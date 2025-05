ANO si podle agentury Ipsos pohoršilo, Spolu posílilo. Do Sněmovny by se dostalo šest subjektů

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,4 procenta hlasů. Od konce března si ale pohoršilo o více než jeden procentní bod. Mírně naopak posílala koalice Spolu, kterou by volilo 21,7 procenta lidí. SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory je před hnutím STAN. Do Sněmovny by se dostalo šest subjektů, Motoristé by potřebnou pětiprocentní hranici nepřekonali. Vyplývá to z volebního modelu agentury Ipsos. Praha 16:42 7. 5. 2025 (Aktualizováno: 16:52 7. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Průzkum se uskutečnil 28. dubna do 4. května a zúčastnilo se ho 1045 lidí. V březnovém modelu byli Starostové ještě před SPD, nyní se ale situace obrátila. SPD by získalo 10,4 procenta hlasů, STAN pak 9,8 procenta. Pátí jsou Piráti, volilo by je 6,1 procenta lidí. Za měsíc tak posílili, stejně jako Stačilo!, které by získalo 5,8 procenta hlasů. Motoristé byli minule na rovných pěti procentech, nyní klesli na 4,5 procenta.

PRŮZKUM: Volby by vyhrálo ANO, STAN a Piráti posílili. Do Sněmovny by se v březnu dostalo sedm stran Číst článek

Agentura ale upozornila na to, že statistická odchylka se v případě subjektů kolem pětiprocentní hranice pohybuje v rozmezí plus minus 1,5 procentního bodu. U větších stran je to až plus minus 3,5 bodu.

Další strany a hnutí už jsou výrazně pod pěti procenty. Přísaha by dostala 2,4 procenta hlasů, Zelení 2,1 procenta, a SOCDEM klesla dokonce pod dvě procenta, přestože v březnovém průzkumu získala 3,5 procenta.

Agentura rovněž zmínila, že ANO dosahuje i nejvyššího volebního potenciálu, tedy podílu voličů, kteří výběr dané strany zvažují. Činil 44,6 procenta. V případě koalice Spolu byl potenciál 31,1 procenta, u STAN 26,3 procenta a u SPD rovných 26 procent.

Další uskupení už mají potenciál pod 20 procenty. „Na přelomu dubna a května platilo, že 46 procent těch, kteří plánují účast ve volbách, ještě nemá svou volbu definitivně určenou,“ uvedli statistici.

K volbám by přišlo 62 procent lidí. Při posledních sněmovních volbách na podzim 2021 byla účast 65,43 procenta.