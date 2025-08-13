Antibabiš už nefunguje. Extrémně mobilizovaní jsou voliči antisystémových stran, popisuje expertka
Volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO, s odstupem druhá koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) už jeho náskok zřejmě do začátku října nesmaže. „Zaostává přibližně o 9 procentních bodů, v našem měření dostala 18,7 procenta, což je o něco méně než minulý měsíc. Její volební kampaň není moc viditelná a dojíždí kauza exministra Pavla Blažka,“ komentuje Tereza Friedrichová, výzkumnice agentury NMS Market Research.
Poukazuje přitom na to, že podpora koalice Spolu je nižší než před volbami v roce 2021, kdy se jí po letech v opozici podařilo mobilizovat velké množství voličů a kdy zároveň propadl milion hlasů nyní opozičním a levicovým stranám.
Pokud se nestane nic mimořádného, hnutí ANO podle Friedrichové volby vyhraje. Záležet bude ale na tom, s jak velkým rozdílem, a také zda jeho příznivci k urnám opravdu přijdou.
„To je něco, co může Andreji Babišovi (ANO) ještě zavařit. Ve výsledcích za poslední rok to vypadá, že nemá moc kam jít. Z politologie ale víme, že volební účast může ovlivnit cokoli včetně počastí – jeho voliči si pak mohou říct, že radši vyrazí na výlet,“ dodává.
Zhruba 30 procent voličů je stále nerozhodnutých. Jedna část už tuší, jakou stranu by chtěli volit, ale váhají, zda k volbám přijít.
„To jsou častěji voliči Spolu, Starostů nebo Pirátů, kteří jsou v deziluzi z toho, jak vláda pracovala. Druhá část jsou voliči rozhodnutí k volbám přijít, ale zatím neví, koho volit. A to především v rámci opozičního bloku,“ popisuje.
„Je to do značné míry obrácené. V minulých volbách mobilizovalo téma antibabiš. Nyní ale vidíme, že se šikují voliči opozičních stran, kteří jsou velmi mobilizovaní jít volit proti nepopulární vládě,“ vysvětluje s tím, že obzvlášť voliči antisystémových stran jsou přesvědčeni, že má smysl jít volit. „Ti jsou teď extrémně mobilizovaní.“
Jistota pro Stačilo!?
Opoziční hnutí Stačilo! má v nejnovějším modelu 8,2 procenta a Jana Maláčová (SOCDEM) a Kateřina Konečná (KSČM) si věří, že se společnou kandidátkou dosáhnou na dvouciferný výsledek. Podle Friedrichové ale stále nemají nic jistého a menší opoziční strany spolu budou tvrdě bojovat.
Voliči sociálních demokratů podle ní nejsou nijak zvlášť nadšení z toho, že jejich strana kandiduje v rámci Stačilo!, alespoň ale získali jistotu, že se dostanou přes pětiprocentní hranici.
„V Praze to bude mít Maláčová těžké, Stačilo! zde má nejnižší podporu ze všech krajů a i když celorepublikově získá 10 procent, tak nevím, jestli jí to nějak pomůže ke křeslu ve Sněmovně,“ podotýká expertka.
Nedomnívá se také, že se Stačilo! podaří napodobit úspěch hnutí SPD, které k sobě dokázalo přitáhnout naprostou většinu menších stran, s nimiž jde do voleb.
A přestože koalice hodlají své voliče odrazovat od kroužkování, hrozí, že pořadím na kandidátkách zahýbají preferenční hlasy, jako tomu bylo v případě koalice Pirátů a STAN v minulých volbách.
Kdo podle názoru voličů bude příštím českým premiérem? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.