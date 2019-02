Je třeba ‚reset‘ ve fungování evropských institucí, říká jednička ANO pro eurovolby Dita Charanzová

Evropská unie by se podle jedničky hnutí ANO do voleb do Evropského parlamentu Dity Charanzové měla vrátit k původnímu poslání, kterým bylo zajistit mír, bezpečnost a podmínky pro prosperitu. Řekla to na celostátním sněmu hnutí, na kterém bude také zvoleno vedení pro další dvouleté funkční období. Podle ní je potřeba „reset‘ ve fungování evropských institucí.

