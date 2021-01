ANO, vytrollíme europarlament rozdělilo státní milion mezi své členy. ‚Šlo o volební výdaje,‘ říká předseda

Do voleb šli z recese, přesto díky žertovné kampani členové hnutí ANO, vytrollíme europarlament získali v souboji o unijní křesla před dvěma lety 1,56 procenta hlasů. Dosáhli tak na milionový příspěvek ze státních peněz. Co s ním udělali? Hned 450 tisíc korun dali na dopravu. Peníze inkasovaly firmy šéfa hnutí Jiřího Kyjovského. „Nic jsme nevytunelovali, šlo o volební výdaje,“ říká. Přes 100 tisíc získala i lídryně a youtuberka Lucie Schejbalová. Doporučujeme Praha 10:11 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO, vytrollíme europarlament Jiří Kyjovský | Zdroj: hnutí ANO, vytrollíme europarlament

„Když z toho pro mě něco kápne, budu ráda,“ prohlásila krátce po evropských volbách youtuberka Lucie Schejbalová alias Sejroška, která v nich hnutí ANO, vytrollíme europarlament vedla. Tehdy to působilo jako nadsázka. Jenže když na účet recesistů dorazil státní příspěvek 1,1 milionu korun určený na provoz politických partají, ještě v ten samý den vystavila fakturu na 108 tisíc korun.

Soud definitivně zrušil pokutu za kresbu Sobotky v buldozeru. Nebylo totiž jisté, že půjde do voleb Číst článek

Zaplaceno dostala za správu sociálních sítí hnutí od konce voleb do Evropského parlamentu až do zahájení předvolební kampaně pro sněmovní volby. Vyplývá to z kontrolního protokolu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který má iROZHLAS.cz k dispozici.

Kontroloři v dokumentu přitom upozorňují, že v té době nemohla Schejbalová přesně vědět, na jak dlouho se ke službě zavazuje, a tím pádem ani v jakém objemu. Youtuberka to ale vysvětlila tím, že dostává ráda zaplaceno dopředu.

„V případě, že by hnutí nepřistoupilo na můj požadavek zaplatit celou službu předem, spolupráci bych nepřijala,“ citují ji v protokolu. S hnutím se prý dohodla na tom, že se bude starat o twitterový, facebookový i instagramový účet, kde bude vtipně glosovat aktuální dění. „Do mé práce nespadá jen to, že vymyslím příspěvek. Vymyšlení příspěvku předchází určitá příprava. Každý den musím monitorovat média.“

Doprava za statisíce

Podobně dohledový úřad zmapoval částky, které z účtu hnutí odešly do firem předsedy trollistů Jiřího Kyjovského. Ty díky státnímu příspěvku inkasovaly v roce 2019 celkem 450 tisíc korun. Kyjovský k tomu kontrolorům uvedl, že částka byla určena na přepravu členů hnutí.

A doložil to i účetními doklady. „Fakturujeme vám za dopravu,“ psalo se na nich stručně podle dohledového úřadu. Kyjovský připojil i smluvní kontrakty, které byly uzavřeny paušálně na neomezený počet cest. „Žádná ze smluv neobsahovala údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy, jak vyžaduje zákon,“ stojí v protokolu.

Kyjovský k tomu kontrolorům podle protokolu posléze doplnil, že auto bylo k dispozici s řidičem „nonstop na telefonickou objednávku“ a že přepravní služba byla využívána „vcelku dost“. Knihu jízd ale nedodal. Místo toho pouze uvedl, že službu využíval nejvíce asi místopředseda hnutí Antonín Capoušek, který se tak údajně přepravoval na krajské schůze.

Vazby mezi příjemci peněz ze státního příspěvku jako úhrada volebních nákladů | Zdroj: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí

V hnutí se přitom angažuje i Capouškova manželka Nela, která je podle kontrolorů současně sestrou youtuberky Schejbalové a na kandidátce do evropských voleb figurovala na šestém místě. Potom, co hnutí obdrželo státní peníze, vykázala za vývoj softwaru pro správu jeho členů fakturu na 341 tisíc korun.

„Výdaj v řádech statisíců korun, jehož účelem mělo být administrativní obsáhnutí činnosti hnutí, se jevil jako poněkud překvapivý,“ napsali k tomu kontroloři. Z dostupných dokumentů totiž podle nich nešlo uvažovat o rozvinuté členské základně, kterou by bylo potřeba složitě organizovat.

Přesto není taková praxe v rozporu s platnou legislativou, tedy se zákonem o sdružování ani volebním zákonem. „Úřad se však s obdobným případem při své dohledové činnosti dosud nesetkal, a považuje tedy tuto praxi za značně neobvyklou,“ zhodnotili finanční toky hnutí posléze kontroloři s tím, že dřívější výroky představitelů hnutí nemusely být „ve světle zjištěných skutečností nutně míněny jako recese“.

Kyjovský si však nadále stojí za tím, že hnutí státní peníze použilo na volební náklady či náklady spojené s provozem. „To vypadá, jak kdybychom to celý vytunelovali, ale samozřejmě to šlo na výdaje, které jsme dokazovali při kontrolách. Tak to vůbec není,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Smíchané účty

Dohledový úřad nicméně popsané náklady kontroloval hlavně proto, aby rozlišil, zda jde o volební, či provozní výdaje. „Kontrolní orgán konstatuje, že jeho úlohou není dohlížet na hospodárné vynakládání prostředků politických stran a hnutí, ale pouze dohlížet na transparentnost hospodaření a financování kampaně,“ píše se k tomu v protokolu.

Ze zákona mají totiž politické partaje povinnost vést odděleně bankovní účty pro dary a státní příspěvky, výdaje spojené s předvolební kampaní, provozní náklady a pro případné další výdaje. Hnutí ANO, vytrollíme europarlament to ale nesplnilo a na svých dvou účtech peněžní operace promíchalo. A to je i důvod, proč recesistům nyní hrozí další pokuta.

Už dříve totiž dostali za různá pochybení pokuty za desítky tisíc. Naposledy museli loni v říjnu zaplatit 10 tisíc korun za nepředložení finanční zprávy za rok 2019.

A co bude hnutí dál dělat? Bude se dále v politice angažovat? Podle Kyjovského si trollisté dají během sněmovních voleb pauzu, zaměří se zřejmě až na komunální volby. „Nemyslíme si, že sněmovní volby jsou správný krok. Baví nás to, ale chtěli bychom to budovat od základů, což jsou komunální volby, které jsou v příštím roce,“ doplnil.

Aktuální pochybení dohledový úřad zjistil v rámci prověrky financování volební kampaně před volbami do Evropského parlamentu a hospodaření politického hnutí v roce 2019. Celý kontrolní protokol si můžete přečíst níže. Dokument je rovněž dostupný na webu úřadu.