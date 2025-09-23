ANO pozastavilo členství třem obviněným z bytové kauzy v Havířově. Je mezi nimi primátor Baránek

Celorepublikový výbor ANO pozastavil členství třem členům hnutí obviněným kvůli pronajímání městských bytů v Havířově na Karvinsku. Je mezi nimi primátor města Ondřej Baránek. Na předvolebním mítinku hnutí v Liberci to řekl mluvčí ANO Martin Vodička. Baránek v SMS napsal, že žádost o pozastavení členství poslal sám v úterý ráno. Ve městě se v pondělí konalo zasedání městského zastupitelstva a Baránek na něm uvedl, že se vědomě ničeho nedopustil.

Primátor Havířova Ondřej Baránek

Primátor Havířova Ondřej Baránek | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

O jeho odvolání zastupitelstvo nejednalo, protože návrh opozice na zařazení tohoto bodu do programu neprošel. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci primátor nereagoval.

Na úterní dotaz, zda Baránek po pozastavení členství v hnutí bude rezignovat i na post primátora, pouze odkázal na své vyjádření z pondělí. „Ničeho jsem se vědomě nedopustil. Nadále plně spolupracuji s PČR (Policií České republiky). A nebudu ani nemůžu se k tomu vyjadřovat,“ řekl primátor v pondělí k obvinění.

V souvislosti s pronajímáním městských bytů v Havířově obvinili minulý týden kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) sedm lidí, mezi nimi i čtyři úřední osoby. Obviněným za zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby hrozí vězení od dvou do osmi let. Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě.

Kromě Baránka je mezi obviněnými například i jeho náměstek pro sport Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov), který rovněž v pondělí odmítl, že by se podílel na manipulaci s byty. „Já osobně si nejsem vědom ničeho, a už vůbec ne, že bych se dopustil jakékoliv trestné činnosti. Přesto samozřejmě poskytuji plnou součinnost v dané věci,“ řekl Vachtarčík. Dodal, že nevidí jediný důvod k rezignaci.

Předseda ANO Andrej Babiš, který kandiduje do říjnových voleb, v pátek řekl ČTK a serveru iDNES na předvolebním mítinku v Ostravě, že podle jeho informací nešlo o korupci, přesto zřejmě bude chtít, aby obvinění lidé byli vyloučeni z ANO, a primátor by měl ve funkci skončit.

V pondělí řekl v Hradci Králové, že stále o případu ví málo a je potřeba vyčkat na informace z krajské organizace hnutí ANO.

Nový primátor

Havířov vede koalice ANO s ČSSD a osobnostmi města (nyní SOCDEM), Hnutím pro Havířov a uskupením Spolu plus, které ve městě tvoří zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a také STAN. Koalice má v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu 28 hlasů. V opozici po volbách skončily Havířov sobě, SPD a KSČM.

Baránek je primátorem od loňského prosince, kdy ve funkci nahradil tehdejšího primátora a současného hejtmana Josefa Bělicu (ANO), který stál v čele sedmdesátitisícového města od roku 2018. Baránek byl dříve náměstkem pro ekonomiku a správu majetku.

Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů. Podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje případ souvisí s pronajímáním městských bytů předem vybraným jedincům na úkor běžných uchazečů. Dozoruje ho havířovská pobočka Okresního státního zastupitelství v Karviné.

Poprvé kriminalisté v sídle havířovské městské společnosti zasahovali loni v dubnu. Tehdy v souvislosti s veřejnými zakázkami obvinili šest lidí, a to ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplacení.

Druhý zásah NCOZ se uskutečnil v polovině října a během dalšího vyšetřování kriminalisté zjistili další skutečnosti, které vedly k obvinění (ze stejných zločinů) jedné další osoby a tří firem. U už dříve obviněné šestice policisté následně jejich trestní stíhání ještě rozšířili o další zločiny jako porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

