky, které by jim v případné koaliční spolupráci bránily, řekli v pátek předsedové obou klubů Petr Vanka (ANO) a Rudolf Špoták (Piráti). K dalšímu kolu jednání chtějí přizvat i STAN.

Lídři koaličních stran uvítali Bartošovo znovuzvolení. Premiér Fiala doufá v pokračování dobré spolupráce Číst článek

Jednání klubů o možné nové koalici vyvolal před 13 dny krok Pirátů, kteří vypověděli koaliční smlouvu uzavřenou po volbách se STAN, ODS a TOP 09. Variant možné koalice je nyní několik. V současné době se do vzájemných vyjednávání zapojují ODS a TOP 09 s 11 mandáty, ANO, které má s nezávislými 16 křesel, a STAN a Piráti, každý se sedmi zastupitelskými mandáty. Pro většinu, byť těsnou, by spojení Pirátů s ANO stačilo, stejně tak jako spojení ANO se STAN. Mohla by ale vzniknout i silnější koalice ANO, Piráti a STAN nebo koalice ANO, ODS a TOP 09, jaká je čtvrtým rokem ve vedení Plzně.

Vanka ani Špoták nechtěli odhadovat, zda je reálné, aby se strany dohodly na možné nové koalici ještě během neděle před pondělním jednáním krajského zastupitelstva. Podoba budoucí koalice bude záležet také na požadavcích, které v neděli vznese ODS při separátních jednáních s ANO a s Piráty. „Jejich požadavky ještě neznáme, uvidíme, s čím přijdou,“ uvedl Vanka.

Na prvním jednání od krajských voleb v roce 2020 se dnes Piráti a ANO shodli na tom, že základní prioritou pro ně je maximální plnění volebních programů. Stěžejními tématy jsou zdravotnictví, doprava, rozvoj regionu a životní prostředí při rozumném hospodaření s financemi kraje. Bylo to seznamovací jednání, o personálních otázkách nebo o funkcích v případě budoucí spolupráce se zatím strany nebavily, potvrdili Vanka i Špoták.

Mají podmínky

Zásadním požadavkem Pirátů pro případnou spolupráci je morální chování zastupitele. Nejsou ochotni tolerovat porušování Etického kodexu, nepřiměřenou kumulaci funkcí a střet zájmů. To byla i jedna z jejich výhrad proti dosavadnímu koaličnímu partnerovi ODS a jeden z důvodů vypovězení koalice.

Piráti v Plzeňském kraji vypoví koaliční smlouvu, vadí jim podnikatel Jurečko a kumulace funkcí Číst článek

Piráti si naopak pochvalují dosavadní spolupráci se STAN, s nímž se dohodli na spolupráci už druhý den krajských voleb. Navrhli, aby se příští schůzky s ANO zúčastnil i jednací tým STAN. „Nejdřív se ale musíme zeptat STAN, jestli by o takovou spolupráci měli zájem,“ řekl ČTK náměstek hejtmanky Špoták.

Zástupci ANO na jednání s Piráty požadovali, aby jejich případnou spolupráci na krajské úrovni nijak nepoznamenávala ideologie z celostátní politiky a aby bylo případné partnerství spravedlivé.

Vypovězení smlouvy Piráti zdůvodnili tím, že ODS a TOP 09 si v krajské radě „na sílu protlačily svého kmotra“ Romana Jurečka do představenstva Klatovské nemocnice. Jurečko, který je místopředsedou krajské ODS, řekl, že postoji Pirátů nerozumí. Chtěl s nimi jednat a označení za kmotra považuje za nesmyslné. Pirátům se také nelíbí personální obsazení krajských nemocnic, kumulace funkcí dvou zastupitelů ODS a loňský koncert Chinaski, který neschválila rada. Piráti ho považují za předvolební kampaň ODS. Některé argumenty podpořilo také ANO, které získalo ve volbách 12 mandátů, ale jeho klub má včetně nezávislých 16 členů.