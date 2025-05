ANO se zdráhá povolit hejtmanům kandidovat do Sněmovny. ‚Je to hra, do voleb půjdou,‘ říká politolog

„Pokud je někdo hejtman, tak panebože musí od rána do večera dělat hejtmana, nemůže dělat i poslance.“ Takto mluvil šéf hnutí ANO Andrej Babiš na začátku roku o kumulaci funkcí. Realita? Poslanecká křesla může v podzimních volbách hájit hned pět hejtmanů z hnutí. O svých plánech ale část z nich zatím mlží. Podle politologa Jakuba Lyska jde o předem domluvenou hru. Scénář, ve kterém hejtmani ANO vůbec kandidovat nebudou, je nepravděpodobný. Praha 5:00 2. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš ve Sněmovně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

ANO má celkem osm hejtmanů, přičemž hned šest z nich sedí zároveň i v Parlamentu. Jde o Kamala Farhana (Plzeňský kraj), Janu Mračkovou Vildumetzovou (Karlovarský kraj), Richarda Brabce (Ústecký kraj), Martina Kuklu (Kraj Vysočina), Ladislava Oklešťka (Olomoucký kraj) a Josefa Bělicu (Moravskoslezský kraj).

Výjimku z Babišova pravidla má stranický místopředseda Richard Brabec. Ten od podzimu zastává funkci poslance i hejtmana, jeho pozice je ale specifická. Původně totiž kandidátem na hejtmana ani nebyl, v podzimních krajských volbách měl totiž být lídrem v Ústeckém kraji bývalý chomutovský primátor Marek Hrabáč, toho ale policie zadržela při srpnové razii. Je podezřelý z ovlivňování zadávání veřejných zakázek a ANO ho vyloučilo.

„U Brabce je to trošku specifické, protože jsme ho museli nasadit do krajských voleb. K Ústeckému kraji ale má vztah a hrozně ho to tam chytlo. Vidím na něm, jak ožil, jak ho ta exekutiva opět chytla. Samozřejmě na druhou stranu říkám, že by to byl člověk, který by nám seděl i do vlády, ale musí si to především říct on,“ řekl pro iROZHLAS.cz první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Z ostatních má jasno jen Mračková Vildumetzová. Ta byla totiž loni zvolena do Senátu. Na dotaz serveru iROZHLAS.cz odpověděla, že se do Sněmovny znovu kandidovat nechystá, jelikož se chce věnovat své práci v horní komoře a na kraji.

Ostatní ale tvrdí, že stále rozhodnuti nejsou. Farhan řekl, že se k tématu vyjadřovat nebude a jeho prioritou je Plzeňský kraj. Jasné odpovědi se vyhýbá i Bělica, na dotaz uvedl, že rozhodnutý není. Podobně se vyjádřil také Okleštěk. „Nejsem rozhodnutý. Záleží na rodině, na manželce, na hnutí ANO, na klimatických podmínkách...,“ odpověděl se smíchem.

Rétorická hra

Podle politologa Jakub Lyska z Univerzity Palackého v Olomouci je ale mlžení kolem kandidatury předem dohodnutou hrou.

Předseda ANO Andrej Babiš totiž celou dobu existence hnutí odmítá kumulaci funkcí. „Myslím, že když je někdo hejtman, tak by se měl hlavně soustředit na svoji práci v této funkci a plnit program,“ řekl Babiš v lednu ČTK. Ve straně ke kumulaci funkcí ale dál dochází.

„Je to jen rétorika vedení hnutí a pana Babiše. Musí to zkritizovat, neřekne přece, že kumulace funkcí je správná. Ale vnitřně s tím podle mě souhlasí, protože to může přinést hlasy,“ popisuje politolog Lysek.

Mít na kandidátce populární hejtmany je podle něj pro hnutí výhodné. „Musí to samozřejmě nějak vyargumentovat, aby nenaštvali voliče. Nemůžete úplně říct, že s tím souhlasíte, ale zároveň potřebujete mít regionální osobnosti na kandidátkách. Ale to, že Andrej Babiš přijede do Olomouckého kraje a řekne panu Oklešťkovi, že nebude kandidovat, si opravdu nedovedu představit,“ doplňuje politolog.

Krajské organizace ANO už si postupně volí své lídry do podzimních voleb. V úterý krajský sněm potvrdil Brabce lídrem v Ústeckém kraji, o den dříve se na volební lídryni shodli členové v Plzeňském kraji, bude jí poslankyně Ivana Mádlová. Hnutí ale například odmítlo komentovat, zda se na kandidátce objeví také hejtman Farhan.

Lídři hnutí ANO do sněmovních voleb Hlavní město Praha Karel Havlíček Středočeský kraj Robert Plaga Jihočeský kraj Adam Vojtěch Plzeňský kraj Ivana Mádlová Karlovarský kraj ? Ústecký kraj Richrad Brabec Liberecký kraj ? Královéhradecký kraj Jana Berkovcová Pardubický kraj Martin Kolovratník Kraj Vysočina Monika Oborná Jihomoravský kraj Alena Schillerová Olomoucký kraj ? Moravskoslezský kraj Andrej Babiš Zlínský kraj Radek Vondráček

Do Poslanecké sněmovny se v minulých volbách probojoval také další regionální politik hnutí ANO, zlínský hejtman Radim Holiš. Na kandidátce byl na posledním místě, voliči ho ale podpořili preferenčními hlasy. Mandát sice získal, v zápětí se ho ale vzdal. Tentokrát se dle svých slov na kandidátku nenechá napsat.

„Velmi mě sice potěšilo, že mě lidé z posledního místa na kandidátní listině ‚vykroužkovali‘, a moc si toho do teď vážím, ale moje místo je tady. Chci být dál hejtmanem na sto procent, takže kandidovat nebudu,“ řekl v lednu Zlínskému deníku.

Na otázku, zda plánuje kandidovat, vůbec neodpověděl hejtman Kraje Vysočina a poslanec Martin Kukla. I on kumulaci funkcí v minulosti kritizoval, žádné se ale nevzdal, i když to před krajskými volbami sliboval. To kritizuje také opozice v zastupitelstvu.

Ostatní hejtmani

O místa ve sněmovních lavicích se pak ze zbylých hejtmanů nechystá bojovat už vůbec nikdo. Kromě osmice zástupců ANO má hejtmana i SOCDEM (Martin Netolický), ODS (Martin Kuba), KDU-ČSL (Jan Grolich) a dva Starostové (Martin Půta a Petra Pecková).

Oba zástupci koalice Spolu, Grolich a Kuba, přitom v loňských krajských volbách zaznamenali velký úspěch. Kromě vysokých volebních zisků zaznamenali i rekordní počty preferenčních hlasů. Absolutně nejvyšší počet kroužků získal Grolich (46 854), na druhém místě v celorepublikovém srovnání pak byl Kuba (38 544).

Kuba kandidaturu do Sněmovny i návrat do čela ODS důrazně odmítá dlouhodobě. V případě Grolicha se spekulovalo o kandidatuře na předsedu KDU-ČSL, hejtman ale nakonec odmítl i nominaci.

Poslancem nechce být ani hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Oznámil to na začátku února poté, co ho soud ve uznal částečně vinným v korupční kauze. „Nebudu ve volbách kandidovat a budu se věnovat své regionální práci hejtmana,“ řekl Půta. Tím, že se chce věnovat regionu, argumentuje také další hejtmanka Starostů Petra Pecková, která rovněž kandidovat nebude.

Premiérovou kandidaturu do dolní komory naopak zcela neodmítá hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM). „Pokud bych se rozhodl kandidovat, tak mým hlavním tématem bude prosazení systémové změny přerozdělení peněz pro kraje spravedlivě a férově podle průhledných věcných kritérií,“ řekl Netolický v lednu Blesku.

