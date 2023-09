Volat do lékáren není třeba, pomůže i lékař. Na trhu panuje panika, říká náměstek ministra zdravotnictví

Na českém trhu je antibiotik podle ministerstva zdravotnictví dostatek, dodávky ale nejsou rovnoměrně rozložené mezi lékárnami. Podle resortu není problém s tím, že by léky nebyly, ale s panikou, která se kolem dodávek vytváří. „V naprosté většině případů v oblasti antibiotik je situace tak stabilizovaná, že pacient nemusí konkrétní léčivý přípravek hledat napříč lékárnami,“ říká pro Radiožurnál náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Rozhovor Praha 19:04 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví na řekl, že dodávky antibiotik budou do Česka v příštích týdnech vyšší, než je standardní spotřeba a že léky bude raději pálit, než aby jich byl nedostatek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pátek jste na tiskové konferenci řekl, že víte, kolik bylo dodáno antibiotik, a víte, kolik jich lékárny vydaly. A z těch čísel že je jasné, že jich musí být k dispozici dost. Na druhé straně v některých lékárnách některé typy antibiotik stále chybí. Jak je to možné?

V zásadě je to dáno nerovnoměrnou distribucí mezi jednotlivé lékárny. Distributoři mají jednotlivé předobjednávky a rezervace. Po obdržení léčiva od konkrétního výrobce následně začínají uspokojovat objednávky tak, jak byly v časových řadách podávány jednotlivými lékárnami.

Takže se může stát, že v některých případech, kdy léčiva není neomezené množství, je v určitých lékárnách následně léčiva méně. Po vydání těch, které lékárny dostaly, je velmi komplikované doobjednat další.

Je to způsobené samozřejmě také tím, že na trhu panuje určitá panika. Lékárny si často objednávají a předobjednávají u několika distributorů stejné nebo podobné množství a objednávek podávají několik. Toto je oblast, kterou my bohužel nedokážeme ovlivnit.

Na tiskové konferenci jste dokonce řekl, že nevíte, ve kterých lékárnách antibiotika jsou a ve kterých ne. To je opravdu tak těžké, v současné době, kdy zažíváme nedostatek léků už mnoho měsíců, udělat elektronický systém, ze kterého by bylo vidět, kde léky jsou, kde přebývají a kde chybí? Aby se pacient podle toho mohl zařídit?

Určitě to není složité. Technicky je to samozřejmě velmi snadno řešitelné, ale my jako ministerstvo zdravotnictví ani Státní ústav pro kontrolu léčiv k tomu nemáme oprávnění. Umožní nám to až plánovaná novela, která je v této chvíli v prvním čtení a její účinnost předpokládáme od nového roku.

Některé lékárny a řetězcové lékárny tyto informace zveřejňují. Na základě vašeho elektronického receptu se můžete podívat, zda konkrétní lékárna přípravek má či nikoliv. Ale to je v této chvíli poměrně malá část lékárenského prostředí.

Dokud toto nebude umožněno ze zákona, tak nemáme oprávnění informaci vyžadovat. Je to na dobrovolné bázi a jak jsem zmínil, některé lékárny to dělají. Jsou tu třeba fakultní nemocniční lékárny a některé řetězcové lékárny.

Obvolávání lékáren

A jinak tedy pacientovi nezbyde než vzít telefon, internet a obvolávat lékárnu za lékárnou. Chápu to dobře?

Jsem přesvědčen o tom, že mu může významným způsobem pomoci i ošetřující lékař v momentě, kdy předepisuje léčivý přípravek. Lékaři velmi často spolupracuji s některými lékárnami, takže mohou ověřit, zda je léčivo dostupné či nikoliv.

Možná bych tu otázku ještě obrátil, respektive tu reakci. Jsme přesvědčeni o tom, že v naprosté většině případů v oblasti antibiotik je situace tak stabilizovaná, že pacient nemusí konkrétní léčivý přípravek hledat napříč lékárnami.

V této chvíli se bavíme o nejvíce problematické skupině, což je penicilin. Začátkem tohoto týdne jeden z významných dodavatelů dodal cca 38 tisíc balení na český trh. Toto množství z distribuce téměř okamžitě zmizelo právě kvůli předobjednávkám, které měly jednotlivé lékárny u distributorů založené.

V úterý další významný dodavatel přivezl další dodávku cca 30 tisíc balení a následovat v tomto měsíci budou další dodavatelé. Když se na to podívám řekněme s měsíční perspektivou, tak by nemělo být nutné ani penicilin konkrétně dohledávat v jednotlivých lékárnách. Situace je v této chvíli komplikovaná, ale vidíme významnou stabilizaci.

Srovnám to s obdobím koncem loňského roku a začátkem letošního, kdy došlo k významným přerušením dodávek a výpadkům v mnoha oblastech antibiotik. Když se podíváme na čísla, která máme z trhu, na nejvýznamnější skupinu s největší spotřebou přes 150 tisíc balení měsíčně, což je amoxicilin potencovaný kyselinou klavulanovou, tak v tuto chvíli vidíme, že v České republice musí být minimálně půl milionu balení tohoto léčiva.

A to je více než dostatečná zásoba, protože plánované dodávky budou bez problémů doplňovat množství, které je vydáno pacientům.

‚Sirupů bude dost‘

Teď jsme mluvili o antibiotikách, na tiskové konferenci se mluvilo o chybějícím endiaronu. Zaznělo ujištění, že v tomto směru je dost alternativních a stejně účinných léků. Jaké další léky aktuální na trhu chybí? A jak to vypadá třeba se sirupy proti horečce pro děti, což byl problém v minulé zimní sezoně?

Když začnu koncem vaší otázky, co se týká antipyretik, tak v předpokládaných dodávkách nejenom významného dodavatele na českém trhu, společnosti Reckitt, ale i sirupů vyráběných na zakázku jiných řetězců a dalších antipyretik třeba od společnosti Zentiva, vidíme, že by v žádném případě nemělo dojít k tomu, že by tento typ léčiva nebyl dostupný.

Jenom bych chtěl upozornit na to, že toto léčivo je volně prodejným lékem. To znamená, že tam nefungují regulační mechanismy ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv tak striktně jako třeba u předpisových léků.

Výrobce si stanovuje cenu sám a my pouze kontrolujeme to, že nahlášené dodávky opravdu do České republiky doputovaly. Z prognóz od výrobců nevidíme potenciální riziko.

U nějakých dalších oblastí aktuálně hrozí nedostatek léků?

Oblastí je samozřejmě více. Zabýváme se jak třeba oblastí diabetu, tak přípravků pro pacienty s onemocněním Parkinson a další oblastí. I tam vidíme, že jsme schopní přerušení dodávek zajistit třeba cizojazyčnou šarží dovezenou z jiného evropského státu.

Celkově se změnilo paradigma fungování ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Opravdu pravidelně kontrolujeme celý systém dodávek v mnoha lékových oblastech.