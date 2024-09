Anonym vyhrožuje stovkám škol bombami. Policie vyzývá ke klidu, případem se zabývá

Policie se zabývá výhružným e-mailem, který anonym poslal na stovky škol po celé republice. Pisatel v nich má školám oznamovat, že jsou zaminované. Policisté zatím konkrétní ohrožení nezjistili, přesto některé ze škol zůstaly v úterý uzavřené. „Na případu pracuje mimo jiné Národní centrála proti terorismu, extrémismu a kybernetické kriminalitě,“ napsala policie na síti X. Aktualizujeme Praha 11:20 3. 9. 2024 (Aktualizováno: 11:44 3. 9. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie nemá žádné informace o konkrétním ohrožení | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Aktuálně po celé ČR prověřujeme výhružný email, který byl adresován stovkám škol a ve kterém pisatel institucím oznamuje, že jsou zaminované,“ napsali v úterý dopoledne policisté na síti X.

Několik škol v Česku proto v úterý předčasně ukončilo výuku. Evakuace se týká například základní školy Jílovská v Praze 4. „Dostal jsem e-mail z městské části Praha 4, že oni dostali výhružný e-mail, že v některé škole je umístěná bomba. Dostal jsem pokyn, ať se spojím s policií. Učitelé s dětmi tráví dnešní výuku z preventivních důvodů mimo školní budovu,“ řekl Radiožurnálu ředitel školy Petr Hamáček.



Uzavřená je například i základní škola v Horních Počernicích. „ZŠ Ratibořická obdržela hromadný e-mail hrozící bombovým výbuchem. Škola je tak z rozhodnutí paní ředitelky dnes z bezpečnostních důvodů uzavřena. Rodiče jsou informováni a věc řeší policie, která prověřuje i ostatní základní a střední školy v Horních Počernicích,“ napsala městská část na svém facebookovém profilu.

Zároveň chceme ujistit veřejnost, že nemáme žádné konkrétní informace vedoucí k tomu, že by měl být někdo ohrožen. Na případu pracuje mj. Národní centrála proti terorismu, extrémismu a kybernetické kriminalitě. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) September 3, 2024

Policie nemá žádné konkrétní informace o tom, že by měl být někdo ohrožení. „Se zástupci škol intenzivně komunikujeme a přijali jsme příslušná opatření, v rámci kterých chceme do běžného chodu zasahovat co nejméně,“ vysvětla policie.

E-mail o bombovém útoku dostaly taky desítky školy na Slovensku. Tamní úřady doporučily zrušit vyučování.