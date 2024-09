ANO v krajích uspělo extrémně nad očekávání, noc měli mnozí z nás pracovní, řekl Havlíček

Suverénním vítězem krajských voleb se stalo hnutí ANO, uspělo stejně jako v minulých volbách v deseti krajích, počet mandátů v krajských zastupitelstvech ale skoro zdvojnásobilo. Úspěch zaznamenalo i v senátních volbách, hned v prvním kole získalo dvě senátní křesla, devatenáct kandidátů se pak dostalo do druhého kola. Hnutí nevylučuje spolupráci se stranami napříč spektrem ve většině republiky, řekl Radiožurnálu místopředseda Karel Havlíček. Rozhovor Praha 10:35 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček a Andrej Babiš ve volebním štábu hnutí ANO | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jakou jste měli noc?

Noc jsme měli mnozí z nás pracovní, protože už se samozřejmě vyjednává v různých koalicích, minimálně jsme to sledovali u našich kolegů z ostatních krajů v rámci vedení hnutí ANO, ale chvíli jsme spali, jinak jsme nějak zásadně neslavili, dneska už je neděle, už zase musíme pracovat.

Ze všech stran jste v regionech získali nejvíce hlasů, celostátně přes 35 procent, takový výsledek jste čekali?

Je to nad očekávání a musím objektivně uznat, že v některých krajích to dopadlo extrémně nad to očekávání. Na druhou stranu, jsme při zemi a uvědomujeme si, že někde nebude jednoduché dávat dohromady koalice.

Ale v každém případě je to pro nás obrovský závazek, protože je faktem, že jak co se týká tady těch krajských voleb, kdy máme skoro 300 mandátů a měli jsme 178, tak v těch senátních volbách, kde dva napřímo postupují, jeden ještě částečně, protože pan (Petr) Vícha ze severu Moravy je v našem klubu, plus 19 do druhého kola, to je prostě něco, co je skvělé.

Před čtyřmi lety jste uspěli taky v deseti krajích, hejtmany jste ale měli nakonec jen tři. Podle našeho komentátora Petra Hartmana se prý ta situace pravděpodobně opakovat nebude, že vás ostatní strany budou opět v některých krajích obcházet, tak souhlasíte s tím, máte tu pozici silnější?

Pozice je určitě silnější, přestože to, že zvítězíme, ještě neznamená, že koalice utvoříme, už jsme si na to zvykli. Nicméně tentokrát jsme zvítězili s tak velkým rozdílem v mnoha krajích, že zjednodušeně řečeno nebude možné nás obejít, takže je nepochybné, že budeme silnější a teď se můžeme bavit o tom, jestli nakonec budeme mít třeba pět, šest, sedm nebo třeba až osm hejtmanů, i to je reálné.

Nevylučujete, že byste šli do koalice třeba s komunisty, kteří taky můžou považovat tyto volby za úspěch, nebo třeba s SPD. Čím konkrétně jsou vám tyhle strany programově blízké? A navážu další otázkou, jestli si dokážete představit spolupráci se stranami, které jsou součástí vládní koalice?

V krajských volbách je to přece jenom trochu něco jiného než ve volbách celostátních, to znamená, tam se řeší lokální témata, ta matematika je tam velmi často hodně odlišná, protože tam postoupí různá menší uskupení, to je prostě realita. To znamená, neříkáme plošně nikomu ne.

Samozřejmě v určitých krajích máme určité záklopky, kde nemůžeme s někým spolupracovat, řeknu příklad, třeba ve středních Čechách se nedokážeme domluvit se STAN, tam je skutečně vztah vyhrocený a jasně jsme se vymezili vůči hnutí STAN, to vůbec nepřipadá v úvahu. Ale není to plošně dáno, že bychom třeba s hnutím STAN se nebyli schopni domluvit v nějakém jiném kraji, kde třeba mají rozumné lidi a řekněme i určité výsledky.

Takže ve Středočeském kraji s hnutím STAN jasné ne?

Jasné ne.

Ve Středočeském kraji jste vyhráli, teď si ještě Spolu chce ještě vyslechnout vaši nabídku. S čím na jednání půjdete?

Už jsme jednali, určitě budeme jednat ještě dále, jsme vítěznou stranou v rámci středních Čech, získali jsme více jak 33 procent, což je skutečně velmi silná pozice. Je pravda, že máme i velký náskok před dalšími, ale na druhou stranu zase vidíme to, že kdyby chtěla dát koalice Spolu a STAN dohromady vládu ve středních Čechách, tak mají jeden mandát navíc. To znamená, musí si zvážit, jestli s jedním mandátem se jim to vyplatí, nebo ne.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš a Karel Havlíček po sečtení výsledků voleb | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Druhá věc je ta, že se nebudeme „cpát“ do vlády za každou cenu. Na druhou stranu si myslím, že by se měla respektovat přání voličů. Ale jsme připraveni konstruktivně jednat a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nebudeme tam za každou cenu, na druhou stranu cítíme se silnými v jednání.

Závěrem pojďme tam, kde jste asi nejsilnější, v Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Už jsme to zmínili, získali jste dostatek zastupitelů na to, abyste mohli vládnout sami bez koaličních partnerů. Plánujete tam vůbec s někým jednat, nebo ne?

Ještě se o tom musíme pobavit s panem hejtmanem (Josefem) Bělicou, ale popravdě nevidím důvod, proč bychom měli s někým vyjednávat, když máme tak silný mandát, a dovedu si představit, že to tam postavíme sami.