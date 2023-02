Co čeká hnutí ANO? Stojí na rozcestí, může si vybrat obrat doprava, štěpení nebo utužení kolem Babiše

Na jedné straně nespokojenci, kterým vadí odklon ANO od původních hodnot, na druhé straně věrní obhájci předsedy Andreje Babiše. Nejvýraznější česká politická síla poslední dekády se musí kromě třech rychle po sobě jdoucích volebních porážek vyrovnávat i s vnitřním pnutím, kdy proti sobě stojí dva tábory. Kudy dál? O tom, který směr převáží a jakou cestou se ANO vydá, rozhodne středeční předsednictvo. Analýza Praha 5:30 7. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na jedné straně nespokojenci, kterým vadí odklon ANO od původních hodnot, na druhé straně věrní obhájci předsedy Andreje Babiše. Rozhodnout by mělo středeční jednání předsednictva ANO | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Ve středu 8. února se mají potkat špičky hnutí ANO. Předsednictvo totiž bude hodnotit prezidentské volby, v nichž předseda Andrej Babiš prohrál rozdílem téměř milionu hlasů s Petrem Pavlem.

„ANO stojí na rozcestí a bude řešit, co dál. Krajské volby jsou za rok a půl, sněmovní za dva a půl roku. To je pro marketingově orientovanou stranu strašně dlouhá doba,“ naznačuje dilema uvnitř hnutí politolog z Masarykovy univerzity Michal Pink.

Zatímco většina zástupců ANO stojí viditelně za svým stranickým šéfem, jak ukázala anketa serveru iROZHLAS.cz mezi zákonodárci, část kritizuje přinejmenším intenzitu kampaně a několik jednotlivců se otevřeně opřelo přímo do Babiše.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura expremiéra zkritizovali, že se na funkci nehodí a prohlásili, že budou volit jeho soupeře. Výrazný poslanec za ANO Patrik Nacher se s ostravskými rebely shoduje v tom, že Babiš sice hnutí vyhrává volby, s ním v čele je ale ANO na štíru s koaličním potenciálem.

Klíčové slovo, kterou cestou se ANO vydá, bude mít pochopitelně zakladatel a šéf Babiš. „Vzestup a pád ANO bude vždy provázán s Andrejem Babišem. On drží v rukou jeho osud,“ podotýká politolog z Metropolitní univerzity v Praze Petr Just.

Sám expremiér se přitom po další politické prohře rozhoduje, zda bude vůbec pokračovat jako poslanec. Mluví o tom, že potřebuje „politický detox“ a rozprášil svůj dlouholetý marketingový tým.

Dva či tři proudy?

Jakým směrem se bude dál ubírat dlouhodobě nejsilnější tuzemská politická partaj?

předsednictvo ano Andrej Babiš – předseda

Karel Havlíček – 1. místopředseda

Alena Schillerová – místopředsedkyně

Richard Brabec – místopředseda

Radek Vondráček – místopředseda

Ivo Vondrák – místopředseda

Jana Pastuchová – členka předsednictva

Jana Mračková Vildumetzová – členka předsednictva

Ladislav Okleštěk – člen předsednictva

Jaroslav Bžoch – člen předsednictva

Radim Holiš – člen předsednictva

David Kasal – člen předsednictva

Roman Kubíček – člen předsednictva

Jan Volný – člen předsednictva

Podle oslovených odborníků i na základě vyjádření vrcholných představitelů ANO a nálad uvnitř hnutí se rýsují minimálně dvě možné cesty. Kterou se vydá, záleží na tom, jaký myšlenkový proud převáží.

Prvním a tím silnějším jsou zastánci současného kurzu, kteří obhajují, kam se ANO v posledních letech posunulo. Tam patří nejviditelnější tváře hnutí i nejvlivnější osobnosti v čele s triumvirátem Andrej Babiš, Alena Schillerová a Karel Havlíček. Kromě nich má zastání mimo jiné i u dalších místopředsedů ANO, exministra životního prostředí Richarda Brabce či bývalého šéfa Sněmovny Radka Vondráčka.

Nejvýraznějším představitelem druhého směru je poslední z místopředsedů ANO, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Nelíbí se mu, kam se ANO ubírá a chtěl by v jeho směřování výraznější změny. Mezi kritiky poměrů v ANO řadí politolog Petr Just například i poslance Patrika Nachera, který jde svým způsobem mimo hlavní stranické směřování. Do otevřeného sporu s vedením se ale zatím nepouští.

Podle Justa navíc hrozí i vznik třetí kliky, která má ale zatím velmi okrajové postavení. „Například děčínský místostarosta Jan Skalický (za ANO) prohlásil, že za Babišovou prohrou může být spiknutí vůči ANO. To sice může začít jako nevinné prohlášení bizarních postaviček, ale můžou se na to nabalit další. Zvlášť když v ANO začne nabývat frustrace z opakovaných porážek,“ popisuje politolog s tím, že by šlo o nejnebezpečnější cestu, kterou by se ANO mohlo vydat.

Jaroslav Bílek

@JaroslavBlek3 Je po volbách, ale jednu věc bychom si měli říct na plnou hubu.



Politici, kteří zpochybňují výsledek svobodných a soutěživých voleb, to s demokracií nemyslí příliš vážně.



Svými výroky navíc podrývají důvěru v celý systém, a to je špatně. Demokracie bez důvěry přežít nemůže. 8 254

Babišovi věrní

Zástupci hlavního názorového proudu v ANO v hodnocení prezidentské prohry Andreje Babiše mluví o úspěchu, ze kterého mohou dál čerpat. „Je to výborný výsledek. Je to téměř o milion hlasů víc, než dostalo hnutí ANO ve sněmovních volbách 2021. Chtěl bych proto vyzvat své voliče, aby nám zůstali věrní a dali hnutí ANO stejný počet hlasů ve sněmovních volbách i v roce 2025,“ prohlásil Babiš v povolebním rozhovoru pro Mf Dnes.

Také v něm ale zmínil, že chce v politice zůstat. „Neříkám, že budu kandidovat na premiéra. Pro hnutí můžu dělat třeba kampaně, můžu jezdit za lidmi do regionů,“ nastínil budoucí plány.

Babišovi loajální spolustraníci veřejně zmiňují, že si přejí jeho setrvání v politice a v čele ANO. „Budu prosazovat, aby předsedou hnutí zůstal. Být médii, zatím bych ho nepohřbívala. Sněm ANO bude až za rok a půl. Do té doby není důvod, aby se cokoliv měnilo,“ řekla v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Schillerová. A zopakovala, že hlavním cílem hnutí je nyní udržet si voliče, které Babiš získal v prezidentské volbě.

Podle politoložky a odbornice na politický marketing Anny Shavit je ale velmi nereálné, že většinu z těchto voličů si ANO a Babiš udrží. „Je strašně svůdné si teď myslet, že má 2,4 miliony voličů, získal je ale jen v jedné konkrétní volbě. Navíc lidé, kteří byli ochotni volit Babiše, nemusí nezbytně chtít volit hnutí ANO,“ uvažuje.

Sám expremiér nyní zvažuje minimálně konec ve Sněmovně. „Myslím, že zcela by se z politiky stáhnout nedokázal, ANO s Babišem stojí a padá. Politika ho baví a předat hnutí Schillerové nebo Havlíčkovi se mu nebude chtít,“ domnívá se politolog z Masarykovy univerzity Michal Pink.

Pokud od věrných členů zaznívá směrem k Babišovi kritika, často jde jen o mírná vyjádření třeba co do přílišné tvrdosti prezidentské kampaně. „Spíš ale hledají vinu jinde, například že jim škodila média,“ popisuje politolog Just.

Například exministryně Klára Dostálová (za ANO) po volbách zmínila, že Babišovy billboardy šly komunikovat lépe. Radek Vondráček v povolebním speciálu Radiožurnálu kritizoval vyznění kampaně: „Hlavní vzkaz měl být zklidňující, že jsme pro mír, nemělo to vyznívat takto agresivně. Nemělo.“

Nebo Havlíček, který ve víkendové anketě mezi zákonodárci ANO zmínil, že mu v kampani chybělo více ekonomických a sociálních témat a méně válečných.

Pravicoví revizionisté

Podle kritiků současného směřování partaje nebyly prezidentské volby testem Babišova voličského potenciálu, ale referendem o expremiérově popularitě. A v něm neuspěl. Mantrou této části ANO je idea, že Babiš sice partaji volby dokáže vyhrát, ANO s ním má ale téměř nulový potenciál.

„Například občasný kritik vedení Patrik Nacher horuje za to, že má ANO vystoupit z politické izolace a zbavit se strategie, kdy loví hlasy ve vodách extrému,“ popisuje politolog Just.

Sám Nacher v rozhovoru pro Český rozhlas Plus potvrdil, že o zvýšení koaličního potenciálu dlouhodobě přemýšlí. Chtěl by také, aby se ANO vrátilo ke „srozumitelné“ politice. „Posledních několik let se politika personifikovala do souboje Babiš vs. Antibabiš. Považuji se za pravicově smýšlejícího, ale v ANO vnímám i levicové politiky, se kterými se v mnohém neshodnu,“ uvažuje Nacher.

Patrik Nacher

@PatrikNacher Volby jsou za námi, politický život jde dál. Teď nás čeká ze střednědobého hlediska poctivá parlamentní opoziční práce a z dlouhodobé perspektivy, podle mě, hlavní úkol pro ANO (na parlamentní úrovni) - zvýšit koaliční potenciál. 8 282

I Vondrák v rozhovoru pro Radiožurnál naznačil, že s Babišem v čele má ANO sice větší šanci vyhrát volby, koaliční potenciál je ale téměř nulový. „Na to se dívám podobně,“ potvrdil Nacher a zmínil, že by si situace „zasloužila“ programovou konferenci. I v tom se shodne s dvěma ostravskými rebely v řadách ANO.

Vondrák: Podporu Pavla jako zradu neberu. Babišova kampaň mi potvrdila, že se na prezidenta nehodil Číst článek

Vondrák s Macurou poukazují na to, že vedení ANO de facto ovládá trio Babiš-Schillerová-Havlíček. „Tito tři tvoří tzv. grémium hnutí, nejvyšší orgán. Přitom Schillerová s Havlíčkem před rokem a půl ještě ani nebyli členy ANO. To je samo o sobě známka toho, jak hnutí pracuje,“ nebral si v povolebním rozhovoru pro iROZHLAS.cz servítky ostravský primátor Macura.

Moravskoslezský hejtman Vondrák v tomto kontextu zmínil případ ohlášení Babišovy kandidatury na Hrad. „To byla pro mě poslední kapka do kalichu hořkosti. Měli jsme svolanou tiskovou konferenci na 12.30 a v 11.30 se mělo sejít předsednictvo, aby se shodlo na kandidátovi, jenomže už večer předtím Babiš vystoupil v televizi s tím, že to bude on. To mi přišlo podivné a příliš autokratické,“ popsal Vondrák.

Oba si ale rovněž uvědomují, že jejich pohled na fungování partaje v ANO rozhodně není většinový. „Volá a píše mi řada lidí z celé republiky. Řada lidí z ANO Babiše nevolí, akorát mají strach to přiznat. Jsem ale pragmatik a připouštím, že se k nám mnoho lidí nepřidá,“ je smířený Macura.

Nachera, Vondráka a Macuru spojuje jejich nechuť k cílení na levicové a extrémistické voliče. „Nacher je bývalý člen ODS a Unie svobody a Vondrák s Macurou mají trvající zkušenosti s koalicemi s ODS či KDU-ČSL, a to po více volebních období. Tyto zkušenosti mají bez toho, že by je stigmatizovala nebo izolovala značka ANO,“ popisuje Just.

Vytváření frakcí? Utopie

Vondrák načrtl jako jednu z možností, kam by mohlo ANO směřovat, vznik názorové frakce. „Už dávno nejsme onou catch-all party, ale levicovou stranou. Možná až moc,“ prohlašuje. Doplňuje taky, že v tuto chvíli nechce ANO štěpit. Případná frakce by podle jeho názoru měla fungovat samostatněji a mít svou politiku. Sám si však klade otázku, zda je něco takového v ANO možné.

Babiš navíc už zmínil, že si vznik frakcí v ANO neumí představit. „Spíš počítám, že se teď hnutí semkne a bude vystupovat jednotně,“ představil svoji ideální vizi.

Brněnský politolog Lubomír Kopeček se domnívá, že je poměrně jasné, který ze směrů uvnitř partaje zvítězí. „ANO je velmi centralizované. Starší zkušenosti říkají, že projevy nesouhlasu pro ANO nic neznamenají, Vondrák s Macurou pravděpodobně odejdou a na monolitičnosti formace se nic podstatného nezmění,“ myslí si.

V posledních týdnech ale ANO po dlouhé době zdání jednohlasnosti příliš nenaplňuje. Zejména na jedné straně Schillerová a Havlíček a na druhé Vondrák si vyměňují poměrně ostré vzkazy.

Exministryně financí označila hejtmanovy aktivity za „podraz“ a avizovala, že na středečním předsednictvu se bude další působení místopředsedy Vondráka určitě řešit. O Macurovi řekla, že „mluví o něčem, u čeho ani není, protože není součástí vedení“.

Vondrák v reakci uvedl, že je připraven dát funkci místopředsedy ANO k dispozici, čas od času se do Schillerové a Havlíčka opře i na sítích.

Znáte to přísloví: “Chytrému napověz …” A já tak činím už dost dlouho na to, aby se na to reagovalo. ‍♂️ https://t.co/Ykj1pLmkPe — Ivo Vondrak (@ivondrak) January 28, 2023

Podle politologa z Masarykovy univerzity Víta Hlouška by ale konsolidace ANO neměla být složitá. „Sice můžeme konstruovat různé sny o tom, že v ANO vznikají frakce či názorové proudy, ale ve skutečnosti to jsou jen dva lidé – Vondrák a Macura. Bude zajímavé sledovat, jak si s nimi poradí. Jestli si je tam nechají jako okrasu, že se tam dají vyjadřovat vlastní názory. Nebo jestli se jich zbaví či zda odejdou sami,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

A doplnil, že v ANO kvůli tomu větší pnutí nečeká. Babiš ze sebe podle něj musí tuto prohru psychicky setřepat a začít se intenzivně připravovat nejpozději na podzim 2025, kdy Česko čekají další sněmovní volby.

Podle Hlouška se dá čekat, že ANO bude pokračovat v tvrdé kampani zaměřené i na voliče SPD. „Na prezidentských volbách si vyzkoušel, že na ně umí cílit. Dost bych se divil, kdyby s tím dál nepracoval,“ zmiňuje směrem k Babišovi.

Politolog Pink v souvislosti možným hledáním nových hlasů ve vodách politického extrému upozorňuje, že se od ANO kvůli tomu mohou oddělit umírněnější voliči. Mezi těmi by pak mohli Vondrák s Macurou – pokud z ANO odejdou a založí si vlastní subjekt – čerpat voličskou podporu.

Ostatně podle dat agentury PAQ Research pro Český rozhlas se od Babiše mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb odvrátilo přes 400 tisíc voličů, naopak zhruba 600 tisíc jich nabral z řad nevoličů.

„Sešly se dva trendy: obě kola mobilizovala část vlažných voličů, ale ti nejsou v účasti tak konzistentní, takže někdo Andreji Babišovi přišel v prvním a někdo ve druhém kole. A za druhé, agresivní kampaň mohla odradit část levicových voličů, kteří raději nevolili nikoho,“ vysvětlil sociolog Daniel Prokop.

