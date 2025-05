Ano píše na billboardech, že Fiala je „nejhorší premiér na světě‘. Podle zastupitelství to není trestný čin

Plakáty a billboardy hnutí ANO s fotkou Petra Fialy a nápisem „nejhorší premiér“, nejsou podle pražského státního zastupitelství trestným činem. Potvrdil to České televizi mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Na Obvodní státní zastupitelství se s trestním oznámením pro pomluvu obrátil publicista Zdeněk Šarapatka s právníkem Arturem Ostrým. Praha 21:10 6. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z billboardů, kritizující Petra Fialu | Foto: Libor Zavoral | Zdroj: Profimedia

„Tady už nejde o to, že někdo (z politiků pozn. red.) řekne něco, na co jsme vlastně zvyklí. Tady je základní problém ve zdrojování. Oni (tým ANO pozn. red.) citují zdroj, který nic takového nezkoumal, navíc ještě v úplně jiném měřítku. A pakliže tímhle způsobem ‚oblbnou‘ lidi tak, že tomu uvěří, je to klamání a lež směrem k občanům, která je úplně nehorázná,“ uvedl pro iRozhlas Zdeněk Šarapatka.

Billboard odkazuje na průzkum „Morning Consult, Global Leader Approval Rating Tracker“, ten však nesledoval kvalitu světových lídrů, ale jejich oblíbenost. „Výzkum byl prováděn jen ve 22 zemích světa, dokonce jen v devíti evropských, nemá tedy žádnou platnost, ani regionální, natož evropskou nebo světovou,“ řekl po podání trestního oznámení serveru Seznam.cz Artur Ostrý.

Billboardy se zabýval Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Ten podnět odložil, protože nebyl vyhlášen termín voleb a nešlo tak o kampaň. Státní zastupitelství také oznámilo, že případ dále řešit nebude.

„Státní zástupce říká, že se zaprvé jedná o volební kampaň a ve volební kampani jsou povoleny prostředky nejrůznějšího charakteru, a za druhé, že má politik stejně něco vydržet, takže se vlastně nic neděje. A já tvrdím, že tomu tak úplně není, a že právě v průběhu kampaně by se měly strany zdržet zveřejňování vědomě nepravdivých a zavádějících údajů ve snaze mást veřejnost,“ míní advokát Ostrý.

„Podle mě to je to je jednoznačné naplnění skutkové podstaty pomluvy, dokonce si troufám říct, že si nedovedu představit lepší naplnění skutkové podstaty pomluvy, než v tomto konkrétním případě. Státní zástupce je v tomto ohledu jiného názoru, takže nám nezbývá, než se obrátit na orgán dozoru, což je vyšší státní zastupitelství. A to nepochybně učiníme. Ať nám někdo do očí řekne, že ve veřejné kampani, která ovlivní vládu v této zemi na další čtyři roky, se může beztrestně lhát a mást veřejnost,“ říká Ostrý.

„Ještě tento týden to odejde na dozorové státní zastupitelství. A já v tom neustanu, protože mě to štve principiálně,“ uzavírá Šarapatka.