Antibiotika přestávají být účinná. Jejich spotřeba za pět let vzrostla o pětinu, bakterie se přizpůsobily

Desítky let jsou nepostradatelnou součástí medicíny, bakterie jsou ale vůči antibiotikům stále víc odolnější. Upozorňují na to čeští infektologové. Podle Státního zdravotního ústavu za posledních 30 let vzrostla jejich spotřeba v Česku o pětinu. Častěji než kdy dřív se tak objevují takzvané superinfekce, tedy bakterie extrémně odolné vůči antibiotické léčbě.

