ANO si v modelu agentury Kantar pohoršilo. Stále ale jasně vede nad ODS i koalicí Spolu

Ve volebním modelu agentury Kantar pro ČT hnutí ANO oslabilo, přesto je nadále nejsilnější tuzemskou politickou silou. Zbylé strany mají stabilní podporu s meziměsíční změnou nanejvýš o procentní bod. Pokud by strany kandidovaly samostatně, do Sněmovny by se dostalo šest subjektů. V případě opětovné kandidatury koalice Spolu by v dolní komoře parlamentu byly zastoupeny stejné subjekty jako nyní. Praha 12:52 19. května 2024

V modelu pro jednotlivé strany hnutí ANO získalo 32 procent, meziměsíčně je to o 2,5 procentního bodu méně. Ze začátku roku to přitom vypadalo na růst preferencí, když v lednovém modelu dosahovalo hnutí na 35 procent, další příliv pak naznačil únorový model. Ovšem to se už v březnu nepotvrdilo a nynější měření tak ukazuje na další pokles.

Na druhé pozici je podle průzkumu ODS s 15,5 procenta, oproti březnu je to zisk menší o půl procentního bodu. Naopak o půl procentního bodu lepší výsledek mají v modelu Piráti s jedenácti procenty.

O procentní bod lépe by na tom byla SPD s devíti procenty i STAN se 7,5 procenta. TOP 09 se pak díky půl procentnímu bodu navíc dostala v modelu na pět procent, tedy hranici určující, které strany se dostanou do Poslanecké sněmovny.

K hranici by pak měly nejblíže KDU-ČSL i Přísaha, které v průzkumu shodně vykázaly 3,5 procenta. Za nimi by byla SOCDEM s třemi procenty a pak KSČM a Zelení s 2,5 procenta. Ostatní by neměli ani dvě procenta.

Za situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnila koalice Spolu (složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) tak jako v roce 2021, ovšem už ne koalice Pirátů a STAN, by hnutí ANO mělo 32,5 procenta.

Oproti březnu by to bylo o tři procentní body méně, avšak ve srovnání s posledními sněmovními volbami o 5,5 procentního bodu více.

O 5,5 procentního bodu horší výsledek ve srovnání s tímto hlasováním z roku 2021 by pak měla koalice Spolu, která v tomto modelu vykazuje 22,5 procenta. Meziměsíčně nicméně jde o nárůst o procentní bod.

Piráti by zůstávali na jedenácti procentech. SPD i STAN by si polepšily o procentní bod na devět procent, respektive 7,5 procenta.

Průzkum agentury Kantar CZ probíhal od 22. dubna do 10. května na reprezentativním vzorku 1200 respondentů. Do volebního modelu pro jednotlivé strany vstoupilo 1008 respondentů a do modelu počítajícího s koalicí vstoupilo 989 respondentů. Statistická chyba se pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí +/− 1,1 (u stran s nízkým ziskem) až 3,5 (u stran s vysokým ziskem) procentního bodu.