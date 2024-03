ANO získává voliče dalších opozičních stran, potenciál k růstu podpory má ale vláda větší, míní politolog

Kdyby se teď konaly sněmovní volby, nejvíc by slavilo hnutí ANO. Podle průzkumu agentury Kantar CZ by ANO získalo 38,5 procent hlasů, druhá ODS 14,5 procent a celá koalice Spolu 20 procent. V posledních měsících si Babišovo hnutí v modelech připisovalo zhruba 33 až 35 procent hlasů. „ANO se snaží získávat nové voliče velmi tvrdou kritikou jakéhokoli vládního kroku,“ přibližuje Ladislav Mrklas, politolog z CEVRO Institut. Rozhovor Praha 20:00 11. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí ANO (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Oproti předchozímu šetření z ledna by si ANO polepšilo o 3,5 procentního bodu. Jak si to vysvětlujete?

Myslím, že je potřeba si to dát do souvislosti s výsledky ostatních opozičních stran. Zejména u menších opozičních stran vidíme naopak úbytek podpory. Myslím, že se to prostě přelívá k Andreji Babišovi, který je nejzřetelnějším představitelem opozice.

Kde získává ANO další voliče?

Jednak je získává od Sociální demokracie, získává je i od Přísahy, od komunistů a možná i od některých dalších, řekněme krajně pravicových formací menšího typu.

SPD, která by také mohla cílit právě na tyto voliče, si stále drží devět procent. Proč podle vás voliči od SPD k ANO zřejmě neodcházejí?

Myslím, že zhruba těch devět procent, které SPD momentálně má, je jakési tvrdé jádro jejich voličů a na ně už zřejmě ta rétorika Andreje Babiše neplatí. Ten se jim pokouší nadbíhat svou notou proti pomoci Ukrajině a řečmi o tom, že je potřeba vyjednat mírové uspořádání.

Andrej Babiš je pro ně někdo, kdo už tady vládl a kdo už dostal příležitost. A jeho vládnutí se vlastně nijak zásadně neodlišovalo od současných vládních stran.

Jak byste popsal strategii, kterou se hnutí ANO snaží získávat nové voliče?

Je to velmi tvrdá kritika jakéhokoli vládního kroku. Kdykoli se objeví nějaká příležitost využít skupinu, která se postaví proti vládě, tak ANO ji okamžitě podpoří.

Má několik velmi viditelných politiků. Kromě Andreje Babiše je to Alena Schillerová, Karel Havlíček a teď i Aleš Juchelka a ti se chopí jakékoli příležitosti, která se jim ve veřejném prostoru objeví, a poměrně srozumitelným způsobem dokáží veřejnosti prezentovat někdy velmi radikálně odlišné názory od těch vládních.

Vládní podpora

Podpora koalice Spolu kolem dvaceti procent je v posledních měsících poměrně stabilní. Proč se jí podle vás nedaří získávat další voliče, byť by si mohli vybrat ze tří stran?

Už dlouhou dobu vidíme poměrně stabilní rozdělení voličů na dvě skupiny. Jedni podporují současnou vládu, respektive ji podporovali minule a stále jsou nějak vůči ní tolerantní. Nicméně jejich podpora o něco přece jen klesla.

Druzí jsou voliči opozice, kteří jsou stabilnější a kterých přibývá, respektive se koncentrují právě pod dvě hlavičky, tedy hlavičku ANO a SPD. Existuje tady proto velká stabilita a k přelévání hlasů příliš nedochází. A koneckonců vláda v posledních týdnech nezaznamenala žádný větší úspěch, a tudíž Spolu coby hlavní představitel vlády těžko může něco zásadního prodávat veřejnosti.

Říkal jste, že strategie hnutí ANO je postavená také na několika viditelných tvářích. Vidíte tam něco podobného u koalice?

Logicky má koalice daleko více představitelů, má řadu ministrů, řadu parlamentních politiků a možná i tato roztříštěnost a to, že se tematicky i politicky často rozcházejí, oslovuje méně voličů. Není to tak koncentrované a šíře společenského záběru je z logiky věci vládnutí obrovská oproti jasné koncentraci opozice na několik témat a sociálních skupin, které jsou momentálně velmi živé.

Často se mluvilo o tom, že 36 procent pro hnutí ANO je jejich voličský strop. Když se teď podíváme na parlamentní strany, která z nich má podle vás největší potenciál získat další voliče?

Hodně bude záležet na tom, jaký bude další ekonomický vývoj v tomto roce a samozřejmě i v roce příštím, které budou předcházet sněmovním volbám. Pak také jak zároveň dokáže vláda případný ekonomický obrat k lepšímu využít. Myslím, že to je úplně kruciální věc, která nakonec rozhodne volby.

Potenciál ke zvětšování podpory momentálně vidím především na straně vládních uskupení, a to jednak koalice Spolu, která s největší pravděpodobností bude opět kandidovat společně.

Samozřejmě jsou tady i dvě další vládní strany, z nichž zejména Piráti v posledních měsících svoji podporu stabilizovali. A také si dokážu představit, že i díky tomu, jak bude přibývat mladších voličů, mají největší potenciál a v dalších měsících mohou i oni posilovat.

